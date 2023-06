Schlägerei mit einer schwer verletzten Person

Mannheim-Friedrichsfeld (ots) – Mittwoch 14.06.2023 gegen 10:20 Uhr kam es auf dem Saarburger Ring in einer Wohnungsunterkunft zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Nachdem die Polizei durch die Sicherheitskräfte informiert wurde und vor Ort kam, hatte sich die Gruppe bereits aufgelöst und die Polizeibeamten konnten zunächst keine der Beteiligten feststellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Ermittlungen vor Ort kam es zwischen zwei Gruppen zu einem verbalen Disput, der in körperliche Auseinandersetzungen endete, wobei die Personen auch mit diversen umherstehende Gegenstände wie Möbelteilen und anderen agierten.

Durch die Auseinandersetzungen wurden 5 Personen verletzt, davon 4 leicht, die nach medizinischer

Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht wurden. Alle 4 konnten zwischenzeitlich wieder entlassen werden. Ein 23-Jähriger wurde schwer am Auge verletzt und musste aufgrund der erlittenen Verletzungen zur medizinischen Notfallversorgung in eine Klinik eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht.

Um einer möglichen Nachfolgeauseinandersetzung der Personengruppen entgegenzuwirken, wurden 9 der beteiligten Personen durch die Stadt Mannheim in anderen Unterkünften untergebracht.

Das Dezernat 9.1 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen und den bislang unbekannten Tätern aufgenommen.

Mann vergisst Vorwärtsgang einzulegen – 20.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots) – Am Mittwochabend, um 21:30 Uhr parkte ein 60-jähriger Mann seinen Pkw rückwärts aus einer Ausfahrt in der Katharinenstraße aus. Als der 60-Järhige nun seine Fahrt nach vorne fortsetzten wollte, vergaß dieser jedoch den Vorwärtsgang einzulegen und fuhr rückwärts auf einen geparkten Opel auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf den Randstein aufgeschoben. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro. Der 60-Järhige blieb, bis auf einen Schock, unverletzt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen übernommen.

Seniorin aus der Mannheimer Innenstadt vermisst

Mannheim (ots) – Eine 84-jährige Frau wird seit Mittwoch vermisst. Die Seniorin wurde zum letzten Mal um 12 Uhr in einer Pflegeeinrichtung in E6 gesehen. Sie ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die 84-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Sie wird als knapp 155 cm groß und mit kräftiger Statur, kurzen grauen Haare und braunen

Augen beschrieben. Sie trägt ein hellgraues Kleid. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist sie mit einem schwarzen Rollator unterwegs.

Die eingeleiteten Suchmaßnahmen blieb bislang ohne Erfolg, weshalb ein Polizeihubschrauber und ein Mantrailer-Spürhund zur Unterstützung angefordert wurden. Falls die Gesuchte angetroffen werden sollte, wird darum gebeten, die Polizei über das kriminalpolizeilichen Hinweistelefon 0621-174-4444 oder den Notruf 110 zu verständigen.

Sie können sich mit Hinweisen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung/