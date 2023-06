Arzt wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in U-Haft

Weinheim (ots) – Die polizeilichen Ermittlungen wurden von Spezialisten der Kripo Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg geführt. Dem Arzt wird im Wesentlichen zur Last gelegt, in mindestens 5 Fällen von Anfang 2022 bis Mai 2023 Patienten auf deren Wunsch hin und ohne tatsächlich vorliegende medizinische Indikation auch wiederholt

Rezepte zum Bezug von Betäubungsmitteln verschrieben zu haben.

Der Arzt soll für die Verschreibungen pro Patient regelmäßig mindestens 1.500 EUR in bar erhalten

haben. Zudem soll der Tatverdächtige in 3 der genannten 5 Fälle zumindest billigend in Kauf genommen haben, dass die Patienten das medizinische Cannabis zumindest zum Teil an eine Vielzahl unbekannter Abnehmer gewinnbringend weiterverkauften.

Am Montag 12.06.2023, konnte der Tatverdächtige durch die Polizei in seiner Praxis angetroffen und festgenommen werden. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Praxis und seiner Privaträume konnten 49 Gramm MDMA und über 500 mutmaßliche LSD-Trips sowie zahlreiche Unterlagen sichergestellt werden.

In der Folge wurde der Arzt einem Haftrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der den durch die Staatsanwaltschaft Mannheim bereits zuvor erwirkten Haftbefehl unter anderem wegen des unerlaubten gewerbsmäßigen Verschreibens von Betäubungsmitteln in 5 Fällen, in 3 Fällen in Tateinheit mit Beihilfe zum Handeltreiben mit und dem Besitz von Betäubungsmitteln in nicht

geringer Menge, antragsgemäß in Vollzug setzte.

Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Da seit Oktober 2022 durch das zuständige Regierungspräsidium rechtskräftig das Ruhen der Approbation des Tatverdächtigen angeordnet worden war, besteht zudem der Vorwurf der unerlaubten Ausübung der Heilkunde. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

19-Jähriger unter Drogeneinfluss unterwegs – Fremd-Urinbeutel am Körper versteckt

Waibstadt (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein 19-Jähriger BMW-Fahrer gegen 00:30 Uhr in der Ziegelstraße durch Beamten des Polizeirevier Sinsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn des Kontrollgesprächs konnten die Beamten deutlichen Marihuana-Geruch wahrnehmen.

Der 19-jährige Fahrer war in Begleitung von 3 weiteren männlichen Personen, welche alle sichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Außerdem schien sich der 19-Jährige speziell auf eine Polizeikontrolle vorbereitet zu haben. Denn die Beamten konnten bei seiner Durchsuchung einen Beutel mit Urin feststellen, welcher einen Drogentest möglicherweise auf ein

negatives Ergebnis lenken sollte.

Nachdem dem 19-Jährigen der Beutel abgenommen wurde, wurde mit ihm ein Drogentest durchgeführt. Das positive Ergebnis auf THC und Kokain erhärtete den Verdacht, weshalb dem jungen Mann auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Der 19-Jährige

muss sich nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss sowie dem Verdacht des Betäubungsmittelbesitzes verantworten.

Halsbrecherische Fahrt nach Unfallflucht endete mit Festnahme – Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd (ots) – Am Mittwoch 14.06.2023 stieß um kurz nach 10:30 Uhr ein Renault beim Ausparken gegen einen in der Bahnhofsstraße haltenden Streifenwagen des Polizeireviers Neckargemünd. Doch anstatt den Unfall aufnehmen zu lassen, beschleunigte der Fahrer und raste auf der Bammentaler Straße in Richtung Wiesenbach davon.

Dabei überholte er mehrfach, trotz des Gegenverkehrs und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Der Renault fuhr zunächst nach Wiesenbach, drehte dann aber, um über die B45 nach Neckargemünd zurückzukehren. Dabei überholte der 46-jährige Fahrer erneut mehrere Male rücksichtslos

vorausfahrende Fahrzeuge und erreichte Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h.

Zurück in Neckargemünd konnte das Fahrzeug dann von der Polizei angehalten und der Fahrer vorläufig festgenommen werden. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.Die Hintergründe der riskanten Fahrt sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der 46-Jährige muss mit einer Anzeige wegen Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen rechnen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Personen, die durch die Fahrt gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer 06223-9254-0, zu melden.

Unter Drogeneinfluss LKW gerammt und dann zu Fuß geflohen

Walldorf/A6 (ots) – Am Donnerstag 15.06.2023 fuhr um 01:30 Uhr ein Ford einem LKW hinten auf, der auf der A6 von Hockenheim in Richtung Walldorf unterwegs gewesen war. Durch den Zusammenstoß verlor der 40-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die rechte Leitplanke. Als die vom LKW-Fahrer verständigte Polizei vor Ort kam, befanden sich beide Fahrzeuge auf dem Seitenstreifen der Autobahn, aber vom Unfallfahrer fehlte jede Spur.

Nach intensiver Suche konnte der Mann einige Zeit später an der Brücke der B3 aufgefunden werden. Als der 40-Jährige den ihn suchenden Streifenwagen bemerkte, warf er eine kleine Menge an Betäubungsmitteln zu Boden. Auf der Wache wurde dem Mann Blut abgenommen und ihm die Weiterfahrt untersagt. Sein PKW musste abgeschleppt werden.

Insgesamt entstand ein Schaden von knapp 5.500 Euro.

Der Mann muss sich nun wegen Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und Besitz von Betäubungsmitteln verantworten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

22-Jährige Rollstuhlfahrerin von Pkw erfasst und leicht verletzt – Zeugenaufruf

Weinheim (ots) – Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein Unfall auf Höhe der OEG-Haltestelle „Weinheim Hbf“ im Einmündungsbereich der Bergstraße und Mannheimer Straße, bei dem eine 22-Jährige leicht verletzt wurde. Die 22-Jährige, welche um 17:45 Uhr mit ihrem Krankenfahrstuhl den Fußgängerweg überqueren wollte, wurde von einem anfahrenden Pkw mit grauer Lackierung

seitlich erfasst und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Die Fahrerin des Pkw stieg unmittelbar nach der Kollision aus und sorgte sich unverzüglich um die

22-Jährige, jedoch entfernte sich die unbekannte Frau im Anschluss von der Unfallstelle. An dem Krankenfahrstuhl entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Die Autofahrerin oder Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und Angaben zu der Frau bzw. dem Pkw und/oder zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel: 06201/1003-0, in Verbindung zu setzen.

Fahrzeugbrand

Sinsheim-Weiler (ots) – Nach dem Fahrzeugbrand in der Kaiserstraße sind die Einsatzmaßnahmen vor Ort abgeschlossen. Die Fahrbahn musste durch eine Fachfirma gereinigt werden. Die Verkehrssperrungen konnten wieder aufgehoben werden, die Straße ist seit 16:00 Uhr wieder befahrbar.

Unbekannte zerkratzen mutwillig Fahrzeug

Sinsheim (ots) – Am Mittwoch parkte eine 59-Jährige ihr Fahrzeug zwischen 09-12 Uhr auf dem Schwimmbadparkplatz und fuhr nach ihrem dortigen Besuch wieder nach Hause. Dort angekommen, stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug Beschädigungen an der gesamten linken Fahrzeugseite aufwies.

Eine bislang unbekannte Täterschaft zerkratzte das Fahrzeug mittels eines spitzen Gegenstandes. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch unklar. Zeugen die Tathinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Sinsheim zu melden unter: Tel: 07261 690-0.

Betrunkener rammt mehrere Fahrzeuge und flüchtet

Wiesloch (ots) – Am Mittwoch 14.06.2023 gegen 19.20 Uhr, teilten mehrere Augenzeugen über Notruf mit, dass es in der Panoramastraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sei. Hierbei habe ein Autofahrer mehrere Fahrzeuge beim befahren der Panoramastraße beschädigt und machte einen betrunkenen Eindruck. Im Anschluss sei er die Panoramastraße in Fahrtrichtung Westen davongefahren.

Das Fahrzeug und das Kennzeichen konnten von den aufmerksamen Zeugen beschrieben werden. Aufgrund dieser Hinweise konnte der Halter des Fahrzeugs ausfindig gemacht und dessen Wohnanschrift aufgesucht werden. In der dortigen Parkgarage des Hauses wurde auch das beschriebenen Fahrzeug mit frischen Unfallschäden festgestellt.

Beim Fotografieren der Unfallschäden lief eine männliche Person, welche auf die Personenbeschreibung der Zeugen passte, an der Örtlichkeit vorbei und hielt noch den Fahrzeugschlüssel für das besagte Unfallfahrzeug in der Hand.

Bei dem nachfolgenden Gespräch konnte sofort deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Den Fahrer erwartet nur eine Anzeige wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch unbekannt.

Wendemanöver führt zum Unfall

Weinheim (ots) – Eine 36-Jährige befuhr am Mittwoch gegen 20.40 Uhr die Nördliche Bergstraße in Fahrtrichtung Weinheim. Sie hielt mit ihrem Pkw am linken Straßenrand an, da sie anschließend auf der Nördlichen Bergstraße in Richtung Hemsbach wenden wollte. Bei dem Wendemanöver übersah sie einen entgegenkommenden 45-jährigen Fahrradfahrer.

Die 36-Jährige stand mit ihrem Pkw quer auf der Fahrspur, als es zum Unfall zwischen den beiden

Verkehrsteilnehmern kam. Der Fahrradfahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Pkw auf. Durch diesen Aufprall wurde der Fahrradfahrer über die Motorhaube geschleudert und kam zu Fall. Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt.

73-Jährige fällt Messenger-Betrug zum Opfer

Oftersheim (ots) – Am 14.06.2023, gegen 09.00 Uhr, meldete sich eine 73-Jährige bei der Polizei und zeigte einen Betrug zu ihrem Nachteil an. Diese erhielt am 12.06.2023 eine WhatsApp-Nachricht von ihrem vermeintlichen Sohn, dass er sein Handy verloren habe. In der Folge wurde die 73-Jährige aufgefordert die neue Handynummer zu speichern und für den angeblichen Sohn eine Überweisung in Höhe eines 4-stelligen Betrages zu tätigen.

Guten Willens überwies sie daraufhin den Betrag. Am 13.06.2023 gegen 19.00 Uhr bemerkte sie

den Betrug, als sie die alte Handynummer ihres Sohnes anrief und dieser sich am Handy meldete.

Wie sie sich, ihre Verwandten und Freunde schützen können, erfahren sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/