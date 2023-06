Karlsruhe – Geldabholer nach sog. „Schockanruf“ in Untersuchungshaft

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein mutmaßlicher Betrüger ist am Dienstagnachmittag in Karlsruhe vorläufig

festgenommen worden und befindet sich mittlerweile auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen

Bandenbetruges in Untersuchungshaft.

Der 41-jährige polnische Staatsangehörige war im Rahmen eines in Bayern

geführten Ermittlungsverfahrens in den Fokus der Beamten der dortigen

Kriminalpolizei geraten. Nach Hinweisen auf seinen aktuellen Aufenthaltsort

konnte der Verdächtige am Dienstag durch Beamte des Fahndungsdezernats der

Kriminalpolizei Karlsruhe im Bereich des Durlach-Centers lokalisiert und

vorläufig festgenommen werden.

Noch unbekannte Tatgenossen des Festgenommenen sollen einer 83-jährigen

Geschädigten Ende Mai am Telefon vorgespiegelt haben, dass ein naher Angehöriger

einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nur gegen eine

Kautionszahlung auf freien Fuß komme. Der Beschuldigte steht im Verdacht, bei

dieser Tat als Geldabholer fungiert und an der Wohnanschrift der Geschädigten

Geld- und Sachwerte im Gesamtwert von etwa 40.000 Euro entgegengenommen zu

haben.

Ob der Beschuldigte auch noch für weitere gleichgelagerte Taten verantwortlich

ist, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Karlsruhe – Ladendieb im beschleunigten Verfahren verurteilt

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein Ladendetektiv beobachtete am Dienstnachmittag einen 30-Jährigen bei einem

Diebstahl in einem Kaufhaus in der Karlsruher Innenstadt. Alarmierte

Polizeibeamte nahmen den Mann kurz darauf vorläufig fest.

Der Beschuldigte nahm gegen 14:55 Uhr in dem Kaufhaus eine Geldbörse im Wert von

75 Euro an sich und passierte anschließend den Kassenbereich ohne die Ware zu

bezahlen. Der Ladendetektiv sprach den Dieb auf die Tat an und hielt ihn bis zum

Eintreffen der Polizeistreife fest.

Im Rahmen des staatsanwaltschaftlichen Bereitschaftsdienstes verständigte sich

die Staatsanwaltschaft Karlsruhe kurz nach der Tat mit dem zuständigen

Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz darauf, am Folgetag beim Amtsgericht

Karlsruhe die Durchführung eines beschleunigten Verfahren zu beantragen.

Heute verurteilte das Amtsgericht Karlsruhe den Mann zu einer Geldstrafe.

Karlsruhe – Bundesweiter Aktionstag zur Bekämpfung von Hasspostings – Karlsruher Polizei durchsucht zwei Objekte

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Anlässlich des 9. Aktionstags zur Bekämpfung von Hasspostings geht die Polizei

heute bundesweit in einer konzertierten Aktion gegen Hass und Hetze im Netz vor.

In Karlsruhe vollstreckten Ermittler der Kriminalpolizei auf Veranlassung der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe zwei Durchsuchungsbeschlüsse in der Wohnung bzw.

der Arbeitsstelle eines 26-jährigen Tatverdächtigen. Ihm wird unter anderem die

Billigung von Straftaten vorgeworden.

Der Mann soll insbesondere nach dem Amoklauf mit acht Todesopfern in einem

Gemeindehaus der Zeugen Jehovas in Hamburg im März 2023 auf seinem für jedermann

öffentlich einsehbaren Twitter-Account zum Ausdruck gebracht haben, dass er die

Tat für gerechtfertigt hält und billigt.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Beamten Beweismittel, darunter auch

mehrere Mobiltelefone, sicher. Die Auswertung der beschlagnahmten Gegenstände

dauert an.

Hass und Hetze im Netz sind Nährboden für Radikalisierung und Impulsgeber für

Gewalttaten. Unterstützen Sie uns und leisten auch Sie einen Beitrag zur

Bekämpfung von Hasskriminalität:

Anzeige erstatten: Wenn Sie auf Hasspostings im Netz stoßen oder

selbst Opfer sind, sollten Sie dies bei der Polizei zur Anzeige

bringen.

sozialen Netzwerken und fordern Sie diese auf, strafbare Inhalte

zu löschen.

Weitere Informationen zum Thema Hasskriminalität sowie Meldestellen und

Hilfsangebote erhalten Sie gebündelt auf der Website „Initiative Toleranz im

Netz“ unter https://www.initiative-toleranz-im-netz.de/

Ergänzend wird auf die Pressemitteilung des Bundeskriminalamtes zum Aktionstag

zur Bekämpfung von Hasspostings verwiesen.

Karlsruhe – Weitergeleitete Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westpfalz / Vermisst: „Polizei sucht 14-jährigen“ – Jugendlicher wieder aufgetaucht

Karlsruhe – Der vermisste 14-Jährige aus Kaiserslautern, nach dem das

Polizeipräsidium Westpfalz seit dem 07.06.2023 öffentlich suchte, hat sich am

späten Dienstagabend zusammen mit einem Angehörigen beim Altstadtrevier in

Kaiserslautern gemeldet. Der Junge war am 22. Mai 2023 aus einer

Jugendhilfeeinrichtung in Karlsruhe verschwunden. Er ist wohlauf. Die Polizei

hat die Suche nach ihm eingestellt.

Karlsruhe – Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall mit Straßenbahn – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Ein Fahrradfahrer verursachte am Mittwochmorgen in der

Karlsruher Innenstadt einen Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn und entfernte

sich anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ersten Feststellungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr die S-Bahn gegen 07:20

Uhr entlang der Kriegsstraße in Richtung Westen, als ein bislang unbekannter

Fahrradfahrer an einem Bahnübergang auf Höhe der Einmündung der Kreuzstraße

offenbar das Rotlicht einer Ampel missachtete und die Schienen überquerte. In

der Folge kollidierte der Radfahrer mit der Straßenbahn, wobei an der S-Bahn ein

Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Der augenscheinlich unverletzte

Zweiradfahrer hob nach dem Zusammenstoß sein wohl stark beschädigtes Fahrrad auf

und lief davon.

Bei dem Radfahrer soll es sich um einen etwa 180 cm großen Mann im Alter von

40-45 Jahren mit kurzen braunen Haaren handeln. Er sei von südländischer

Erscheinung gewesen, habe und habe ein weißes T-Shirt und eine graue Jeanshose

getragen. Das Fahrrad sei silbern gewesen.

Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Fahrradfahrer machen können, werde

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 mit der Verkehrspolizei

Karlsruhe in Verbindung zu setzen.