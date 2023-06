Mannheim-Innenstadt: Nicht angemeldete Versammlung aufgelöst, Beeinträchtigung des Verkehrs beendet

Mannheim (ots) – Gegen 17.30 Uhr sorgte eine nicht angemeldete Versammlung von

30 Personen im Bereich der Mannheimer Kurpfalzbrücke für

Verkehrsbeeinträchtigungen. Da sich die Personengruppe nicht an die erteilten

Auflagen gehalten hat, wurde die Versammlung nach Rücksprache mit der

Versammlungsbehörde der Stadt Mannheim aufgelöst. Personalien wurden

festgestellt und Platzverweise erteilt.

Um 19.00 Uhr war die Beeinträchtigung des Straßenverkehrs beendet.

Die Ermittlungen dauern an.

Mannheim: Schwimmbad-Spind aufgebrochen und Wertsachen entwendet – Zeugen gesucht!

Mannheim – In einem Schwimmbad in der Minneburgstraße wurden am

Montagnachmittag, in einem kurzen Zeitraum zwischen 15:50 Uhr und 16 Uhr

Wertgegenstände aus einem verschlossenen Spind entwendet. Als die bisher

unbekannte Täterschaft einen Spind mit einem unbekannten Gegenstand gewaltsam

aufgebrochen hatte, nahmen diese anschließend die darin gelagerten

Wertgegenstände wie einen Geldbeutel mit rund 90 EUR Bargeld, einer EC-Karte,

Ausweis und Führerschein sowie weitere 100 EUR, eine EC-Karte, eine Kreditkarte

und ein Mobiltelefon an sich und flüchteten. Der Diebstahlschaden liegt im

mittleren dreistelligen Bereich. Die Eigentümerin bemerkte den Diebstahl danach

und verständigte zunächst die Badeaufsicht, die dann die Polizei verständigte.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat nun die Ermittlungen wegen des besonders

schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die das Geschehen

beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 833970 zu melden.

Mannheim: Unter Drogen und ohne Führerschein am Steuer

Mannheim – Der 23-jährige Fahrer eines Mercedes wurde am Dienstag um kurz

nach 17:30 Uhr von einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal angehalten

und kontrolliert. Dabei hatten die Beamten den richtigen Riecher, denn der

Fahrer rannte, nachdem er sein Auto auf einem Parkplatz an der Wormser Straße

geparkt hatte, sofort davon. Nicht ohne Grund, wie sich nach einer kurzen

Verfolgung und der anschließenden Festnahme herausstellte. Der 23-Jährige war

ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss am Steuer gewesen. Zudem lag noch ein

Haftbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe gegen ihn vor. Die 25-jährige

Halterin des Mercedes übernahm die noch ausstehende Geldforderung, so dass der

23-Jährige nach der Abgabe einer Blutprobe wieder auf freien Fuß gesetzt werden

konnte.

Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne

Fahrerlaubnis. Aber auch die Fahrzeughalterin muss mit einer Anzeige rechnen,

denn sie hatte dem 23-Jährigen ihr Auto überlassen, obwohl sie wusste, dass

dieser keinen Führerschein mehr hatte.