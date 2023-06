Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Brennendes Fahrzeug auf der BAB 6

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Bei dem brennenden Fahrzeug auf der BAB

6 zwischen der AS Mannheim-Schwetzingen und der AS Schwetzingen-Hockenheim

handelte es sich um einen LKW, nicht um einen PKW. Der Brand am Fahrzeug sowie

an einem Stück Wiese neben dem rechten Fahrbahnrand, wo der LKW zum Stehen kam,

konnte von der Feuerwehr zügig gelöscht werden. Auch konnte der LKW nach einem

Reifenwechsel wieder weiterfahren. Die Fahrspuren in Richtung Heilbronn wurden

wieder freigegeben.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Telefonverteilerkasten mit Graffiti beschmiert – Zeugen gesucht!

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagvormittag, um 11:35 Uhr wurde eine

Sachbeschädigung an einem Telefonverteilerkasten in der Karlsruher Straße, Ecke

Hebelstraße gemeldet. Durch einen bisher unbekannten Täter / eine unbekannte

Täterin wurde zu einem nicht bekannten Zeitpunkt ein Verteilerkasten mit grüner

Graffitifarbe besprüht. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen

Betrag geschätzt. Zeugenhinweise werden unter der Tel: 06202 / 61696

entgegengenommen.

Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet – Rollerfahrerin verletzt

Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis – Am Montag fuhr um 15 Uhr eine 45-Jährige

mit ihrem Daimler über die Kreuzung Lessingstraße/ Schillerstraße. Dabei

missachtete sie die dortige Rechts-vor-Links-Regelung und übersah so die

Vorfahrt einer 36-jährigen Rollerfahrerin. Es kam zur Kollision der beiden

Fahrzeuge und die Rollerfahrerin stürzte zu Boden. Sie wurde dabei leicht

verletzt. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde die 36-Jährige in ein

Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 500 Euro

geschätzt.

Die Unfallverursacherin muss sich nun wegen der Vorfahrtsverletzung sowie der

fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto gestreift und davon gefahren – Polizei sucht Zeugen

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis – Am Montag streifte zwischen 07:45 Uhr und

11 Uhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Carl-Benz-Straße geparkten

BMW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei wurde das geparkte

Auto auf der linken Seite komplett zerkratzt. Es entstand ein Schaden von knapp

2000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Eberbach, unter der Telefonnummer 06271-9210-0, zu melden.

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit 2 Leichtverletzten

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis – Am 13.06.2023 ereignet sich gegen 08:30 Uhr

ein Auffahrunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen und zwei leicht

verletzten Personen. Ein Transporter fuhr auf der Güterbahnhofstraße und wollte

nach rechts in den Schafwiesenweg abbiegen. Auf Grund des entgegenkommenden

Verkehrs musste der Fahrer jedoch anhalten und warten. Ein hinter ihm

befindlicher BMW bremste deshalb ab und hielt hinter dem Transporter. Der

nachfolgende, 46-jährige Fahrer eines Kleinbusses registrierte die vor ihm

haltenden Fahrzeuge zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den BWM auf. Der

wurde auf Grund der Wucht des Aufpralls auf den Transporter geschoben. Dabei

verletzten sich die 37-jährige BMW-Fahrerin sowie ihre 9-jährige Tochter leicht.

Die Insassen der anderen Fahrzeuge blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird

auf 8000 Euro geschätzt.

Ob nun eine überhöhte Geschwindigkeit unfallursächlich war oder noch ein anderes

Fehlverhalten als Grund für den Zusammenstoß in Frage kommt, wird derzeit noch

ermittelt.