Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kirchheimbolanden

Am Mittwoch, dem 14.06.2023, befuhr gegen 00:05 Uhr eine 42-jährige PKW-Fahrerin die Karl-Fittler-Straße in Kirchheimbolanden in Richtung Schillerstraße. Nach der Einmündung zur Staffelstraße übersah sie eine Verkehrsinsel und überfuhr diese. Hierbei wurde sowohl das dort aufgestellte Verkehrsschild, als auch der PKW erheblich beschädigt. Bei der Verursacherin konnten deutliche Anzeichen auf den Konsum von Alkohol festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 2 Promille, womit auch die Ursache für den Unfall zu erklären wäre. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe zur Bestimmung des genauen Alkoholwertes entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfall – Kind auf Gehweg angefahren, Verursacher flüchtet

Eisenberg (Pfalz)

Am Dienstag, dem 13.06.2023, wollte gegen 13.35 Uhr ein 10-jähriger Junge in der Martin-Luther-Straße in Eisenberg von seiner Schule an die dortige Bushaltestelle laufen. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich aus Richtung Berufsschule ein Rollerfahrer auf dem Gehweg dem jungen Schüler. Da der Rollerfahrer nicht abbremste und auf den Jungen zufuhr, musste dieser zur Seite springen. Trotzdem wurde er vom Roller am Fuß getroffen und leicht verletzt. Der Rollerfahrer hielt jedoch nicht an und fuhr weiter, ohne sich um den verletzten Schüler zu kümmern. Der Roller soll schwarz gewesen sein und eine schwarz-rote Bereifung gehabt haben. Der Fahrer soll einen schwarzen Helm mit aufgedruckten Totenköpfen, sowie eine Jacke mit braunen Streifen an den Armen getragen haben. Zeugen die Angaben zu dem Vorfall und insbesondere zu dem Rollerfahrer machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden melden.

Nachtrag: Brand einer Rundballenpresse

Hochstetten-Dhaun B41

Nach derzeitigem Stand ist die Sperrung der B41 bei Hochstetten-Dhaun an der Brandstelle wieder aufgehoben worden und die Fahrbahn wieder gefahrlos befahrbar. Neben dem Sachschaden an der Rundballenpresse wurde auch die angrenzende Lärmschutzwand erheblich beschädigt. Alleine dieser Schaden dürfte sich, nach Angaben des LBM, auf ca. 100.000 Euro belaufen.