Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sprendlingen

Am 14.06.2023 kam es gegen 09:30 Uhr in Sprendlingen zu einem Verkehrsunfall am Kreisel L400/L413. Eine auf der L400 in Richtung Gensingen fahrende 62-jährige PKW-Fahrerin übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr eine bereits dort befindliche und vorfahrtsberechtige 54-jährige PKW-Fahrerin. Beim anschließenden Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrerinnen leicht und mussten ins Krankenhaus verbracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Brand einer Hecke in Bingen

Bingen

Aus bisher unbekannten Ursachen brannte in der Bingerbrücker Straße in Bingen zwischen der Nahe und der Fahrbahn auf Höhe des Netto-Marktes eine Hecke. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Bingen umgehend gelöscht werden. Es kam zu keinem Personenschaden. Durch den Einsatz der Feuerwehr musste die Straße kurzfristig abgesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Mainz-Innenstadt – Holzhofstraße nach Unfall gesperrt

Mainz-Innenstadt – Am heutigen Mittwochmorgen gegen 11:20 Uhr kam es in

der Holzhofstraße in Mainz, vor dem dortigen Kino, zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem Motorrad und einem Auto. Der 68 Jahre alte Motorradfahrer wurde

hierbei verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Motorradfahrer hinter einem 81-Jährigen

Autofahrer in Richtung Rhein. Als der 81-Jährige verkehrsbedingt anhalten

musste, wich der Motorradfahrer dem anhaltenden Auto aus, um eine Kollision zu

verhindern. Durch das Ausweichmanöver verlor er die Kontrolle über das Motorrad

und stürzte zu Boden. Zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam es nicht. Der

Motorradfahrer wurde bei dem Sturz verletzt und im Anschluss medizinisch

versorgt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme musste die Holzhofstraße im Bereich

zwischen den Einmündungen Windmühlenstraße und Neutorstraße für einen Zeitraum

von etwa 20 Minuten voll gesperrt werden Dies führte zu

Verkehrsbeeinträchtigungen, insbesondere der ÖPNV musste zeitweise umgeleitet

werden.

Unfall zwischen Kleinwagen und Motorrad

Mainz-Bretzenheim – Am gestrigen Dienstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr kam

es in der Haifa-Allee in Mainz-Bretzenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen

einem Kleinwagen und einem Motorrad. Der 31 Jahre alte Motorradfahrer wurde

hierbei verletzt.

Der 48 Jahre alte Autofahrer beabsichtigte mit seinem Kleinwagen von der

Haifa-Allee links auf einen Parkplatz einzufahren. Er missachtete hierbei

offenbar die Vorfahrt des kreuzenden Motorradfahrers. Dieser stürzte aufgrund

des Zusammenstoßes zu Boden und erlitt Schürfwunden an seiner linken Hand. An

beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Bundesweiter Aktionstag gegen Hasspostings

Mainz – Hass und Hetze im Netz sind ein wachsendes Problem in unserer

Gesellschaft. Sie vergiften das gesellschaftliche Klima, sie schüren Vorurteile

und Feindseligkeiten, sie untergraben den Respekt und die Toleranz, die wir

füreinander brauchen. Sie können sogar zu Gewalttaten anstiften oder zu

legitimieren versuchen. Hass und Hetze im Netz sind kein Kavaliersdelikt. Sie

verletzen die Menschenwürde, die Meinungsfreiheit und das

Diskriminierungsverbot, die in unserem Grundgesetz verankert sind.

Mit dem 9. Aktionstag zur Bekämpfung von Hasspostings geht die Polizei seit den

frühen Morgenstunden in einer bundesweiten Aktion wieder gemeinsam gegen die

Verfasserinnen und Verfasser strafbarer Posts im Internet vor. Denn

Aufforderungen zu Straftaten, Bedrohungen, Nötigungen oder Volksverhetzungen im

Netz sind Straftaten, die mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden können.

Die polizeilich erfassten Fallzahlen von Hasspostings sind im vergangenen Jahr

deutschlandweit stark angestiegen (2022: 3.396; 2021: 2.411 – Anstieg um

40,85%). Entgegen dem bundesweiten Trend ging die Zahl der „Hasspostings“ in

Rheinland-Pfalz 2022 im Vergleich zum Vorjahr zurück. Die Polizei erfasste

insgesamt 107 Fälle, 2021 waren es noch 138.

„Die sinkenden Fallzahlen von Hasspostings in Rheinland-Pfalz sind unter anderem

das Ergebnis einer konsequenten und zielgerichteten Arbeit der Ermittlungsgruppe

„Hate Speech“, die nach dem schrecklichen Tötungsdelikt vom 31. Januar 2022 in

Kusel eingerichtet wurde“, so Mario Germano, Leiter des Landeskriminalamtes

Rheinland-Pfalz. „Durch eine intensive Recherche in den sozialen Medien und eine

schnelle Strafverfolgung haben wir deutlich gemacht, dass Hass und Hetze im Netz

nicht toleriert werden. Denn sie gefährden den gesellschaftlichen Zusammenhalt,

den wir gerade in diesen schwierigen Zeiten brauchen. Die sinkenden Fallzahlen

sind ein Erfolg für die Rechtsstaatlichkeit und ein Zeichen der Solidarität.“

Um Hasspostings im Netz zu bekämpfen, reicht es nicht aus, nur die Täter zu

verfolgen und zu bestrafen. Genauso wichtig ist es, vorzubeugen. So war das

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz Anfang der Woche beim diesjährigen Deutschen

Präventionstag in Mannheim mit vertreten, um über das Thema Hasskriminalität im

Internet zu informieren und zu sensibilisieren.

Sie können uns unterstützen und ebenfalls einen Beitrag zur Bekämpfung von

Hasskriminalität leisten, indem Sie folgende Schritte befolgen:

Dokumentieren Sie die Hassrede. Machen Sie Screenshots oder

Kopien von den Nachrichten oder Kommentaren, die Ihnen geschickt

wurden. Notieren Sie sich Datum, Uhrzeit und Quelle der

Hassrede. Diese Beweise können Ihnen helfen, wenn Sie Anzeige

erstatten oder sich an eine Beratungsstelle wenden wollen.

Netzwerke bieten Ihnen die Möglichkeit, Nutzer zu blockieren

oder zu melden. Damit verhindern Sie, dass sich der Hass weiter

verbreitet und andere Menschen beeinflusst oder verletzt werden.

selbst Opfer sind, sollten Sie dies bei der Polizei anzeigen.

Entweder bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder digital

über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz:

https://www.polizei.rlp.de/onlinewache

Mit diesen einfachen Schritten können Sie einen Unterschied machen. Sie zeigen

den Tätern, dass sie nicht ungestraft davonkommen und den Opfern, dass sie nicht

alleine sind.