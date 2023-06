Einbruch ins Warmfreibad Miesau

Bruchmühlbach-Miesau, Zum Hasensprung – In der Nacht von Dienstag auf

Mittwoch stiegen bislang unbekannte Täter in das Gelände des Freibades in Miesau

ein. Dort drangen sie in ein Kassenhäuschen ein und durchwühlten dieses. Ein im

Boden verankerter massiver Tresor mit einer größeren Menge Bargeld wurde dabei

entwendet. Zusätzlich zu dem gestohlenen Bargeld entstand am Gebäude ein

erheblicher Sachschaden. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus und bittet um

Hinweise die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten.|pilan

Auffahrunfall durch Unaufmerksamkeit

Kaiserslautern – Weil er vermutlich unaufmerksam war, hat ein Autofahrer

am Dienstagabend in der Ludwigshafener Straße einen Unfall verursacht. Der Mann

war mit seinem Seat Leon unterwegs und fuhr hinter einem VW Golf einer

Fahrschule in Richtung Salingstraße. Kurz vor der Einmündung Mannheimer Straße

überfuhren beide den Grünpfeil, um nach rechts abzubiegen. Als der Fahrschüler

verkehrsbedingt bremsen musste, erkannte der Fahrer des Seats die Situation zu

spät und fuhr auf den Golf auf. Fahrlehrer und – schüler klagten nach der

Kollision über Schmerzen im Nacken. Sie wurden durch den Rettungsdienst

behandelt und anschließend zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt, waren aber noch

fahrtüchtig. |elz

Ehrlicher Finder gibt Geldbeutel ab

Kaiserslautern – Auch in Zeiten von Taschendieben, falschen

Polizeibeamten, Internetbetrügern und Ladendieben gibt es sie noch: die

ehrlichen Menschen. Einer davon, ein 31-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet,

meldete sich am Sonntagabend bei der Polizei. Er hatte um 20:25 Uhr einen

Geldbeutel in der Königstraße gefunden, der neben einem Einkaufsmarkt lag. Die

Besitzerin der Börse konnte schnell ermittelt und auch benachrichtigt werde. Als

diese ihrer Brieftasche bei der Polizei abholte, konnte sie mit Freude

feststellen, dass sich sowohl all ihre Papiere, als auch ein dreistelliger

Geldbetrag im Portemonnaie befanden und nichts fehlte. |kfa

Waffeleisen führt zu Feuerwehreinsatz

Kaiserslautern – Glück im Unglück hatte eine 25-jährige Bewohnerin der

Wilhelm-Raabe-Straße am Dienstagnachmittag. Aufmerksame Anwohner meldeten der

Feuerwehr dichten Rauch aus dem gekippten Wohnungsfenster. Da niemand an der

betroffenen Wohnung die Tür öffnete, wurde dies durch die Brandbekämpfer

erledigt. Dort war die Quelle der Rauchentwicklung schnell gefunden. Eine

Herdplatte war angeschaltet und erhitzte ein Waffeleisen, welches auf dem Herd

stand. Durch die Hitze begann das Plastik zu schmelzen und erzeugte den dichten

Rauch. Die Feuerwehr konnte die Gefahr beseitigen und mit einfachen Mitteln das

Plastik ablöschen. Da die Wohnung verlassen war, kam glücklicherweise auch

niemand zu Schaden. Nach eigenen Angaben der jungen Dame, blieb sie wohl beim

Verlassen der engen Bleibe mit dem Rucksack an den Bedienknöpfen des Herds

hängen, wodurch dieser sich einschaltete. Bis auf das geschmolzene Waffeleisen

entstand kein Schaden in der Wohnung. Neben den Kräften der Polizei, war die

Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. |kfa

Mehrere Einbruchsversuche schlugen fehl

Kaiserslautern – Ein unbekannter Täter versuchte am Dienstagnachmittag

gleich in mehrere Objekte einzubrechen. Zunächst setzte er an, um die

Eingangstür eines Beauty Salons in der Pirmasenser Straße gewaltsam zu öffnen.

Dies gelang ihm nicht, weswegen er sein „Glück“ an der Zugangstür einer

benachbarten Kinderarztpraxis versuchte. Auch hier blieb der Unbekannte

erfolglos. An den Türen entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun in

beiden Fällen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls. Zeugen, die etwas

Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |kfa

Handtasche geklaut

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) – Einen günstigen Moment hat ein Dieb am

Dienstagmittag in der Lauterstraße ausgenutzt und eine Seniorin bestohlen.

Zunächst hatte der Mann die 81-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes

angesprochen und nach etwas Geld gefragt. Nachdem die Seniorin ihm etwas Geld

gegeben hatte, hat sie ihre Handtasche auf den Fahrersitz gelegt, um ihre

Einkäufe in den Kofferraum zu räumen. Eine Zeugin konnte beobachten, wie sich

der Mann durch die geöffnete Scheibe, die Tasche griff und im Anschluss mit

seinem Wagen in Richtung Kaiserslautern davon fuhr. In der Handtasche befanden

sich neben dem Geldbeutel mit Bargeld und diversen Karten auch der

Autoschlüssel, so dass die Seniorin ihr Auto abschleppen lassen musste. Die

Zeugin konnte sich das Kennzeichen des flüchtigen Diebes merken. Die weiteren

Ermittlungen laufen. |elz

Im Auto eingesperrt

Kaiserslautern – Ein nicht alltäglicher Hilferuf erreichte die Polizei am

Dienstagmorgen. Ein 59-jähriger Mann hatte sich in seinem Auto eingesperrt und

konnte sich selbst nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien. Der Mann

konnte aber auch seinen genauen Standort nicht angeben. Er war mit seinem

Kleintransporter auf der Durchreise und wollte in Kaiserslautern eine kurze Rast

einlegen. Aufgrund seiner Müdigkeit hielt er kurzerhand auf einem Parkplatz und

legte sich im Laderaum schlafen. Als er wieder wach wurde, fand er sich

eingesperrt in seinem Auto wieder und rief die Polizei. Nach fast sechs Stunden

konnte eine Polizeistreife das Auto in der Altenwoogstraße ausfindig machen und

den Fahrer befreien. Der Mann setzte im Anschluss seine Reise fort. |elz

Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle auf der A6 sowie der B9

Kaiserslautern/Bienwald – Im Rahmen der grenzpolizeilichen

Aufgabenwahrnehmung vollstreckte die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern in

der Nacht vom 13. auf den 14. Juni mehrere Haftbefehle.

So kontrollierte eine Streife der BPOLI Kaiserslautern auf der BAB 6 einen

Reisebus, der von Paris in Richtung Warschau unterwegs war. In dem Bus befanden

sich 63 Reisende, darunter der 30-jährige, rumänische, Polizeipflichtige. Bei

der Kontrolle wurde festgestellt, dass gegen den jungen Mann zwei Haftbefehle

der Staatsanwaltschaft Mannheim vorlagen, die insgesamt noch eine

Restfreiheitsstrafe von 709 Tagen beinhalteten. Beide Haftbefehle wurden jeweils

wegen Diebstahls erlassen. Weiterhin wurde festgestellt, dass gegen den

Polizeipflichtigen ein Aufenthalts- bzw. Einreiseverbot in die Bundesrepublik

Deutschland vorlag, welches sich auf den Zeitraum vom 20. Juli 2017 bis zum 5.

November 2025 erstreckt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der

30-Jährige in die JVA Rohrbach verbracht sowie die zuständige Ausländerbehörde

über den Verbleib der Person informiert und ein Ermittlungsverfahren wegen der

unerlaubten Einreise in die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet.

Weiterhin wurde ein 32-jähriger Polizeipflichtiger, als Fahrer eines

Transporters, auf der B9 bei Bienwald kontrolliert. Dabei wurde ein

Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Diebstahls

festgestellt. Da der Polizeipflichtige die fälligen 381,00 EUR nicht entrichten

konnte, wurde er in die JVA Frankenthal zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe

von 30 Tagen eingeliefert.

Metalldiebstähle

Landstuhl – In der letzten Zeit kam es im Zuständigkeitsbereich der

Polizei Landstuhl vermehrt zu Diebstählen von Kupfer- und Bronzefiguren .

Hierbei wurden u. a. die Friedhöfe von Vogelbach und Hütschenhausen angegangen,

aber auch vor Innenhöfen von Wohnhäusern machten die Diebe nicht halt. Aktuell

wurde in der Nacht von Freitag und Samstag ein ca. 10 kg schwerer Kupferkessel

aus einem Hof in der Steinwendener Straße in Ramstein entwendet. Und in der

gleichen Nacht wurde vom Friedhof in Vogelbach von einer Grabplatte eine

Bronzefigur im Wert von ca. 500 Euro gestohlen. Die Täter benutzten zum

Abschneiden der Figuren häufig schweres Gerät (evtl. Trennschleifer). Dies

dürfte zu nicht unerheblichem Lärm geführt haben. Die Polizei bittet um Hinweise

zu verdächtigen Wahrnehmungen in den angegebenen Bereichen.|pilan