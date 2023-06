Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme nach Rollerdiebstahl

Frankfurt (ots) – (th) Am Dienstagmorgen (13. Juni 2023) nahmen Polizeibeamte

einen Tatverdächtigen nach einem Rollerdiebstahl fest.

Gegen 07.30 Uhr meldeten Zeugen mehrere Personen in der Niddastraße, die

versuchten, einen Motorroller aufzubrechen. Eine vor Ort entsandte Streife

konnte den besagten Motorroller in der Niddastraße ausfindig machen. Ein Mann

kniete an diesem und hantierte mit einer abgebrochenen Nagelschere an der

Topbox, weitere Personen konnten nicht festgestellt werden. Es stellte sich

heraus, dass der Motorroller gestohlen war. Der 28-jährige Mann wurde

festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der Besitzer des Rollers wurde benachrichtigt.

Frankfurt-A66: Schwerer Unfall unter Beteiligung eines Motorrades

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Nachmittag (13. Juni 2023) ereignete sich auf der

A66 ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und Motorrades, bei dem ein

Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 35-Jährige aus dem Hochtaunuskreis gegen

16:15 Uhr mit ihrem Kia auf der A66 aus Richtung Wiesbaden kommend auf dem

mittleren Fahrstreifen in Richtung Frankfurt/ Stadtmitte, direkt gefolgt von

einem 64-Jährigen Frankfurter auf seinem Motorrad der Marke Honda.

Die Kia-Fahrerin musste nun verkehrsbedingt bremsen und der Motorradfahrer fuhr

auf das Heck der 35-Jährigen auf. Dabei stürzte der 64-Jährige und verletzte

sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er wurde mit einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der

Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die Hauptfahrbahn der A66 für

circa. 30 Minuten voll gesperrt. Hierdurch entstand ein bis zu 3 Kilometer

langer Rückstau.

Im Zuge der ersten Ermittlungen wurden festgestellt, dass der Motorradfahrer

nicht den erforderlichen Führerschein besaß. Gegen ihn wurde daher noch ein

Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.