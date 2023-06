Lahntal: Altreifen entsorgt

Nachdem Umweltsünder offenbar in der Nacht zu Mittwoch (14.06.23) an der B62 in Höhe Kernbach unerlaubt knapp zwei Dutzend Altreifen entsorgt hatten, ermittelt die Marburger Polizei wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Verkehrsteilnehmer hatten den Umweltfrevel am frühen Morgen bemerkt und die Ordnungshüter über den Fund informiert. Wer diese dort abgelegt hatte, ist momentan nicht bekannt. Die Ermittler bitten in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421/4060.

Marburg: Toilettenhäuschen demoliert

Chaoten demolierten im Laufe des Montags den Herren-WC im Toilettenhäuschen am Heinz-Lang-Park in der Waldstraße. Zwischen 8 Uhr und 18 Uhr hatten die Unbekannten mehrere Spülkästen-Abdeckungen, einen Klopapierhalterung, eine Türklinke, einen Kleiderhaken sowie einen Lichtschalter abgerissen und auf den Boden geworfen. Den auf diese Weise hinterlassenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter Tel. 06428/93050.

Marburg: Unfallflucht auf Uni-Parkplatz

Auf dem Universitätsparkplatz in der Johannes-Müller-Straße kam es am Montag zwischen 07.45 Uhr und 15.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer Schäden in Höhe mehrerer Hundert Euro an einem parkenden, blauen Renault verursachte. Anhand der Spurenlage vermuten die Ermittler, dass der Clio im Vorbeifahren von einem anderen PKW touchiert worden war. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06421/4060 bei der Polizei in Marburg zu melden.

Marburg: Unfallflucht in der Leipziger Straße

Nach dem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort am Donnerstag, 01.06.2023 in der Leipziger Straße bitten die Marburger Unfallfluchtermittler um Mithilfe. Was war geschehen? Zwischen 6.30 Uhr und 8.30 Uhr parkte ein schwarzer BMW, entgegen der Fahrtrichtung, auf einer ausgewiesenen Parkfläche in Höhe der Hausnummer 8a. Offenbar im Vorbeifahren streifte ein anderes Fahrzeug den 5er und verursachte an dessen Beifahrerseite Schäden von rund 2.000 Euro. Ohne sich um dessen Regulierung zu bemühen fuhr der Verursacher weiter. Da an dem beschädigten Auto deutliche Staubanhaftungen festgestellt wurden, vermuten die Ermittler, dass der Schaden möglicherweise von einem Baustellenfahrzeug verursacht worden sein könnte.

Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter Tel. 06421/4060 entgegen.

Marburg: Unfallflucht in der Potsdamer Straße

Sachschäden in Höhe mehrerer Tausend Euro verursachte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen dem späten Montagabend (23.45 Uhr) und Dienstagvormittag (10.30 Uhr) an einem in der Potsdamer Straße parkenden, grauen C-Klasse-Mercedes. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06421/4060 bei der Polizei in Marburg zu melden.

Dautphetal: Scheiben zertrümmert

Unbekannte zertrümmerten in der Nacht auf Mittwoch im Buchenauer Irrlachenweg zwei Fenster am Rolltor einer Werkshalle auf dem Gelände des dortigen Verwertungsbetriebes; offenbar, um sich so Zugang in die Räumlichkeiten zu verschaffen. Ob aus diesen entwendet wurde ist momentan nicht bekannt. Hinweise erbittet die Kripo in Marburg unter Tel. 06421/4060.

Marburg: Einbruch in Fahrradgeschäft

E-Bikes sowie passende Akkus im Wert mehrerer 10.000 Euro erbeuteten Straftäter bei einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Cölber Straße (OT Wehrda).

Zwischen Montagabend (19 Uhr) und Dienstagmorgen (9.30 Uhr) hatten Kriminelle die Zugangstür zum dortigen Lagerraum aufgebrochen und waren so in das Gebäude gelangt. Aufgrund Art und Umfang der erlangten Beute war zum Zwecke des Abtransport mit hoher Wahrscheinlichkeit ein mitgebrachtes Kraftfahrzeug genutzt worden.

Die Kripo in Marburg ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Industriegebiet aufgefallen waren, sich unter Tel. 06421/4060 zu melden. Hatte jemand die Tat beobachten können? Wer kann anderweitig sachdienliche Hinweise geben?

Cölbe: Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße

Am späten Dienstagnachmittag (13.06.23) kollidierten auf der B3 bei Cölbe zwei Autos im Begegnungsverkehr. Alle drei Insassen der beiden Fahrzeuge erlitten dabei schwere Verletzungen. Die zuständige Staatsanwaltschaft beauftragte einen KFZ-Sachverständiger mit der Unfallrekonstruktion. Die beiden erheblich beschädigten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Aufgrund des Rettungseinsatzes, in deren Rahmen auch zwei Rettungshubschrauber eingesetzt wurden, sowie anschließender Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis etwa 21 Uhr voll gesperrt.

Gegen 17.48 Uhr war der aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stammende, 48-jährige Fahrer eines weißen Toyota von Bürgeln kommend unterwegs in Richtung Schönstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Toyota aus noch ungeklärten Gründen im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem VW Golf, in dem ein aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stammender, 65-jähriger Fahrzeugführer und seine 60-jährigen Beifahrerin unterwegs waren. Der im VW transportierte Hund wurde tödlich verletzt.

Mögliche Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich unter Tel. 06421/4060 bei der Polizei in Marburg zu melden.

Marburg: Widerstand nach RTW-Unterstützung

Mehrere Personen belästigten eine RTW-Besatzung am Samstag, 10. Juni, so sehr, dass sie die Versorgung eines betrunkenen und nahezu hilflosen Mannes erst fortsetzen konnten, als eine Polizeistreife eintraf. Der Einsatz fand gegen 21.40 Uhr in der Werderstraße statt. Während der stark alkoholisierte 38-Jährige schließlich im RTW lag, kamen mehrere Bekannte zum RTW und störten die laufenden Maßnahmen. Die ebenfalls im RTW stehende Polizeistreife schloss daraufhin die Türen, was von außen mit Tritten oder Schlägen gegen den RTW und lautem Geschrei einer 23-jährigen Marburgerin quittiert wurde. Bei der anschließenden Kontrolle weigerte sie sich, ihre Personalien anzugeben und versuchte wegzugehen. Dies verhinderten die Polizeibeamten, wogegen sich die 23-Jährige noch wehrte. Zwei weitere Personen versuchten nun, die Maßnahmen rund um die 23-Jährige zu stoppen oder zumindest zu stören. Mit gezogenem Pfefferspray hielten die zwei Beamten die beiden auf Abstand und schoben die Personen weiter von sich weg. Dadurch stürzten der 52-jährige Mann und die 53-jährige Frau, wobei hierbei auch die Alkoholisierung des Mannes und gesundheitliche Probleme bei der Frau eine Rolle gespielt haben dürften. Lediglich die 53-Jährige verletzte sich dabei leicht, nach Eintreffen weiterer Polizeibeamter erhielten beide einen Platzverweis. Die 23-Jährige versuchte währenddessen, sich aus der Fixierung zu lösen, schrie herum und beleidigte eine Beamtin. Mit leichten Verletzungen kam die 23-Jährige schlussendlich mit zur Polizeistation. Ihr Atemalkoholwert lag bei 0,9 Promille, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft führte ein Arzt eine Blutentnahme durch. Anschließend entließen die Beamten sie und fertigten entsprechende Anzeigen. Die Polizisten blieben alle unverletzt, am RTW entstand kein Schaden. Den Patienten im RTW brachten die Beamten nach der medizinischen Behandlung ebenfalls auf die Polizeistation. Der Aufenthalt in den Gewahrsamszellen währte jedoch nur kurz, bevor er aufgrund eines offenen Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt kam.