Hungen: Bushaltestelle beschädigt

In der Friedberger Straße beschädigten Unbekannte die Scheibe einer Bushaltestelle. Ein Zeuge stellte den Sachschaden von etwa 500 Euro am Montag (12.06.23) gegen 08.00 Uhr fest. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen. 0684257

Gießen: Kirchenfenster eingeschlagen

Im Kirchenring in Rödgen schlugen Unbekannte im rückwärtigen Bereich der Kirche zwei Fensterscheiben ein. Dabei hinterließen sie einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 11.00 Uhr am Sonntag (04.06.2023) und 17.30 Uhr am Dienstag (13.06.2023). Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Mit Roller gegen PKW geschlagen

Ein unbekannter Jugendlicher schlug am Freitag gegen 16.00 Uhr in der „Alte Schulstraße“ mit einem Kickroller gegen einen geparkten Mini. Dabei hinterließ er an dem Fahrzeug einen Schaden von rund 800 Euro. Der Tatverdächtige war in Begleitung mit mindestens drei weiteren Kindern im gleichen Alter. Wem ist die Gruppe in der „Alte Schulstraße“ ebenfalls aufgefallen? Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Anhänger entwendet

Einen Anhänger des Herstellers Pongratz ließen Unbekannte in der Kerkrader Straße mitgehen. Zwischen 12.00 Uhr am Freitag (09.06.23) und 08.00 Uhr am Dienstag (13.06.2023) manipulierten sie offenbar an dem Kupplungschloss des grauen Anhängers und suchten damit das Weite. Wem sind dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge mit dem Anhänger aufgefallen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

B276/ Laubach: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein bislang Unbekannter befuhr die Bundesstraße 276 von Schotten in Richtung Laubach. Dabei kam der Unbekannte nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Schilderpfosten. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Der Schaden wurde am Montag (05.Juni) gegen 12.00 Uhr bemerkt. Hinweise zu dem Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Bei Parkmanöver Skoda touchiert

Vermutlich bei einem Parkmanöver auf einem Parkplatz in der Grünberger Straße touchierte ein Unbekannter einen geparkten Skoda. Als der Besitzer zu seinem grauen Octavia zurückkam, war dieser am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 400 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

A5/ Grünberg: Motorradfahrer schwer verletzt nach Unfall

Dienstagabend (13.Juni) gegen 18.55 Uhr befuhr ein 66-Jähriger in einem Ford die rechte Fahrspur der Bundesautobahn 5 in Richtung Frankfurt. Offenbar aufgrund tiefstehender Sonne fuhr der Ford-Fahrer zu dicht auf den LKW mit Anhänger eines 31-Jährigen auf. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, zog der 66-Jährige nach links und kurz darauf wieder zurück auf die rechte Spur. Dabei stieß er gegen den Anhänger, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Betonleitwand. Von dort schleuderte der Ford zurück und es kam zum Zusammenstoß mit dem Motorrad eines 54-Jährigen. Der Kradfahrer verletzte sich dabei schwer und eine 39-jährige Mitfahrerin des Ford zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Das Motorrad und der PKW des 66-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 29.100 Euro. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010 entgegen.

Gießen: Seat beschädigt

Trotz Schaden von etwa 2.000 Euro an einem Seat fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in der Helgenstockstraße einfach weiter. Der Verursacher beschädigte den geparkten roten Leon am Samstag zwischen 17.00 und 23.00 Uhr auf der Fahrerseite. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Parkplatzrempler

Rund 400 Euro wird die Reparatur an einem Skoda kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den grauen Octavia auf dem Besucherparkplatz des Studentenwohnheims in der Grünberger Straße touchierte. Zeugen, die den Unfall zwischen 16.15 Uhr am Montag und 09.50 Uhr am Dienstag beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006- 3555 in Verbindung zu setzen.

Gleisläufer bremst Zugverkehr aus – Zeugen gesucht!

Wetzlar (ots) – Wegen eines Gleisläufers kam es gestern Abend (13.6./18:30 Uhr)

zu Verspätungen im Bahnverkehr im Bereich Wetzlar. Ein bislang Unbekannter

bewegte sich verbotenerweise im Gleisbereich auf der Strecke zwischen Wetzlar in

Richtung Albshausen. Der Lokführer eines Regionalexpresses musste deshalb eine

Schnellbremsung einlegen. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte

Richtung.

Glücklicherweise niemand verletzt

Der Zug kam durch die Schnellbremsung zum Stillstand. Die Reisenden, die zum

Zeitpunkt im Zug waren, wurden durch die Schnellbremsung nicht verletzt.

Erhebliche Verspätungen

Aufgrund des Vorfalles wurde der Bereich von 18:44 Uhr bis 19:32 Uhr komplett

gesperrt. Durch die Streckensperrung kam es insgesamt zu 81 Minuten Verspätung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizei unter der Telefon-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de

zu melden.