Unfallflucht

Um 08:30 Uhr befuhr heute Morgen ein 18-Jähriger aus Gieboldehausen mit Sprinter die L 3424 von Röhrda in Richtung Langenhain. In Höhe von Gut Laudenbach kam ihm ein weißer Sprinter entgegen, der zu weit links fuhr, so dass die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge gegeneinander prallten. An dem Sprinter des 18-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 150 EUR. Hinweise auf den Flüchtigen: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 11:00 Uhr befuhr heute Vormittag ein 19-Jähriger aus Sontra die B 27 in Richtung Eschwege. Ca. 300 Meter vor der Einmündung zur B 400 kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch am Pkw ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand. Das Reh lief anschließend davon.

Polizei Witzenhausen

Geparktes Auto angefahren

Um 22:35 Uhr befuhr gestern Abend ein 48-Jähriger aus Luckau mit einem Sattelzug die Kasseler Straße in Hundelshausen. In Höhe Haus-Nr. 54 touchierte er mit dem Auflieger einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Skoda, wodurch ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand.

Unfall mit Hund

Um 17:30 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 61-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die Straße „An den Anlagen“ in Eschwege in Richtung Bahnhofstraße. Im Kreuzungsbereich lief plötzlich ein Hund aus Richtung Schlossplatz auf die Straße und gegen die Beifahrertür des Autos. An dem Auto entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Der Hund – ein Golden Retriever – lief anschließend davon. Eine Absuche nach dem Hund verlief gestern Abend negativ.

Wildunfall

Um 23:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Wanfried die B 249 zwischen Frieda und Wanfried. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Diebstahl aus Pkw

Am 12.06.23 wurde in der Siedlungsstraße in Grebendorf eine Geldbörse aus einer Handtasche entwendet. Die Geschädigte hatte ihren Pkw unter einem Carport daheim abgestellt und ihre Handtasche in dem Fahrzeug liegen gelassen. Diese holte sie zu einem späteren Zeitpunkt aus dem Auto, ohne jedoch hineinzuschauen. Erst am gestrigen Morgen stellte sie dann fest, dass das Portmonee entwendet worden war. Die Tatzeit dürfte daher bereits am Montag zwischen 12:45 Uhr und 19:00 Uhr liegen. Neben Bargeld befanden sich noch persönliche Dokumente in der Geldbörse. Schaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines Pedelec

Zwischen dem 12.06.23, 15:45 Uhr und dem 13.06.23, 07:00 Uhr wurde im P&R- Bereich des Stadtbahnhofs in Eschwege ein schwarzes Pedelec „Conway Cairon“ entwendet. Hierzu wurde das Schloss durch unbekannte Täter „geknackt“. Der Schaden wird mit ca. 2900 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Kennzeichendiebstahl

Zwischen dem 11.06.23, 16:00 Uhr und dem 13.06.23, 17:00 Uhr wurden auf dem Parkplatz „Am Waldfrieden“ in Hessisch Lichtenau von einem Opel Corsa die beiden amtlichen Kennzeichen „KS-F 2923“ abmontiert und entwendet. Schaden: 60 EUR. Hinweise: 05602/93930.