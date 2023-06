Auto aufgebrochen

TZ: Dienstag, 13.06.2023, 05:30 Uhr bis Dienstag, 13.06.2023, 13:12 Uhr

Im oben genannten Tatzeitraum brachen unbekannte Täter einen grauen Golf auf, der in der Zeppelinstraße in Borken geparkt war.

Die unbekannten Täter warfen mit einem unbekannten Gegenstand die Seitenscheibe der Fahrertür ein, gelangten so in das Fahrzeuginnere und entwendeten eine Handtasche, in der sich allerdings keinerlei Gegenstände befanden. Die entwendete Handtasche wurde später in der Nähe des Tatortes wieder aufgefunden.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300,- EUR.

Die Polizeistation Homberg ermittelt. Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Einbruch in Tankstelle

TZ: Mittwoch, 14.06.2023, 05:45 Uhr

Unbekannte sind gewaltsam in eine Tankstelle in der Festungsstraße in Schwalmstadt-Ziegenhain eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten die Fenstervergitterung eines angrenzenden Gebäudes auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Im Innenbereich hebelten die unbekannten Täter eine Verbindungstür zur Tankstelle auf und gelangten somit in den Verkaufsraum der Tankstelle. Hier entwendeten die unbekannten Täter Zigaretten im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages.Schwalm-Eder-Kreis: Die Polizei-News Anschließend flüchteten die unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Der Gesamtsachschaden wird schätzungsweise mit 500,- EUR beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.