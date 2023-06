Hausfassade und Pkw beschädigt

Alsfeld. Zwischen Freitag (09.06.) und Samstag (10.06.) beschädigten Unbekannte in der Ferienstraße in Reibertenrod die Fassade eines Mehrfamilienhauses. Die Täter warfen einen brennenden Gegenstand auf einen Balkon im ersten Obergeschoss. In der Folge entzündete sich die Fassade sowie dort gelagertes Abfallholz. Glücklicherweise breitete sich das Feuer nicht aus und erlosch selbstständig. Außerdem warfen die Unbekannten einen Böller durch das aufgestellte Glasdach eines Pkws in dessen Innenraum. Hierbei wurde der Fahrersitz beschädigt. Insgesamt entstand circa 500 Euro Sachschaden. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen und bittet entsprechende Beobachtungen an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Einbruch in Kindertagesstätte

Homberg (Ohm). Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag (09.06.) und Montag (12.06.) über ein Fenster Zutritt zu einer Kindertagesstätte in der Hochstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten erfolglos nach Diebesgut. Es entstand circa 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch – Tatverdächtiger festgenommen

Alsfeld. Nach einem versuchten Einbruch in der Nacht zu Dienstag (13.06.) nahmen Beamte der Polizei Alsfeld kurze Zeit später einen Tatverdächtigen fest.

Eine Zeugin beobachtete gegen 2.20 Uhr, wie zwei Personen versuchten die Scheibe einer Bäckerei einzuwerfen und informierte die Polizei. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Beamte der Polizei Alsfeld kurze Zeit später einen Tatverdächtigen im Alter von 42 Jahren, auf den eine entsprechende Personenbeschreibung passte, fest.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Im Rahmen der Ermittlungen wird nun geprüft, ob der Tatverdächtige mit weiteren Einbrüchen in den letzten Wochen im Stadtgebiet von Alsfeld in Verbindung steht.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schwerer Verkehrsunfall auf Leipziger Straße

Fulda. Am Mittwoch (14.06.), gegen 11 Uhr, ereignete sich auf der Leipziger Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person lebensbedrohlich verletzt wurde.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 75-jähriger Mann aus Petersberg mit einem Roller die Leipziger Straße stadtauswärts auf der rechten von zwei Fahrstreifen in diese Richtung. Zeitgleich fuhr ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus Thüringen auf der linken Fahrspur neben dem Roller. Nach aktuellem Kenntnisstand kam es aus bislang unklarer Ursache zum seitlichen Kontakt der beiden Fahrzeuge. Daraufhin kam der Rollerfahrer zu Sturz und verletzte sich dabei lebensbedrohlich. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. In diesem Zusammenhang und zur Bergung der Fahrzeuge war die Leipziger Straße im Bereich der dortigen Tankstelle bis etwa 13.15 Uhr stadtauswärts gesperrt.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Fahrraddiebstahl

Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen am Dienstag (13.06.), zwischen 18 Uhr und 19.10 Uhr, in der Straße „Am Markt“ ein graues Pedelec des Herstellers Conway. Das Zweirad im Wert von circa 2.750 Euro war dort an einem Fahrradparkplatz abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bedrohung während der Zugfahrt

Opfer einer Bedrohung wurde gestern Abend (13.6. / 23:20 Uhr) eine

43-jährige Frau aus Alsfeld auf der Zugfahrt im RE 4539 von Fulda in Richtung

Frankfurt a.M. Ein 20-jähriger Wohnsitzloser soll die Frau bedroht haben, indem

er mit seiner Hand und abgewinkeltem Finger um den Hals fuhr. Durch diese

Drohgebärde wurde die 43-Jährige verängstigt und wählte daraufhin den Notruf.

Eine Streife der Polizeistation Neuhof nahm den 20-Jährigen im Bahnhof Flieden

in Empfang.

Alkohol im Spiel

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel führt die weiteren Ermittlungen und hat ein

Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizei unter der Telefon-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de

zu melden.

Sattelzug fährt auf Stauende A5 aufgefahren – 4 Schwerverletzte

Mücke (ots)

Am Dienstag (13.06.2023) kam es gegen 15.00 Uhr auf der A5, zwischen den Anschlussstellen Homberg/Ohm und Alsfeld/West, zu einem schweren Verkehrsunfall am Stauende, bei dem insgesamt vier Personen schwer verletzt wurden. Ein Kleinbus aus Polen, der mit vier Personen besetzt war, stand auf dem rechten von zwei Fahrspuren am Stauende. Ein 38-jähriger rumänischer Fahrer eines spanischen Sattelzuges näherte sich von hinten dem Stauende. Offensichtlich schätzte der Fahrer die Situation völlig falsch ein. Der Fahrer des Kleinbusses sah das Unheil im Rückspiegel auf sich zukommen. Er schlug das Lenkrad noch nach links ein. Der Sattelzug fuhr jedoch fast ungebremst auf das Heck des Kleinbusses auf und schob diesen nach links. Der Unfallverursacher hatte noch so viel Energie, dass er weiter rutschte und zwei weitere Sattelzüge, die auf dem rechten Fahrstreifen standen, aufeinander schob. Der Fahrer des Kleinbusses wurde durch den Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Mücke aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Er wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Die weiteren drei Insassen, die ebenfalls schwer verletzt wurden, wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Der Kleinbus und der Sattelzug des Unfallverursachers wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt, und waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Aufgrund des Verdachtes einer Straftat, hier Fahrlässige Körperverletzung, wurde durch die Staatsanwaltschaft Gießen eine Sicherheitsleistung festgelegt. Diese musste der Unfallverursacher an Ort und Stelle bezahlen. Aufgrund der Einsatz- und Rettungsmaßnahmen wurde die A5 in Fahrtrichtung Kassel komplett gesperrt. Die Bergung des unfallverursachenden Sattelzuges kann erst nach Entladung durchgeführt werden. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an. Mittlerweile konnte ein Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden.