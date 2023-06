Handtaschenraub an Haltestelle „Ständeplatz“ am heutigen Mittwoch: Ermittler suchen noch mehrere Zeugen

Kassel-Mitte: Zu einem Handtaschenraub auf eine 74-jährige Seniorin ist es am heutigen Mittwochvormittag, gegen 10:20 Uhr, an der Haltestelle „Ständeplatz“ in Kassel gekommen. Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen in diesem Zusammenhang nun nach mehreren noch unbekannten Zeugen, die sich zur Tatzeit an der Haltestelle aufhielten und die Tat sowie den Täter beobachtet haben dürften. Diese werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Der bislang unbekannte Täter hatte sich der an der Haltestelle sitzenden 74-Jährigen aus Kassel genährt und plötzlich nach ihrer auf dem Schoß liegenden Handtasche gegriffen. Zwar gelang es der Frau noch, die Tasche einen Augenblick lang festzuhalten, mit einem heftigen Ruck entriss der Räuber ihr diese jedoch letztlich. Der Mann flüchtete dann mit der erbeuteten hellen Damenhandtasche in eine Seitenstraße rechtsseitig des Stadtmuseums und weiter in unbekannte Richtung. Die nach der Mitteilung über den Raub sofort durch die Polizei eingeleitete Fahndung führte leider nicht mehr zum Erfolg.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 25-30 Jahre, ca. 1,70 m groß, glattrasiert (kein Bart), Hakennase, schlanke Statur, dunklerer Teint, kurze und nach oben abstehende Haare, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose

Die Seniorin blieb bei dem Raub glücklicherweise unverletzt. Wie sie gegenüber der Kriminalpolizei später angab, hatten sich zur Tatzeit noch mehrere andere Personen an der Haltestelle aufgehalten, die vermutlich weitere Angaben zum Täter machen können.

Räuberischer Diebstahl einer Musikbox: Festnahme auf frischer Tat

Kassel-Mitte: Eine 15-Jährige hielt sich am gestrigen Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr, gemeinsam mit einigen Bekannten im Umfeld eines Konzerts in der Kasseler Innenstadt auf. Plötzlich bemerkte sie, wie sich ein Dieb ihre Musikbox griff. Hierbei hielt der in Homberg wohnhafte 21-jährige Tatverdächtige eine Softairpistole in der Hand, die einer echten Schusswaffe zum Verwechseln ähnlich sieht. Die Bestohlene versuchte dem Dieb die Musikbox wieder abzunehmen, was ihr zunächst jedoch misslang. Während der Auseinandersetzung schoss der Tatverdächtige mehrmals in Richtung des Bodens. Es wurde niemand verletzt. Schließlich gelang es der Kasselerin dem Dieb ihre Musikbox an sich zu nehmen. Der Tatverdächtige wurde durch die anwesenden Personen vertrieben, jedoch zielte er im Gehen noch einmal mit seiner Softairwaffe in Richtung der Personengruppe. Kurze Zeit später stellte die 15-Jährige fest, dass auch ihre zuvor abgelegte Bauchtasche abhandengekommen war. Die unmittelbar nach Bekanntwerden zum Geschehen entsandten Polizisten des Reviers Mitte und der Einsatzeinheit 41, die im Rahmen des Konzerts eingesetzt waren, konnten den Tatverdächtigen nur wenige Augenblicke später noch vor Ort festnehmen. Die Softairwaffe hatte dieser zwar zuvor auf eine angrenzende Grünfläche geworfen, jedoch fanden die Beamten diese auf und beschlagnahmten sie als Beweismittel. Der Beschuldigte wurde zum Zwecke der polizeilichen Maßnahmen in das Polizeipräsidium in Kassel verbracht. Die weiteren Ermittlungen wegen versuchten räuberischen Diebstahls gegen den 21-Jährigen sowie zu dem Diebstahl der Bauchtasche dauern an und werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Diebstahl eines hochwertigen Motorrads in Wolfhagen: Polizei sucht nach Zeugen

Wolfhagen: Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom gestrigen Dienstagabend, 20:15 Uhr, bis heute Morgen, 06:30 Uhr, ein hochwertiges Motorrad der Marke Kawasaki. Das Kraftrad hatte der Besitzer am Abend im Carport auf seinem Grundstück in der Bussardstraße abgestellt. Am Morgen des heutigen Mittwochs musste festgestellt werden, dass sich die grüne Kawasaki, Modell Ninja ZX-10R nicht mehr dort befand. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.

Nun sucht die Polizei in Wolfhagen nach Zeugen, welche Hinweise auf die unbekannten Täter geben können. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Angriff auf Rettungskräfte: Offenbar berauschter 18-Jähriger schlägt Helferin ins Gesicht

Kassel-Niederzwehren: Am Dienstagabend, gegen 21:30 Uhr, wurden Zeugen in der Frankfurter Straße auf eine offensichtlich unter Einfluss berauschender Mittel befindliche Person aufmerksam und machten sich Sorgen. Da sich der in Kassel wohnhafte 18-jährige Mann in einem augenscheinlich hilflosen Zustand befand, wählten sie daraufhin den Notruf. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen und Hilfe leisten wollten, griff der Berauschte diese an und schlug eine Helferin mit der Faust ins Gesicht. Hierbei erlitt die Retterin eine leichte Verletzung an der Lippe und im Gesicht. Sie konnte ihren Dienst aber weiterhin fortsetzen. Eine zur Hilfe gerufene Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Süd-West konnte den Angreifer festnehmen. Dieser wurde zur Durchführung der weiteren erforderlichen polizeilichen Maßnahmen und anschließenden Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam verbracht. Dort wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen wegen des tätlichen Angriffs auf die Rettungskräfte gegen den 18-Jährigen dauern an.

Tag der Verkehrssicherheit 2023: Infoveranstaltung zu „E-Scootern“ am Samstag auf dem Königsplatz

Am 17. Juni 2023 findet bundesweit wieder der jährliche „Tag der Verkehrssicherheit“ statt. Das Team der Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Nordhessen nimmt sich gemeinsam mit Vertretern des Ordnungsamtes Kassel und der Firma TIER (E-Scooter-Vermietung) in diesem Jahr dem Thema „E-Scooter“ an und veranstaltet am Samstag, von 10 bis 16 Uhr, eine Informationsveranstaltung auf dem Kasseler Königsplatz. E-Scooter sind ein umweltfreundliches Verkehrsmittel, um sich im urbanen Raum zu bewegen. Jedoch können beim Fahren mit den E-Scootern im Straßenverkehr auch Gefahrensituationen entstehen. Die Akteure vor Ort werden am Samstag gerne Fragen rund um das Thema „Sicherer Umgang mit E-Scootern im Straßenverkehr“ beantworten und wertvolle Tipps geben. Neben Infoständen erwartet interessierte Bürgerinnen und Bürger dort auch ein E-Scooter-Parcour zum Mitmachen.

Der Termin auf einen Blick:

Thema: Sicherer Umgang mit E-Scootern im Straßenverkehr