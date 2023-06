Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Mehrere Geschwindigkeitsverstöße bei Radarkontrolle – Kreisstraße 174

Gemarkung Dietzenbach

(lei) Die gute Nachricht vorweg: Bei einer stationär eingerichteten Radarkontrolle an der Kreisstraße 174 zwischen Dietzenbach und Rodgau am Mittwochnachmittag hat sich der Großteil der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer an die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h gehalten. Dennoch erwischten die Regelhüter der Verkehrsdirektion des Polizeipräsidiums Südosthessen in der Kontrollzeit zwischen 12 und 16 Uhr auch über 100 Temposünder, allesamt jedoch nicht im Bereich eines Fahrverbots.

Bei den Kontrollen, die im Rahmen der aktuellen ROADPOL-Woche „Alcohol & Drugs“ erfolgten, wurden diejenigen der insgesamt 4081 gemessenen Fahrzeuge, die zu flott unterwegs waren, nach Passieren des Blitzgeräts einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dies waren letztlich 115 Fahrerinnen und Fahrern (Verstoßquote: 2,8 %), von denen auffällig viele Lastwagenfahrer, 17 an der Zahl, dabei waren. Die höchste festgestellte Geschwindigkeit betrug 108 Stundenkilometer.

Ferner wurden neun Motorräder einem genaueren Blick unterzogen und diesbezüglich drei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen diverser technischer Mängel sowie Erlöschens der Betriebserlaubnis eingeleitet.

Und noch eine gute Nachricht: Alkohol- oder drogenbeeinflusste Fahrer stellten die Beamtinnen und Beamten an dem Nachmittag ebenfalls nicht fest.

17-jähriger Fußgänger bei Unfallflucht verletzt: Polizei sucht Zeugen – Offenbach

(jm) Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Dienstagabend in der Frankfurter Straße, bei der ein 17-jähriger Fußgänger verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen war der junge Offenbacher gegen 21 Uhr in der Frankfurter Straße unterwegs und überquerte die Straße in Höhe des Ledermuseums. Ein Unbekannter befuhr die Frankfurter Straße in Richtung Luisenstraße und touchierte den Offenbacher, woraufhin dieser zu Boden stürzte. Anschließend fuhr der oder die Unbekannte weiter, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Citroen gehandelt haben. Der Jugendliche zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und kam anschließend zur weiteren Abklärung in eine Klinik. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Unfallfluchtermittlern zu melden.

Vier Personen nach Wohnungsbrand in Seniorenwohnheim verletzt – Offenbach

(dj) Vier Personen wurden bei einem Brand in einem Altenwohn- und Pflegeheim am Dienstagabend im Bischofsheimer Weg (70er-Hausnummern) verletzt. Kurz nach 20 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei gemeinsam zu dem gemeldeten Brand aus. Beim Eintreffen der Kräfte stand eine Wohnung im zweiten Obergeschoss in Brand und Flammen schlugen bereits teilweise durch die Wohnungstür in Richtung Flur. Neben den im Haus befindlichen über 30 Bewohnern, die das Gebäude rechtzeitig verließen, konnte durch die Feuerwehr ein 87 Jahre alter Mann per Drehleiter sicher vom Balkon gerettet werden. Der Mann und eine 55-jährige Pflegerin wurden zur ärztlichen Untersuchung in nahegelegene Kliniken gebracht. Zwei weitere Personen konnten nach ärztlicher Begutachtung durch Rettungskräfte noch vor Ort wieder entlassen werden. Die umfangreichen Löscharbeiten führten dazu, dass das Feuer gegen 20.30 Uhr bereits gelöscht war. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache und die genauen Hintergründe zu klären.

Vermisster 19-Jähriger wieder da – Offenbach

(lei) Der seit Sonntag (11. Juni) vermisste aus Offenbach (wir berichteten) ist wieder aufgetaucht. Die Vermisstenfahndung nach ihm wird daher zurückgenommen.

Vermisster 28-Jähriger ist tot – Mühlheim

(lei) Der seit Freitag (9. Juni) vermisste 28-Jährige aus Mühlheim (wir berichteten) ist tot aufgefunden worden. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit die näheren Hintergründe. Die Vermisstenfahndung nach ihm wird daher zurückgenommen.

In einer früheren Meldung (Bericht von Dienstag, 13.06.2023, 14.49 Uhr) berichteten wir, dass er wieder aufgetaucht war. Hierbei handelte es sich um ein Versehen. Diesen Fehler bitten wir zu entschuldigen.

Unfallflucht: Wer hat den Verursacher gesehen? – Mühlheim

(dj) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Saint-Priest-Straße (Bereich: einstellige Hausnummern) am Dienstag sucht die Polizei nach dem Verursacherfahrzeug, dass vermutlich beim Vorbeifahren den linken Frontbereich an einem geparkten blauen BMW 318l beschädigt hat. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Flüchtige im Zeitraum zwischen 13 und 20 Uhr den BMW touchiert und ist dann davongefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Hinweise mögen Zeugen bitte den Fluchtermittlern melden (06183 91155-0).

Geparkter schwarzer Hyundai bei Unfallflucht beschädigt – Klein-Krotzenburg

(dj) Kratzer in Höhe von rund 3.250 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Montag an einem in der Friedrich-Ebert-Straße (60er Hausnummern) geparkten schwarzen Hyundai iX 35 verursacht. In der Zeit zwischen 7.30 und 15.30 Uhr streifte der oder die Unbekannte vermutlich beim Vorbeifahren die rechte Fahrzeugseite des am Fahrbahnrand geparkten Hyundai und machte sich anschließend aus dem Staub. Die Unfallfluchtermittler bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Mehrere Bushaltestellen beschädigt: Zeugen bitte melden! – Seligenstadt

(jm) Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag zwei Bushaltestellen der Gemeinde Froschhausen sowie eine weitere in Seligenstadt beschädigt. Die Täter zerstörten die Scheiben der Bushaltestelle „Am Reitpfad“ in der Offenbacher Landstraße sowie die Fahrplanvitrine an der Bushaltestelle „An der Lache“ in der Seligenstädter Straße. Ein Mitarbeiter der Stadt hatte den Schaden „Am Reitpfad“ gegen 6.45 Uhr festgestellt. Zudem wurde in der gleichen Nacht die Bushaltestelle „Kreiskrankenhaus“ in der Dudenhöfer Straße beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Die Regionale Ermittlungsgruppe Ost bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Bereich Main-Kinzig

Auspuff mit Bauschaum befüllt: Zeugen gesucht – Freigericht/Somborn

(dj) Die Beamten der Ermittlungsgruppe in Gelnhausen haben derzeit eine nicht alltägliche Sachbeschädigung auf dem Tisch, zu der sie um Hinweise bitten. Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Dienstag einen in der Straße „Im Schwalbengrund“ geparkten weißen VW beschädigt, indem er den Auspuff mit Bauschaum befüllte. In der Zeit von 19.15 und 5.45 Uhr hat der Täter die Sachbeschädigung an dem VW Beetle im Bereich der einstelligen Hausnummern verrichtet. Am Dienstagmorgen wurde der bereits ausgehärtete Bauschaum vom Eigentümer des Wagens festgestellt. Der Schaden wird nach ersten Schätzungen auf 200 Euro beziffert. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

Baugerüstteile entwendet: Unbekannter Anwohner bitte melden! – Rodenbach

(jm) Ein etwa 1,85 großer und 30 Jahre alter Dieb erbeutete am Sonntagmittag von einem Baustellengelände in der Hanauer Landstraße mehrere Baugerüstteile. Gegen 12 Uhr gelangte er auf das durch einen Bauzaun gesicherte Gelände und flüchtete anschließend mit seiner Beute in einem blauen Kleinwagen mit GN-Kennzeichen. Ein noch unbekannter Anwohner hatte dies beobachtet und dem Bauleiter mitgeteilt. Die Polizei bittet nun den unbekannten Anwohner sowie weitere Zeugen, die im Bereich der 20er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Erhöhte Waldbrandgefahr: Polizei ruft zu umsichtigem Verhalten auf

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Zwei Waldstücke haben gebrannt: Ursache unklar / Achtsamkeit hilft! – Hanau-Steinheim und Mühlheim am Main

(lei) Die hohen Temperaturen und die anhaltende Trockenheit sorgen derzeit dafür, dass Wald- und Wiesenflächen einen optimalen Nährboden für Brände bilden. Auch die Brandbekämpfer im hiesigen Bereich müssen dieser Tage wieder vermehrt zu solchen Einsatzorten ausrücken, so etwa am Dienstag:

In der Feldgemarkung Steinheim, Bereich Seipelsee / Weißerde, brannten gegen 15.45 Uhr gut 200 Quadratmeter Wald, die durch zwei Löschzüge der Feuerwehr rasch gelöscht werden konnten. Am Abend wurden Feuerwehr und Polizei gegen 22.10 Uhr durch einen Passanten zu einem Feuer im Mühlheimer Stadtwald alarmiert. Die Rettungskräfte, die nach kurzer Suche die Brandstelle im Bereich „Am Maienschein“ lokalisieren konnten bekämpften die Flammen, die sich auf gut 300 Quadratmetern ausgebreitet hatten, für gut zwei Stunden, ehe um kurz nach Mitternacht „Feuer aus“ vermeldet werden konnte. Über 40 Feuerwehrleute waren hier im Einsatz.

In beiden Fällen ist die Brandursache noch unklar, die Kripo ermittelt.

Nicht selten geraten freie Flächen schlichtweg aus Unachtsamkeit in Brand. Die Polizei rät daher aktuell zu erhöhter Wachsamkeit in den Wäldern und Feldgemarkungen. Mit ihrem Appell rufen die Beamten insbesondere zu umsichtigem Verhalten in der Natur auf. Jede arglos weggeworfene Zigarette (in Wäldern gilt grundsätzlich Rauchverbot!), jedes Grillfeuer, jedes auf trockenem Waldboden abgestellte Auto mit heißem Abgasstrang kann ein Feuer mit verheerenden Folgen verursachen. Auch Flaschen und Gläser gehören nicht in die Umwelt, denn hier kann durch Sonneneinstrahlung ein Brennglaseffekt entstehen, sodass sich trockenes Gras, Laub oder Geäst rasch entzünden kann.