Main-Taunus: Die Polizei-News

Versuchter Raub in Bad Soden,

Bad Soden, Parkstraße, Dienstag, 13.06.2023, 17:35 Uhr

(da)Ein als Paketbote verkleideter Mann versuchte am Dienstagabend unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Frau in Bad Soden auszurauben. Gegen 17:35 Uhr klingelte es bei der in der Parkstraße wohnenden 82-Jährigen. Vor der Eingangstür stand ein vermeintlicher Paketbote, weshalb die Rentnerin unbekümmert öffnete. In der Wohnung zückte der Mann plötzlich eine Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als der Eindringling zur Untermauerung seiner Forderung handgreiflich wurde, rief die Dame um Hilfe. Hierdurch verschreckt ließ der Räuber von ihr ab und floh in Richtung Königsteiner Straße. Auf seiner Flucht entledigte er sich noch der Tatwaffe, die jedoch im späteren Verlauf durch die Polizei vorgefunden und sichergestellt werden konnte. Die 82-Jährige wurde durch die Handgreiflichkeiten des Mannes leicht verletzt und musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Umfassende Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen. Somit bittet die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat gestern Abend in Bad Soden einen ca. 170-175cm großen Mann im Alter von 20-25 Jahren gesehen? Bekleidet sei er mit einer dunklen Kappe, blauer Jeans sowie einem schwarzen Kapuzenpullover mit gelber Warnweste darüber gewesen. Sein Gesicht habe er mit einer schwarzen OP-Maske verdeckt. Ihre Hinweise werden unter 06196 / 2073-0 entgegengenommen.

Raub in Hofheimer Innenstadt,

Hofheim, Am Untertor, Dienstag, 13.06.2023, 17:50 Uhr

(da)Am Dienstagabend kam es in der Hofheimer Innenstadt zu einem Raub auf ein Bekleidungsgeschäft. Gegen 17:50 Uhr betrat ein Mann zunächst das Geschäft in der Straße „Am Untertor“. In einem unbeobachteten Moment überwältigte er mit körperlicher Gewalt eine Mitarbeiterin an der Kasse. Diese ging hierdurch zu Boden. Daraufhin riss er der am Boden Liegenden die Armbanduhr vom Handgelenk und nahm Bargeld in Höhe von ca. 300EUR aus der Kasse. Bei Verlassen des Ladens habe er noch ein Messer gezückt und sei dann in Richtung Bahnhof geflüchtet. Die Mitarbeiterin wurde durch das zu Boden Bringen leicht verletzt. Sie konnte den Unbekannten im Nachgang als männlich, im Alter von ca. 40 Jahren beschreiben. Er hatte schwarze, kurze Haare, keinen Bart, aber schlechte Zähne. Er trug eine kurze, karierte Hose. Weiterhin soll er über ein „südländisches Erscheinungsbild“ verfügt haben. Auffällig sei noch der besonders starke Parfümgeruch des Mannes gewesen. Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr im Nahbereich angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 06196 / 2073-0 Hinweise entgegen.

Diebstahl von Schulgelände,

Hofheim, Altenhainer Straße, Montag, 12.06.2023, 16:30 Uhr bis Dienstag, 13.06.2023, 07:00 Uhr

(da)In der Nacht auf Dienstag kam es zu einem Diebstahl auf einem Schulgelände in Hofheim. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Montag, 12.06.2023, 16:30 Uhr bis Dienstag, 13.06.2023, 07:00 Uhr Zutritt zum Baustellengelände einer Schule in der Altenhainer Straße. Hier entwendeten sie diverse Baumaschinen und Werkzeuge in einem Gesamtwert von über 6.000EUR. Die Gerätschaften waren zuvor in einem Baucontainer gesichert gewesen. Bisher liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Sollten Sie verdächtige Feststellungen im genannten Zeitraum gemacht haben, nimmt die Kriminalpolizei Ihre Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

Bäckerei im Visier von Einbrechern,

Eschborn, Hauptstraße, Dienstag, 13.06.2023, 01:55 Uhr

(da)Am frühen Dienstagmorgen brachen Unbekannte in eine Bäckerei in der Eschborner Innenstadt ein. Demnach warfen die Täter zunächst die Fensterscheibe des Geschäfts ein und gelangten so in die Innenräume. Im Inneren angelangt, begaben sich die Einbrecher zielstrebig zum Kassenbereich und entwendeten die dort befindlichen Tageseinnahmen, bevor sie dann unerkannt flüchteten. Der gesamte Einbruch dauerte nur wenige Minuten. Dennoch wurden sie bei ihrer Tat beobachtet. Es handelt sich um zwei Männer. Einer der beiden trug einen Jogginganzug, schwarze Sportschuhe und Handschuhe. Sein Kumpan war mit einer Daunenweste, einem Pullover, Basecap und ebenfalls Handschuhen bekleidet. Die Kriminalpolizei erbittet sich nun Hinweise aus der Bevölkerung, die unter 06196 / 2073-0 entgegengenommen werden.

Einbrecher durch Nachbar verschreckt, Flörsheim, Kapellenstraße, Mittwoch, 14.06.2023. 04:20 Uhr

(da)Am Mittwochmorgen verhinderte ein Nachbar einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Flörsheim. Gegen 04:20 Uhr beobachtete er drei Personen, die mit einem Stemmeisen in ein Wohnhaus in der Kapellenstraße einbrechen wollten. Als er die Polizei rief, flüchteten die Unbekannten in Richtung eines nahegelegenen Feldes. Ein Eindringen der Einbrecher konnte somit verhindert werden und es blieb bei einem rund 800EUR hohen Sachschaden. Der aufmerksame Nachbar konnte zwei der drei Unbekannten beschreiben. Es handelte sich um zwei Männer mit je einem Rucksack. Einer war blau, der andere schwarz gekleidet. Die Gesichter seien durch Kapuzen verdeckt gewesen. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 06196 / 2073-0 entgegen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Hofheim, Rheingaustraße, Montag, 12.06.2023, 17:00 Uhr bis Dienstag, 13.06.2023, 23:15 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen kam es zu einem Wohnungseinbruch in der Hofheimer Innenstadt. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rheingaustraße und entwendeten Elektronikartikel im Wert von 500EUR. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher unerkannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 06196 / 2073-0 entgegen.