Wiesbaden: Die Polizei-News

Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden, 12.06.2023 bis 13.06.2023,

(pl)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag waren in Wiesbaden

Einbrecher unterwegs, die es auf ein Geschäft, Büroräumlichkeiten und zwei

Wohnungen abgesehen hatten. In der Kirchgasse brachen Unbekannte in der Nacht

zum Dienstag die Eingangstür eines Optikergeschäftes auf und entwendeten aus dem

Verkaufsraum mehrere Sonnenbrillen. Gescheitert sind unbekannte Täter zwischen

Montagnachmittag und Dienstagmittag beim Versuch, in Büroräumlichkeiten in der

Hagenauer Straße einzubrechen. Die Täter hatten sich an einem Fenster zu

schaffen gemacht und dann aber unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. In

einem Mehrfamilienhaus in der Matthias-Claudius-Straße wurde am

Dienstagvormittag eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Unbekannte

verschafften sich zwischen 08.00 Uhr und 12.15 Uhr Zutritt zum Treppenhaus und

hebelten die Eingangstür der betroffenen Wohnung auf. Nachdem sie dann die

Räumlichkeiten durchsucht hatten, ergriffen sie mit bislang noch unbekanntem

Diebesgut die Flucht. Bei einem weiteren Wohnungseinbruch in der Assmannshäuser

Straße wurde eine Flasche Wein gestohlen. Ein Einbrecher drang gegen 14.20 Uhr

durch die Terrassentür in die Wohnung ein und flüchtete dann mit der Beute durch

den Garten in Richtung Vorderseite des Wohnhauses. Der Täter wurde durch einen

Nachbarn beobachtet. Er soll ca. 20-30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß sowie

komplett weiß gekleidet gewesen sein und dunkle kurze Haare gehabt haben.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld,

Wiesbaden, 13.06.2023,

(pl)Mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via SMS und WhatsApp wurde am

Dienstag eine Frau aus Wiesbaden um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen

Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen

Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem

defekten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im

Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue

Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da

auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher,

einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran,

mit der eigenen Tochter zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte im

vorliegenden Fall eine Überweisung und musste später feststellen, dass sie

Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese

Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer

Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an

unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um

Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben

Sie kein Geld an fremde Personen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Unfallflucht auf Einkaufsmarktparklatz, Idstein,

Wiesbadener Straße, 13.06.2023, 14.45 Uhr bis 16.00 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in

Idstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 14.45 Uhr parkte der Geschädigte

seinen blauen VW ID.4 auf dem Parkplatz des Marktes in der Wiesbadener Straße.

Als er dann gegen 16.00 Uhr zurückkehrte, wies sein Pkw frische Beschädigungen

im linken Heckbereich auf. Die unfallverursachende Person hatte sich unerlaubt

vom Unfallort entfernt. Der Schaden wird auf circa 4.500 Euro geschätzt. Die

Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0

entgegen.

Fußgänger leicht verletzt – Beteiligte Autofahrerin gesucht, Idstein,

Weiherwiese, 13.06.2023, 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr,

(pl)In Idstein wurde am Dienstagvormittag ein 52-jähriger Fußgänger bei einer

Unfallflucht leicht verletzt. Der 52-Jährige lief zwischen 10.00 Uhr und 10.30

Uhr den Gehweg der Weiherstraße in Richtung Escherstraße entlang. Als er dann

beim Kreisel den Fußgängerüberweg überqueren wollte, wurde er von dem

Außenspiegel eines vorbeifahrenden Pkw an der Hand touchiert. Da sich die

Fahrerin das grauen Autos unerlaubt vom Unfallort entfernte, ermittelt nun die

Idsteiner Polizei. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.