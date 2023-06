Bergstrasse

Pfungstadt: Auto zerkratzt/Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots) – Einen auf einem Parkplatz in der Eberstädter Straße geparkten

roten Mini zerkratzten Unbekannte am Mittwoch (14.06.), in der Zeit zwischen

12.50 und 13.35 Uhr, auf der Beifahrerseite und an der Heckklappe. Es entstand

nach erster Schätzung ein Schaden von rund 1500 Euro. Die Polizei ermittelt nun

wegen Sachbeschädigung.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten,

sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 zu

melden.

Unfallflucht auf Parkplatz Edeka-Markt

Neckarsteinach (ots) – Am Samstag (10.06.) gegen 13 Uhr, beschädigte ein noch

unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken einen braunen VW Caddy auf dem

Parkplatz des Edeka Getränkemarktes in der Industriestraße. Ein Zeuge

beobachtete, wie ein weinroter Mercedes mit Heppenheimer Kennzeichen gegen den

geparkten VW Caddy stieß, und anschließend wegfuhr. Das Kennzeichen hatte ein E

für Elektrofahrzeug auf dem Kennzeichen. Der entstandene Schaden an dem VW Caddy

beträgt ca. 500,- EUR. Hinweise bezüglich des Unfalls und des Mercedes nimmt der

Polizeiposten in Hirschhorn unter der Tel.-Nr. 06272/93050 entgegen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Fürth (Odw.) (ots) – In der Nacht vom 06.06 auf den 07.06 zwischen 22:30 Uhr und

06:30 Uhr kam es in Fürth (Odw.) in der Carl-Benz-Straße zu einer

Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein weißer Renault Trafic, der gegenüber

der Hausnummer 17 geparkt stand. Der Unfallverursacher beschädigte, vermutlich

im Vorbeifahren, die rechte Fahrzeugseite und entfernte sich unerlaubt von der

Unfallstelle. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden

gebeten sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Bensheim: Tresore in Raststättengebäude geleert / Zeugenaufruf der Polizei nach Einbruch

Bensheim (ots) – Zwischen Dienstagabend (13.6.), etwa 22 Uhr und Mittwoch

(14.6.), circa 3.15 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter die Tür eines

Raststättengebäudes an der Autobahn 5, in Höhe Bensheim, auf. Im Inneren

beschädigten die Kriminellen zwei Tresore und flüchteten anschließend unerkannt

mit Bargeld. Nach momentanem Ermittlungsstand verursachten die Täter einen

Schaden von mehreren Tausend Euro.

Wenn Ihnen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder Sie

Hinweise auf die Täter geben können, kontaktieren Sie bitte die

Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Telefonnummer

06151/8756-0.

VU mit drei Fahrzeugen auf der B47 in Lampertheim

Lampertheim (ots) – Am Dienstag, 13.06., gegen 15:15 Uhr, kam es auf der

zweispuriegen B47 in Lampertheim Rosengarten unmittelbar vor der Rheinbrücke in

Fahrtrichtung Worms zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Zwischen zwei nebeneinanderfahrenden Fahrzeugen kam es aus bisher ungeklärter

Ursache zu einem Zusammenstoß. Hierdurch kam ein Fahrzeug einer 46-Jährigen nach

links von der Fahrbahn ab und stieß mit der Leitplanke zusammen. Das andere

Fahrzeug einer 38-Jährigen stieß mit einem weiteren Fahrzeug zusammen und blieb

auf der Fahrbahn stehen. Das dritte Fahrzeug eines 55-Jährigen dreht sich um 180

Grad und kam ebenfalls auf der Fahrbahn zum Stehen. Alle drei Beteiligten wurden

leicht verletzt. Die beiden Fahrzeugführerinnen wurden von einem Krankenwagen

ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Für

die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Worms zwischenzeitig

vollgesperrt werden. Hierdurch kam es zu einem Rückstau. Zeugen des Unfalls

werden gebeten, sich mit der Polizei Lampertheim-Viernheim (Tel.: 06206/9440-0)

in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Darmstadt-Wixhausen: Polizei ermittelt nach unerlaubten Umgang von Abfällen Unbekannte stellen Heizöltanks am Waldrand ab Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Nachdem Zeugen am Dienstagvormittag (13.6.) im Bereich der Frankfurter Landstraße, auf einem Feldweg am Waldrand in Richtung Egelsbach, zwei leere Heizöltanks, mit einer Restmenge Heizöl gefunden hatten und die Polizei informierten, hat das Kommissariat 43 ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Beamten suchen weitere Hinweisgeber, die möglicherweise beobachten konnten, wer die Behältnisse, mit einem Fassungsvermögen von rund 2000 und 1000 Litern, dort widerrechtlich entsorgt hat. Nach ersten Erkenntnissen reicht die Tatzeit bis zum Samstag (10.6.) zurück. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Darmstadt-Wixhausen: Polizei ermittelt nach unerlaubten Umgang von Abfällen / Unbekannte stellen Heizöltanks am Waldrand ab / Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Darmstadt (ots) – Nachdem Zeugen am Dienstagvormittag (13.6.) im Bereich der

Frankfurter Landstraße, auf einem Feldweg am Waldrand in Richtung Egelsbach,

zwei leere Heizöltanks, mit einer Restmenge Heizöl gefunden hatten und die

Polizei informierten, hat das Kommissariat 43 ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet. Die Beamten suchen weitere Hinweisgeber, die möglicherweise

beobachten konnten, wer die Behältnisse, mit einem Fassungsvermögen von rund

2000 und 1000 Litern, dort widerrechtlich entsorgt hat. Nach ersten

Erkenntnissen reicht die Tatzeit bis zum Samstag (10.6.) zurück. Unter der

Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Gross-Gerau

Mörfelden: Zeugen nach Autoaufbruch gesucht

Am Dienstag (13.06.), in der Zeit zwischen 12.20 und 23.20 Uhr, haben bislang noch unbekannte Täter einen in der Bahnhofstraße geparkten Opel auf nicht bekannte Weise aufgebrochen und unter anderem persönliche Dokumente aus dem Innenraum gestohlen. Mit der Beute suchten die Kriminellen anschließend unerkannt das Weite.

Zeugen werden gebeten, sich mit ihren sachdienlichen Hinweisen an das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu wenden (06142/696-0).

Unfallflucht

Am Di. 13.06.23 gegen 18:35 stößt ein roter Pkw HYUNDAI i20 – offenbar bei einem Wendemanöver auf der Oberstraße (Hauptdurchgangsstraße) in Höhe Haus-Nr. 47 – rückwärts gegen einen geparkten Jeep HUMBAUR.

Der HYUNDAI entfernt sich anschließend von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Goddelau. Das flüchtige Fzg kann schließlich mit Schäden – passend zum Schadensbild am Jeep – durch eine Streife in Goddelau parkend festgestellt werden. Die Ermittlungen zur Identität des/der Kfz-Führers/-in dauern an.

Zeugen, die Hinweise auf den/die Fahrer/-in zur Tatzeit geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Gernsheim in Verbindung zu setzen.