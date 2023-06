Mehrere Brände in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 13.06.2023 kam es zu 3 Bränden in Ludwigshafen. Am frühen Morgen gegen 04 Uhr, geriet eine Matratze in einer Wohnung in der Bayreuther Straße in Brand. Durch das entstandene Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

In der Carl-Bosch-Straße kam es am 13.06.2023 gegen 13 Uhr, zu einem Brand eines Anbaus eines derzeit leerstehenden Supermarkts. Der Anbau brannte vollständig aus. Ein Dachblech sowie die Dachbegrünung des Supermarkts wurden leicht beschädigt. Das Feuer griff nicht auf einen benachbarten Wohnkomplex über. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Auch auf dem Dach eines Einfamilienhauses in der Luitpoldstraße kam es am Dienstagmittag 13.06.2023 gegen 13:15 Uhr zu einem Brand. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Zu Schäden im Gebäude kam es nicht.

In allen 3 Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ludwigshafen (ots) – Am 13.06.2023 gegen 17:30 Uhr, erhielt ein 18-Jähriger in der Otto-Stabel-Straße durch den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) einen Platzverweis. Statt diesem nachzukommen, schubste der junge Mann einen 38-Jährigen. Dieser blieb unverletzt. Der 18-Jährige musste daraufhin zu Boden gebracht und fixiert werden. Hierbei wurde er leicht verletzt.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,18 Promille. Er wurde zur Polizeidienststelle verbracht, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der 18-Jährige wird sich nun wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Einbruchsversuch während des Urlaubes

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in der Zeit vom 23.05. bis zum 30.05.2023 in eine Wohnung in der Bexbacher Straße einzubrechen, während die Bewohner in Urlaub waren. Bei ihrer Rückkehr bemerkten sie Aufbruchwerkzeug an der Wohnungstür. Ein Schaden ist durch den versuchten Einbruch nicht entstanden.

Damit Sie im oder nach dem Urlaub keine böse Überraschung erleben, treffen Sie geeignete Vorsorgemaßnahmen. Informieren Sie Ihren Nachbarn, Ihre Freunde oder Ihre Bekannten, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung in der Zeit leer steht. Vermeiden Sie eindeutige Zeichen, an denen ein Einbrecher erkennt, dass ein Haus oder eine Wohnung unbewohnt ist.

Hier einige Tipps:

Lassen Sie den Briefkasten leeren,

Sorgen Sie temporär für Beleuchtung

Lassen Sie Rollläden nicht permanent geschlossen

Sprechen Sie ihre Abwesenheit nicht auf den Anrufbeantworter

Posten Sie keine aktuellen Urlaubsbilder Facebook, Twitter und Co.

Verwahren Sie besonders wertvolle Gegenstände in einem Bankschließfach

Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

Ladendieb gelingt Flucht

Ludwigshafen (ots) – Eine Mitarbeiterin eines Lebensmitteldiscounters in der Mannheimer Straße meldete am 13.06.2023 gegen 14:00 Uhr über Notruf, dass sie, sowie weitere Mitarbeitende vergeblich versucht hatte, einen Ladendieb an der Flucht zu hindern. Der Mann habe zunächst Lebensmittel und Alkoholika in Taschen verstaut und sei dann in Richtung Ausgang gelaufen.

Im Kassenbereich habe eine Mitarbeiterin versucht, ihn aufzuhalten. Hierauf stieß der Mann sie weg und rannte in Richtung des Parkplatzes. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Der Mann konnte schließlich ohne Beute unerkannt flüchten.

Die Mitarbeitenden beschrieben ihn wie folgt: Zwischen 40-50 Jahre alt, etwa 1,72-1,80 m groß, Dreitagebart, sehr schlank.

Sie können Angaben zu dem Mann machen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Krad-Fahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Als ein 24-jähriger Autofahrer und ein 60-jähriger Krad-Fahrer am Dienstagmittag (13.06.2023, 14:10 Uhr) in der Mannheimer Straße auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen wollten, kam es zum Unfall.

Hierbei wurde der Krad-Fahrer durch die Kollision mit dem Auto leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 8.000 Euro.

Rüttelplatte aus Container gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Der Container einer Rohreinigungsfirma wurde zwischen dem 06.06.2023, 18 Uhr, und dem 13.06.2023, 8 Uhr, in der Mittelpartstraße aufgebrochen. Aus dem Innern wurde eine Rüttelplatte gestohlen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Sachbeschädigung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend 13.06.2023 gegen 22 Uhr, wurde die Polizei Ludwigshafen zu einer Sachbeschädigung in der Berliner Straße (Höhe Hausnummer 23) gerufen. Zeugen hatten 5-6 Jugendliche beobachtet, wie diese mit Steinen auf geparkte Autos geworfen haben. Die Jugendlichen konnten noch vor Eintreffen der Polizeikräfte flüchten. Die Beamten konnten ein beschädigtes Auto vorfinden. Die Schadenshöhe wird auf 300 Euro geschätzt.

Die Täter waren männlich und ca. 10-13 Jahre alt. Einer der Täter trug ein weißes T-Shirt der Marke Adidas und ein weiterer ein T-Shirt der Marke Alpha Industries.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Am späten Dienstagabend 13.06.2023 gegen 23 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte eine 57-jährige Autofahrerin in der Leininger Straße. Die Beamten konnten bei der Fahrerin Alkohol riechen. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,66 Promille.

Auf der Polizeidienststelle führte die 57-Jährige einen weiteren Atemalkoholtest mit einem gerichtsverwertbaren Gerät durch. Dieser Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,28 mg/L. Die Fahrerin erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Bußgeld von bis zu 3.000 Euro und einem Fahrverbot.

Versuchter Autoeinbruch – Tatverdächtiger ermittelt

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Mittwoch 14.06.2023 gegen 2:15 Uhr, meldete ein Zeuge eine verdächtige Person. Die alarmierten Polizeikräfte konnten die beschriebene Person, einen 15-Jähriger, in der Bgm.-Kutterer-Straße neben einem Auto kontrollieren.

An dem Auto waren Spuren eines versuchten Einbruchs erkennbar. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Ob der Jugendliche für den versuchten Einbruch verantwortlich ist, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 13.06.2023 gegen 0:30 Uhr, stürzte ein 49-jähriger Rollerfahrer an der Kreuzung Ruchheimer Straße/Speyerer Straße.

Der Rollerfahrer fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf die Kreuzung zu und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Der 49-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.