Bedrohung und Beleidigung am Spielplatz

Speyer (ots) – Am Dienstag 13.06.2023 gegen 15:20 Uhr betreuten ein 35-Jähriger und eine 16-jährige eine Gruppe von 9 Kindern auf dem Spielplatz in der Heinrich-Heine-Straße. Im Rahmen eines Fußballspiels der Kinder wurde ein abgestelltes Fahrrad versehentlich getroffen und fiel zu Boden.

Der 35-Jährige entschuldigte sich bei dem bislang unbekannten Mann für das Missgeschick, woraufhin dieser begann die Gruppe und insbesondere die Aufsichtspersonen zu beleidigen und zu bedrohen. Der unbekannte Tatverdächtige verließ die Örtlichkeit mit seinen Bekannten bevor die Polizei eintraf.

Er wurde wie folgt beschrieben: schwarzes ärmelloses Shirt, rote kurze Sporthose, schwarze Bauchtasche, schlank, blonde kurze Haare, 3 Tage Bart, ca. 175 cm und ca. 25 Jahre.

Zeugen, die Angaben zu der gesuchten Person machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu wenden.

Diebstahl Kajak

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 06.06.2023, 20:30 Uhr bis 08.06.2023, 09:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein aufblasbares Kajak in einer schwarzen Tasche mit Hai-Emblem aus einer Tiefgargage in der Carl-Dupré-Straße.

Das blaurote Kajak wiegt ca. 24kg und hatte einen Wert von ca. 890EUR.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Mann fährt über rote Ampel- Zeugen/Geschädigte gesucht

Speyer (ots) – Am 13.06.2023 um 12:50 Uhr fuhr ein 78-jähriger Mann mit seinem blauen Audi von der Schützenstraße kommend ungebremst über eine rote Ampel in den Kreuzungsbereich Landauer-/Gilgenstraße. Ein von links kommender PKW mit GER-Kennzeichen bremste bis zum Stillstand ab. Ein von rechts kommender PKW hatte noch ausreichend Platz um sich rollen zu lassen. Der blaue PKW-Fahrer bremste vor der Fußgängerfurt ab. Zu diesem Zeitpunkt befand sich dort eine Fußgängerin.

Zeugen oder Geschädigte des Fahrmanövers werden geben sich bei der Polizei in Speyer zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06232 / 137 – 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.