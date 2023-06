30-Jährigen geschlagen und erpresst – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – In der Nacht zum Dienstag 13.06.2023 gegen 02 Uhr wurde ein 30-Jähriger

von 2 bislang unbekannten Tätern im Bereich der Oberbadgasse geschlagen und aufgefordert, seinen Geldbeutel auszuhändigen. Das unbekannte Duo kam zuvor mit dem 30-Jährigen im Bereich der Unteren Straße vor einer Bar ins Gespräch. Zu dritt gingen sie in Richtung Marktplatz als einer der Täter unvermittelt den 30-Jährigen im Bereich der Obergasse ins Gesicht schlug.

Hiernach griffen beide Täter dann den zu Boden gestürzten 30-Jährigen mit weiteren Schlägen und Tritten an. Dabei forderten sie ihn auf, ihnen seinen Geldbeutel auszuhändigen. Dieser Forderung kam der 30-Jährige nach. Nachdem die Täter das Bargeld im zweistelligen Bereich hieraus

entwendeten, flüchteten sie in Richtung Heidelberger Schloss. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

trug braunes, kurzes, zur Seite gekämmtes Haar, einen Kinnbart, ein blaues T-Shirt und Jeanshosen. Täter 2: circa 176 cm groß, zwischen 19 und 21 Jahren alt, normale Statur. Er

trug seitlich kurzes, dunkelbraun-schwarzes Haar, eine schwarze Basecap, ein

weißes T-Shirt und blaue Jeans.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat selbst geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Mehrere Pkw aufgebrochen und Wertgegenstände entwendet – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Im Zeitraum von Freitag um 14:30 Uhr und Dienstag gegen 12 Uhr gelang es einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern in eine Tiefgarage in der Straße Am Hackteufel einzudringen und hier an einem BMW und einem Fiat zunächst die Fensterscheiben einzuschlagen, um

anschließend Wertgegenstände zu entwenden.

Der gesamte Diebstahl- und Sachschaden liegt im niedrigen 4-stelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Tel: 06221/1857-0 entgegen.

Eingeschlagene Scheiben bei mehreren Autos – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am Sonntag 11.06.2023 um kurz vor 04:30 Uhr, begann eine Serie von Diebstählen rund um den Pleikartsförster Hof. Nach ersten Erkenntnissen stahlen 2 bislang unbekannte männliche Täter zunächst aus einer Tankstelle in der Speyerer Straße mehrere Bierflaschen. Kurz danach zerschlugen sie im Oftersheimer Weg die Beifahrerscheibe eines geparkten Minis, stiegen in diesen ein und durchsuchten das Innere.

Dann brachen sie in die Räumlichkeiten einer nahe gelegenen Sportanlage ein und durchwühlten einen Schrank. Anschließend versuchten sie in einen am Pleikartsförster Hof geparkten Land Rover

einzubrechen. Die dadurch ausgelöste Alarmanlage vertrieb dann aber zum Glück die Täter.

Was genau entwendet wurde, ist ebenso Gegenstand der weiteren Ermittlungen, wie die genaue Schadenshöhe.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-3418-0, zu melden.