Haßloch: Flächenbrand und brennende Heupresse

Haßloch – Die Feuerwehr Haßloch wurde am Dienstagnachmittag, 13.06.2023, um 17:11 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in die östliche Lindenstraße alarmiert. Laut der Alarm- und Ausrückeordnung fuhren vier Fahrzeuge mit 17 Einsatzkräften die Einsatzstelle an.

Nach der Erkundung konnte man keinen Brand feststellen, die Rauchentwicklung aber einem Flächenbrand in Iggelheim zuordnen. Kurz darauf kam die Anfrage der Böhl- Iggelheimer Wehr zur Nachbarschaftshilfe. Drei Fahrzeuge der Haßlocher Brandschützer fuhren umgehend weiter, um die dortigen Wehren zu unterstützen. Auch Wehreinheiten aus Schifferstadt waren vor Ort.

Gemeinsam konnte ein größerer Flächenbrand und eine brennende Heupresse im Bereich Hanhofer Straße gelöscht werden. Eine Ausbreitung der Flammen wurde erfolgreich verhindert. Weitere Einsatzkräfte verblieben im Gerätehaus in Haßloch in Bereitschaft.

Die Bereitschaft im Gerätehaus musste gegen 18.30 Uhr zu einer kleinen Hilfeleistung für Tiere in die Bahnhofstraße ausrücken.

Um 19:11 Uhr wurden die Wehrleute in die Neustadter Straße gerufen. Besorgte Anwohner hörten Piepgeräusche aus dem Nachbarhaus und alarmierten die Wehr. Nach einer gründlichen Erkundung konnte eine Gefahrenlage ausgeschlossen werden.

Gemeinsam mit einer Streife der Polizei waren zehn Wehrleute und zwei Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz.