Stutensee – Einbruch in Pizza-Schnellrestaurant

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte

Täter in ein Pizza-Schnellrestaurant in Stutensee-Blankenloch ein.

Um in die Räumlichkeiten des Lieferdienstes in der Von-Behring-Straße zu

gelangen, hebelten die Eindringlinge ein Frontfenster mit brachialer Gewalt auf.

Im Anschluss daran entwendeten die Diebe größere Mengen an Lebensmitteln sowie

einige Fahrzeugschlüssel.

Der Diebstahlsschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Höhe des

Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt ist nun auf der Suche nach Zeugen, die

verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich telefonisch

unter der Rufnummer 0721 967180 zu melden.

Karlsruhe – Hund beißt Jugendlichen auf Schulweg – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Auf seinem Weg in die Schule wurde ein 16-Jähriger am

Montagmorgen in Durlach von einem Hund gebissen. Da die Hundehalterin sich

anschließend entfernte, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 16-Jährige gegen 09:00 Uhr auf dem Weg in

die Schule, als ihn in der Grötzinger Straße auf Höhe der Gewerbeschule der

angeleinte Hund einer Joggerin unvermittelt in den linken Oberschenkel biss. Die

Joggerin habe den Hund an der Leine von dem Geschädigten weggezogen und sei –

ohne dem Vorfall weitere Beachtung zu schenken – in Richtung Endhaltestelle

weitergejoggt. Der Jugendliche wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und begab

sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der Hund wird als ungefähr 60 cm groß (Schulterhöhe) beschrieben, mit hellem

Fell und dunklen Stellen im Gesichtsbereich. Möglicherweise handelt es sich bei

dem Tier um einen Husky. Die Hundehalterin soll etwa 20 Jahre alt, zwischen

170-175 cm groß und von schlanker Statur gewesen sein. Sie trug schulterlange,

überwiegend helle, zu einem Zopf gebundene Haare und war mit einer pinkfarbenen

Laufhose und einem pink-blauen Oberteil bekleidet.

Beamte der Polizeihundeführerstaffel haben Ermittlungen wegen fahrlässiger

Körperverletzung aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter 0721 6633980 zu

melden.

Ettlingen – Zwei Leichtverletzte nach Kollision zwischen Motorradfahrer und zwei Pkw

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitten ein 17-jähriger Motorradfahrer

und eine 51-jährige Autofahrerin am Montagnachmittag auf der Landesstraße 607

bei Ettlingen-Oberweier.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 17-Jährige mit seinem Leichtkraftrad

gegen 15:50 Uhr auf der L 607 von Oberweier kommend in Richtung Ettlingen. An

der Einmündung zur Seestraße bog er nach links ab und übersah offenbar eine aus

Richtung Ettlingen entgegenkommende 29-jährige Frau in ihrem Hyundai. Bei der

Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte der Jugendliche auf die Straße und das

Motorrad wurde gegen den Mercedes einer auf der Seestraße fahrenden 51-Jährigen

geschleudert. Der junge Mann zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem

Krankenhaus behandelt wurden. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt auch die

51-jährige Mercedesfahrerin leichte Verletzungen.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei

15.000-20.000 Euro.