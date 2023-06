Mannheim: Verkehrsunfall – Zwei Fahrzeuge mit Totalschaden

Mannheim (ots) – Am Montag gegen 18.40 Uhr befuhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer

zunächst die Magdeburger Straße in Richtung B 38. In der Einmündung Magdeburger

Straße / Roßlauer Weg wendete er verbotswidrig und kollidierte hierbei mit einem

Mercedes einer 52-Jährigen. Diese befuhr die Magdeburger Straße in Richtung

Weimarer Straße. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der BMW um die eigene

Achse. Der Mercedes hob ab und kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab,

stieß hier zunächst gegen den rechten Randstein und kollidierte in der Folge mit

einem Verkehrszeichen. Anschließend gab die Mercedes-Fahrerin Vollgas, da sie

die Bremse mit dem Gaspedal verwechselte, überfuhr ein Werbeschild der dortigen

Tankstelle und stieß noch leicht versetzt gegen die Betonmauer der dortigen

Abgrenzung des Tankstellengeländes. Danach kam der Mercedes im Ausfahrtsbereich

der Tankstelle zum Stehen. Der BMW-Fahrer sowie beide Insassen im Mercedes

wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden mit einem Totalschaden

abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt.