Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Rotlicht missachtet und Fußgänger überfahren

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Um kurz nach 16:30 Uhr war am Montag ein

49-Jähriger mit seinem BMW auf der Cavaillonstraße in Richtung Mannheimer Straße

unterwegs. An der Kreuzung zum Multring fuhr er geradeaus weiter, obwohl die

Ampel rot zeigte. In dem Versuch den abbiegenden Fahrzeugen auszuweichen, geriet

er auf eine Verkehrsinsel und anschließend auf den Bürgersteig der

Cavaillonstraße. Dort erfasste der BMW eine 56-jährige Fußgängerin, die dadurch

schwer verletzt zu Boden geschleudert wurde. Nach einer Kollision mit einem

Gartenzaun, endete die Rotlichtfahrt im Grünstreifen. Der Fahrer versuchte noch

weiterzufahren, was aber an den großen Schäden des Autos scheiterte. Die bei ihm

im Anschluss durchgeführten Tests auf Alkohol und Drogen verliefen negativ.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.

Der Führerschein des 49-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Sinsheim/Reihen: Pkw kollidiert mit Regionalbahn – Bahnstrecke zwischen Steinsfurt und Eppingen gesperrt

Sinsheim (ots) – Gegen 16.45 Uhr kollidierte ein Pkw an einem, beim

DB-Haltepunkt Reihen gelegenen, Bahnübergang mit einer Regionalbahn. Über den

genauen Unfallhergang und über Verletzte liegen derzeit noch keine Erkenntnisse

vor. Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort im Einsatz. Die Bahnstrecke

zwischen Steinsfurt und Eppingen ist derzeit gesperrt.

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto gestreift und davon gefahren – Polizei sucht Zeugen

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag streifte zwischen 08 Uhr und

09:15 Uhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Krämergasse geparkten

schwarzen Nissan und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand

ein Schaden von knapp 1500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Eberbach, unter der Telefonnummer 06271-9210-0, zu melden.

Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand im Mehrfamilienhaus

Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag wurde um kurz vor 13 Uhr

dunkler, dichter Rauch gemeldet, welcher aus dem Treppenhaus eines Anwesens in

der Birkenallee ins Freie drang. Mehrere Bewohner hatten sich bereits nach

Draußen begeben. Nach ersten Erkenntnissen war in einem Keller des

Mehrfamilienhauses mit 17 Parteien ein Brand entstanden, der durch die

Feuerwehren Neulußheim und Altlußheim gelöscht wurde. Im fraglichen Keller waren

mehrere Elektrogeräte angeschlossen, weshalb ein technischer Defekt als mögliche

Brandursache in Frage kommt. Verletzt wurde niemand. Die genaue Schadenshöhe

steht bis dato nicht fest. Im Rahmen der Löscharbeiten musste die Hockenheimer

Straße bis kurz vor 15:30 Uhr gesperrt werden

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der Feststellung der genauen

Brandentstehung auf.

Heddesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Über Gerüst geklettert und in Firma eingebrochen

Heddesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen

drang eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Büro in Heddesheim-Muckensturm

ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde sich über ein Baugerüst und ein

aufgebrochenes Fenster Zutritt verschafft. Ein Mitarbeiter musste am Montag

feststellen, dass die Räumlichkeiten der Firma durchwühlt und ein Computer im

Wert von knapp 1700 Euro entwendet worden war.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Ketsch/Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrszeichen beschädigt – Unfallverursacher flüchtet von Unfallstelle. Zeugen gesucht!

Ketsch/Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auf bislang ungeklärte Weise

verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer / eine unbekannte Fahrzeugführerin

vermutlich in der Nacht zum Dienstag, in Ketsch in der Mannheimer Straße in

Richtung Brühler Landstraße einen Unfall und beschädigte hierbei ein

Verkehrsschild. Der oder die Täterin entfernte sich daraufhin von der

Unfallstelle. Im Rahmen der Streifenfahrt wurden zwei Beamte des Polizeireviers

Schwetzingen, gegen 02:45 Uhr auf das deformierte Verkehrsschild aufmerksam.

Kurze Zeit später, gegen 03:30 Uhr entdeckten die beiden Polizisten im Bereich

der Mannheimer Straße / Hockenheimer Straße in Oftersheim zwei weitere

beschädigte Verkehrsschilder.Die Beschädigungen und die Spurenlage vor Ort

lassen nach derzeitigen Ermittlungen ebenfalls auf einen vorausgegangenen Unfall

schließen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier

Schwetzingen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und

bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel:

06202 / 2880 zu melden. Es wird außerdem geprüft, ob die beiden Taten im

Zusammenhang stehen.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Baucontainer aufgebrochen und Arbeitsmaterial entwendet – Zeugen gesucht!

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 16

Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, wurde durch eine bisher unbekannte Täterschaft

insgesamt vier Baucontainer sowie ein Bürocontainer einer Baustelle in der

Altrottstraße aufgebrochen. Zunächst kletterten die Unbekannten über die

Umzäunung, um anschließend mit einem unbekannten Gegenstand die an den

Baucontainern angebrachten Vorhängeschlösser gewaltsam zu beseitigen. Die

Täterschaft entwendete hieraus eine Luftsäge sowie ein Messgerät. Im weiteren

Verlauf versuchte die Täterschaft ein auf dem Baustellengelände abgestelltes

Fahrzeug aufzubrechen – was jedoch misslang. Außerdem wurde ein Bürocontainer

aufgebrochen. Ob auch hieraus Wertgegenstände entwendet wurden, ist bisher

unbekannt und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Täterschaft flüchtete

in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sach -und Diebstahlschadens kann derzeit

noch nicht beziffert werden. Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe

aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Walldorf, Tel:

06227 / 8419990, in Verbindung zu setzen.

Gaiberg/L 600: Motorradfahrer kommt aufgrund Ölspur zu Fall

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 56-Jähriger befuhr am Montag gegen 13.30

Uhr mit seinem Motorrad die L 600 in Fahrtrichtung Gaiberg. Kurz nach der

Einmündung zur Heltenstraße kam der 56-Jährige in der Rechtskurve, aufgrund

einer Ölspur, ins Rutschen. Hierdurch stürzt er mit seinem Motorrad und rutschte

anschließend auf die Gegenfahrbahn. Glücklicherweise fuhr in diesem Moment kein

Fahrzeug von Gaiberg in Richtung Leimen, sodass nichts Schlimmeres passierte.

Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Behandlung

war jedoch nicht notwendig. Sein Motorrad wurde leicht beschädigt. Hinweise auf

den Verursacher der Ölspur gibt es bislang nicht. Die Ölspur muss aufgrund des

Spurenbildes jedoch von einem Fahrzeug stammen, welches die Heltenstraße in

Richtung L 600 fuhr und an der dortigen Einmündung auf die L 600 in

Fahrtrichtung Gaiberg abbog.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei

dem Polizeirevier Wiesloch zu melden, unter: 06222-57090.

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: E-Scooter entwendet – Zeugenaufruf!

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag gegen 13.40 Uhr stellte ein

27-Jähriger seinen E-Scooter vor einem Discounter in der Berliner Straße ab.

Während dieser im Discounter seinen Einkauf erledigte, entwendete eine bislang

unbekannte Täterin den unverschlossenen E-Scooter und entfernte sich damit in

Richtung Wiesensee. Sie befand sich hierbei in Begleitung von zwei etwa

gleichaltrigen Mädchen, wie eine Zeugin, die die Polizei verständigte,

beobachten konnte.

Die bislang unbekannten Mädchen können wie folgt beschrieben werden:

Beschreibung unbekannte Täterin: w., ca. 14-15 J., dunkelblonde Haare

(Bob-Haarschnitt), weißes T-Shirt, helle Jeanshose, Turnschuhe.

Beschreibung der beiden Begleiterinnen: weiblich, gleiches Alter, dunkle lange

Haare

Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Mädchen geben können, werden

gebeten sich bei dem Polizeiposten Hemsbach zu melden, unter: 06201-71207.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: LKW verliert mehrere Kühlcontainer

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 03.50 Uhr wurde über

Notruf gemeldet, dass offensichtlich ein Lkw einen kleinen Container auf der

Fahrbahn der L 723 verloren habe. An der besagten Abfahrt der B 3 auf die L 723

konnte der herabgefallene „kleine“ Container festgestellt werden. Hierbei

handelte es sich um mehrere Kühlcontainer einer Supermarktkette. Vermutlich

wurden beim Beladen des Lkw- Aufliegers die Türen nicht ordnungsgemäß

verschlossen, weshalb beim Anfahren die Rollcontainer mit Kühlware in Bewegung

kamen. Durch die hierbei freigesetzten Kräfte wurde der hintere Spriegel

zerstört, woraufhin die Ladung auf die Straße fiel. Der „kleine“ Container auf

der Fahrbahn stellte sich als die Gesamtladung von 24 Kühlcontainern heraus,

welche zum Teil aufgebrochen waren und aus denen sich die Kühlware auf der

Straße verteilte. Aufgrund Unachtsamkeit überfuhr eine Verkehrsteilnehmerin

einen Container, woraufhin ihr Fahrzeug stark beschädigt wurde. Verletzt wurde

sie hierbei jedoch nicht. Da die Fahrbahn verunreinigt war, sowie Teile des

Containers auf der Fahrbahn verteilt waren, musste diese bis etwa 07:30 Uhr für

beide Fahrtrichtungen, sowie die Abfahrt B 3 in Richtung L 723 gesperrt werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

St.Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis: Cold Case-Mordfall aus der Rhein-Neckar-Region bei Aktenzeichen XY am 14.Juni 2023 – BKA Kampagne „Identify Me“

St.Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am 16.März 1986 fanden Spaziergänger in

unmittelbarer Nähe eines Parkplatzes an der Bundesautobahn 6 bei St.

Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis die bereits stark verweste Leiche einer Frau. Bis

heute konnten weder ihre Identität noch die Hintergründe der Tat geklärt werden.

Da die Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist, wird auch heute noch

wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt und der Fall wurde in die internationale

Kampagne Identify Me aufgenommen

Zur Kampagne „Identify me“:

Das Bundeskriminalamt startete im Mai mit der niederländischen Polizei DJO

(Centrale directie gerechtelijke opearties) und der belgischen Polizei PDC

(Politie Diensten Centrum) die Kampagne „Identify me“. Hauptziel der Kampagne

ist es, 22 noch unbekannte Frauen zu identifizieren, die womöglich in Belgien,

Deutschland und in den Niederlanden ermordet worden sind. Für die Kampagne

werden sechs deutsche Fälle vorgestellt. Darunter auch das ungeklärte

Tötungsdelikt aus der Region Rhein-Neckar-Kreis aus dem Jahr 1986, für das in

diesem Zusammenhang eine Belohnung in Höhe von 5.000,00 EUR für Hinweise, die

zur Identifizierung der Frau, zur Klärung der Todesumstände und somit

gegebenenfalls zur Ergreifung eines Täters führen, ausgesetzt wurde, deren

Zuerkennung unter Ausschluss des Rechtsweges erfolgt.

Für die Kampagne „Identify me“ hat Interpol hat eigens eine Webseite unter

www.interpol.int/IM eingerichtet. Hier sind zu allen Fällen Details aus den

Fallakten eingestellt worden, wie etwa Informationen zur Kleidung der getöteten

Frauen. Auch auf der Seite des BKA www.bka.de/identifyMe sind weitere

Informationen zur Kampagne, das internationale Kampagnenvideo und Videos zu den

sechs deutschen Fällen abrufbar.

Seit dem Start der Kampagne gingen bereits 12 Hinweise bei der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ein, die zum Teil noch einiger Abklärungen

bedürfen. Eine ganz heiße Spur war aber noch nicht dabei, weshalb die

Ermittlerinnen und Ermittler auch noch auf die morgige Ausstrahlung des

Zeugenaufrufs hoffen.

Neben der Fahndung im Internet und den bisherigen Medienberichten dazu

unterstützt nämlich auch das Fernsehen bei der Fahndung. Der Cold-Case-Mordfall

aus dem Rhein-Neckar-Kreis wird morgen, am 14.Juni 2023 um 20.15 in der

ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ vorgestellt.

Zeugenhinweise werden morgen direkt im Fernsehstudio, aber auch rund um die Uhr

sowohl von der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Mannheim unter der

Tel.-Nr. 06221/174-4444 oder von jeder andere Polizeidienststelle in Europa

entgegengenommen. Auf der Internetseite des BKA unter www.bka.de/IdentifyMe

können ebenfalls Hinweise abgegeben werden.