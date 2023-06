Heidelberg: Kellereinbruch – Täter lässt persönliche Gegenstände und mutmaßliches weiteres Diebesgut zurück

Heidelberg (ots) – Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der

Felix-Wankel-Straße in Heidelberg-Rohrbach meldete am Samstag einen Einbruch in

sein Kellerabteil.Der Einbruch müsse vermutlich zwischen dem 06.06. und

09.06.2023 passiert sein. Wie der Einbrecher in das Mehrfamilienhaus und

anschließend in das abgeschlossene Kellerabteil kam, ist noch nicht bekannt. Aus

dem Kellerabteil wurden nach Angaben des Anzeigenerstatters ein Reisekoffer, ein

Geldbeutel mit Münzgeld in unbekannter Höhe und persönliche Dokumente entwendet.

Ob aus weiteren Kellerabteilen etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der

Ermittlungen.

Jedoch ließ der Dieb in dem Kellerabteil eine Jacke und einen Rucksack zurück,

in dem sich die zunächst fehlenden persönlichen Dokumente des Bestohlenen

befanden sowie mutmaßliches weiteres Diebesgut, darunter eine Kamera mit

Objektiv und mehrere Schlüssel (siehe Fotos anbei).

Diese konnten bislang noch keinen weiteren Straftaten zugeordnet werden, weshalb

die Ermittler des Polizeireviers Heidelberg-Süd Personen, die Gegenstände als

ihr Eigentum erkennen oder Hinweise haben, zu welchen Gebäuden die Schlüssel

gehören, bitten, sich unter der Tel.: 06221 3418-0 zu melden.

Heidelberg: Unfall mit Beteiligung eines Linienbusses, Person verstorben

Heidelberg (ots) – Wie bereits berichtet, ereignete sich am Dienstag den

06.06.2023 gegen 16:30 Uhr an der Bushaltestelle am Hauptbahnhof Heidelberg ein

Verkehrsunfall, bei dem eine Person unter einen Linienbus geriet.

Die 33-Fußgängerin erlag nun im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Nach einer ersten Sichtung vorhandener Videoaufzeichnungen und Befragungen von

Zeugen wird derzeit davon ausgegangen, dass die Fußgängerin trotz Rot zeigender

Lichtzeichenanlage die Fahrbahn unmittelbar vor dem in den Haltestellenbereich

einfahrenden Linienbus betrat und dabei von diesem erfasst wurde. Inwieweit die

Geschwindigkeit des Linienbusses eine Rolle für das Unfallgeschehen spielt ist

noch nicht abschließend geklärt.

Der genaue Unfallhergang ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Ein

Gutachter wurde hinzugezogen.