Drogen sichergestellt

Einem „Drogen-Züchter“ ist die Polizei in Kaiserslautern auf die Spur gekommen. Während einer Zeugenbefragung verhielt sich der 43-Jährige verdächtig, in dem er versuchte sich vor den Polizisten zu verstecken. Ebenfalls stellten die Einsatzkräfte einen deutlichen Marihuana-Geruch im Dachgeschoss des Wohnhauses fest. Ein Richter ordnete die Durchsuchung der Wohnung des Mannes an. Dabei fanden die Beamten eine Plantage mit sechs Pflanzen und 20 Setzlingen, als auch einen bereits abgeernteten Marihuana-Vorrat von rund 350 Gramm, eine Feinwaage und ein dreistelliger Bargeldbetrag. Die Sachen wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Auf den 43-Jährigen kommt ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |elz

Wer hat das Kinderfahrrad gestohlen?

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Fahrraddiebstahls ermittelt die Polizei in

der Gustav-Heinemann-Straße. Unbekannte drangen Montagnacht zwischen 0:30 Uhr

und 5 Uhr morgens in einen Schuppen ein. Dort fanden sie ein weißes, 24 Zoll

großes Kinderfahrrad der Marke Cube und nahmen es kurzerhand mit. Die Polizei

bittet Zeugen, die Hinweise geben können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen

haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern

in Verbindung zu setzen. |kfa

Kleinkraftrad unter Drogeneinfluss geführt

Kaiserslautern (ots) – Ein Elektroroller erregte in der Nacht zum Dienstag in

der Kohlenhofstraße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife. Der Grund: Der

Fahrer sowie sein Sozius trugen keinen Helm. Kurzum wurden die Beiden von den

Polizisten kontrolliert. Dabei fiel auf, dass der 19-jährige Fahrer nach Alkohol

roch. Ebenso stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei ihm fest.

Den Roller musste er stehen lassen und die Streife zur Dienststelle begleiten.

Dort wurde dem 19-Jährigen dann eine Blutprobe entnommen. Den jungen Mann

erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt, aber

auch ein Strafverfahren bezüglich des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz. |kfa

Reifen platt gestochen

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Sembach

Reifen platt gestochen Unbekannte haben am Wochenende in der Marktstraße die

Reifen eines Mercedes-Benz und eines Anhängers platt gestochen. Der Wagen und

der Hänger parkten zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 21:30 Uhr, in Höhe der

Hausnummer 20. In diesem Zeitraum machten sich Vandalen an dem Auto zu schaffen

und zerstachen die zwei Reifen an der Fahrerseite des Mercedes sowie den linken

Reifen des Anhängers. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die

Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |elz

Bedroht und geschlagen

Kaiserslautern (ots) – In der Mannheimer Straße ist es am Montagabend zu einer

Auseinandersetzung zwischen einem 35-jährigen Mann und einer 30-jährigen Frau

gekommen. Gegen 20:25 Uhr erschien der 35-Jährige auf der Dienststelle und

berichtete, dass es gerade zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen ihm und

der Frau kam. Dabei soll die 30-Jährige ihn angegriffen und mit der Faust ins

Gesicht geschlagen haben. Sie flüchtete anschließend und konnte durch die

Beamten nicht mehr angetroffen werden. Circa eine Stunde später wurden die

Beamten an die Wohnanschrift des 35-Jährigen gerufen. Hier soll die 30-Jährige

seine Wohnungstür eingetreten haben und den Fernseher, sowie PC beschädigt

haben. Anschließend hätte sie den Mann im Hausflur mit einem Messer bedroht.

Bevor die Polizeibeamten eintrafen, war die Frau erneut geflohen. Im Nachgang

erschien die 30-Jährige freiwillig auf der Dienststelle. Die Auseinandersetzung

in der Mannheimer Straße gab sie zu. Dass sie in der Wohnung des 35-Jährigen

war, stritt sie ab. Nachdem die Frau erkennungsdienstlich behandelt wurde,

konnte sie wieder gehen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Berauschte E-Scooter-Fahrer

Kaiserslautern (ots) – Weil sie ganz offensichtlich unter Drogen standen, hat

die Polizei am Montagnachmittag und in der Nacht zu Dienstag im Stadtgebiet zwei

E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Den ersten „erwischte“ es gegen 14 Uhr

in der Gabelsbergerstraße. Bei der Kontrolle des 33-jährigen Mannes fiel sein

drogentypisches Verhalten auf. Auf Nachfrage gab der Mann zu am Wochenende

Cannabis konsumiert zu haben. Er musste zur Blutabnahme mit zur Dienststelle

kommen. Sein E-Scooter wurde sichergestellt. Gegen 1:15 Uhr hatten es die

Beamten dann in der Altenwoogstraße mit einem weiteren „berauschten“

E-Scooter-Fahrer zu tun. Weil er Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum zeigte,

wurde ihm ein Drogenschnelltest angeboten. Dieser bestätigte den Verdacht und

reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt

untersagt, er musste mit zur Dienststelle kommen. In seinem Rucksack fanden die

Beamten einen Grinder mit Anhaftungen von Marihuana. Dieser wurde

sichergestellt. Neben dem Bußgeldverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt droht ihm

nun auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.|elz