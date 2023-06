Auffälliges Fahrmanöver – Zeugen gesucht!

Bingen (ots)

Am 25.05.2023 (Uhrzeit unbekannt) ereignete sich auf der B9 von Bingen-Büdesheim kommend in Fahrtrichtung Bingen-Kempten und im Anschluss auf der Auffahrt zu der Autobahn 60 in Fahrtrichtung Mainz ein auffälliges Fahrmanöver zwischen einem Porsche Panamera und einem weißen Tesla. Hierbei soll es zu unerlaubten und riskanten Überholmanövern und zum Ausbremsen bis hin zum Stillstand im Bereich der Auffahrtsspur zur Autobahn gekommen sein. Zeugen, die diesen Vorgang beobachtet haben,werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bingen zu melden.

Polizeipräsidium Mainz – verstärkte Kontrollen hinsichtlich Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Polizeipräsidium Mainz (ots) – Aufgrund steigender Unfallzahlen in Verbindung

mit Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum werden im Zeitraum vom 14.06.23 –

20.06.23 im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidium Mainz vermehrt

Verkehrskontrollen mit entsprechendem Schwerpunkt stattfinden.

Mainz – Mehrere Diebstähle von Baustellen

Mainz (ots) – Gleich zweimal haben Täter am Wochenende Baustellen aufgesucht und

Gegenstände im fünfstelligen Wert erbeutet.

Als am Montagmorgen die Angestellten einer Büroeinheit im 5. OG eines Anwesens

in der Mainzer Innenstadt ihren Arbeitsplatz aufsuchten, stellten sie fest, dass

aus den Räumlichkeiten zahlreiche Wertgegenstände entwendet worden waren. Die

unbekannten Täter sind offensichtlich über ein Baugerüst in das fünfte

Obergeschoss des Anwesens gelangt und haben sich dort Zutritt zu den

Räumlichkeiten verschafft. Sie entwendeten mehrere Notebooks, weitere

elektronische Geräte sowie Bargeld im vierstelligen Bereich. Der genaue

Tatablauf ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Aufgrund der Seriennummern sind

die Notebooks in einem Fahndungssystem erfasst worden, so dass diese bei einer

Überprüfung auffallen würden und zugeordnet werden können.

Zu einem weiteren Diebstahl von einer Baustelle kam es im Heiligkreuzareal.

Handwerker stellten nach dem Wochenende fest, dass insgesamt sieben Baucontainer

welche zur Lagerung von Baumaterialien und Baumaschinen genutzt werden,

aufgebrochen waren. Aufgrund der großen Mengen entwendeter Baumaschinen steht

eine genaue Schadenssumme noch nicht fest. Diese dürfte sich nach ersten

Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich bewegen. Die Handwerksbetriebe wurden

aufgefordert die Seriennummern der entwendeten Elektrowerkzeuge mitzuteilen, um

auch diese in dem oben erwähnten Fahndungssystem zu erfassen.

Die Polizei warnt davor, gebrauchte Elektrowerkzeuge oder auch Notebooks auf

Flohmärkten oder in Onlineportalen zu auffällig günstigen Preisen zu erwerben.

Sollten die Anbieter die Herkunft der Geräte nicht zweifelsfrei belegen können,

besteht der Verdacht, dass diese nicht legal im Besitz dieser sind. An

entwendeten Gegenständen kann grundsätzlich kein Eigentum erworben werden,

vielmehr würden diese sichergestellt werden und letztendlich dem rechtmäßigen

Besitzer wieder zustehen. Gleichzeitig würden Ermittlungen wegen des Verdachts

der Hehlerei gegen diese Personen eingeleitet werden.

Mainz-Innenstadt – Trickbetrüger gibt sich als Sparkassen-Mitarbeiter aus

Mainz-Innenstadt (ots) – Eine 77 Jahre alte Mainzerin wurde am

Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr in der Großen Bleiche von einem unbekannten

Mann angesprochen. Dieser gab sich als Sparkassen-Mitarbeiter aus und gab vor,

sie zu kennen. Er verwickelte die Frau in ein Gespräch und teilte ihr mit, dass

es bei der Bank zu einer Verwechslung gekommen sei, wodurch diese ihr nun Geld

schulde. Im weiteren Gesprächsverlauf fragte der Mann, ob die 77-Jährige immer

noch in einer bestimmten Straße in der Innenstadt wohne, woraufhin die Frau

reflexartig mit ihrer korrekten Adresse reagierte.

Am nächsten Tag klingelte der bislang unbekannte Täter bei der 77 Jährigen und

gab vor, ihre Bargeldbestände auf Richtigkeit prüfen zu müssen. Die Frau lies

dies zu. Nachdem der Mann wieder gegangen war und angeblich alles überprüft

hatte, bemerkte sie den Diebstahl von mehreren hundert Euro. Der Mann war ca.

1,70 – 1,75m groß, hatte eine normale Statur, kurze blonde Haare, ein gepflegtes

Erscheinungsbild, trug eine Brille und ein rotes T-Shirt und sprach mit

fränkischen Dialekt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.