Geldbörse aus Rucksack entwendet

Worms (ots) – Opfer eines Taschendiebstahls wurde eine 58-jährige Frau aus dem

Landkreis Bad Dürkheim am gestrigen Montagnachmittag. Die Frau befand sich gegen

16:30 Uhr für etwa eine halbe Stunde in einem Discounter in der

Wilhelm-Leuschner-Straße. Erst an der Kasse bemerkte sie, dass der

Reißverschluss ihres auf dem Rücken getragenen Rucksackes zwischenzeitlich

geöffnet und ihre Geldbörse daraus entwendet wurde. Neben Bargeld befanden sich

Karten und Ausweisdokumente im Portemonnaie. Die Wormser Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und die gestohlenen Karten und Dokumente zur Fahndung

ausgeschrieben.

Taschendiebe machen sich häufig das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften

oder im öffentlichen Personennahverkehr zunutze, um zuzuschlagen.

-Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst

dicht am Körper.

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

-Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

-Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb

oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

-Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden

(selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an

Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter: https://www.polizei

-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/videospots/

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.