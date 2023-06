Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Neuhof. Eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin aus Hosenfeld und ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer aus Großenlüder wurden bei einem Unfall am Montag (12.06.) leicht verletzt. Der 51-Jährige und die 28-Jährige befuhren gegen 16.35 Uhr in Neuhof-Hauswurz in dieser Reihenfolge die Taufsteinstraße und bogen auf die Brandloser Straße ab. Kurz hinter der Einmündung Taufsteinstraße/Brandloser Straße stand nach derzeitigen Erkenntnissen eine Mülltonne am Fahrbahnrand. Aufgrund dessen wich ein schwarzer VW-Caddy-Fahrer, welcher die Brandloser Straße in Richtung Taufsteinstraße befuhr, nach links in den Gegenverkehr aus. Der 51-jährige Mercedes-Fahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem VW zu verhindern. Die nachfolgende 28-jährige Mercedes-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Mercedes auf. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des schwarzen VW-Caddy entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro und die beiden leichtverletzten Unfallbeteiligten zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Bad Hersfeld. Am Montag (12.06.), um 13 Uhr, lief eine 70-jährige Fußgängerin aus Eiterfeld zusammen mit ihrem Hund auf dem Gehweg die Reichsstraße in Richtung Dudenstraße entlang. Auf Höhe der Ausfahrt des Parkplatzes der dortigen Sparkassenfiliale wollte ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Rotenburg/F. von dem Parkplatz auf die Straße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Diese kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Es entstand kein Schaden am Pkw. Es wurde angegeben, dass sich zwei Zeugen am Unfallort aufgehalten haben. Die Polizei bittet diese Zeugen, Kontakt zur Dienststelle unter der bekannten Telefonnr. 06621/932-0 aufzunehmen.

Motorroller gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Montag (12.06.) in der Vogelsbergstraße im Stadtteil Petersberg einen schwarzen Motorroller des Herstellers Alpha Motors City Leader mit dem Versicherungskennzeichen 254JMP. Das Zweirad im Wert von rund 1.600 Euro stand in einer Hofeinfahrt und war mit einer Plane abgedeckt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Montag (12.06.) versuchten Unbekannte in ein Ladengeschäft in der Bahnhofstraße einzubrechen. Die Täter schlugen dazu die Verglasung einer Eingangstür ein, ließen dann jedoch von ihrem Vorhaben ab. Es entstand circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lebensmittelmarkt

Wildeck. Im Ortsteil Obersuhl brachen Unbekannte in der Straße „Zum Dönges“ in der Nacht zu Dienstag (13.06.), gegen 0.10 Uhr, in ein Lebensmittelgeschäft ein. Die Täter verschafften sich über eine Schiebetür Zutritt zum Gebäude und stahlen eine größere Menge Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baucontainer aufgebrochen

Fulda. Zwischen Samstagnachmittag (10.06.) und Montagmorgen (12.06.) schnitten Unbekannte auf unbekannte Weise die Außenwand eines Baucontainers im Bereich der Baustelle am Bronnzeller Kreisel auf und stahlen verschiedene Baumaschinen und Werkzeuge. Außerdem entwendeten die Täter mehrere hundert Liter Diesel aus dem Tank eines Baggers. Es entstand circa 6.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Solarmodule gestohlen

Eichenzell. Aus einem Solarpark im Bereich der Straße „Lingeshof“ stahlen Unbekannte zwischen Samstagmittag (10.06.) und Montagmorgen (12.06.) Solarpanele und drei Kabeltrommeln im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schulgebäude

Fulda. In der Abt-Richard-Straße brachen Unbekannte zwischen Mittwochabend (07.06.) und Montagmorgen (12.06.) in ein Schulgebäude ein. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zum Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie stahlen Werkzeuge, Tablets und Süßigkeiten im Gesamtwert von mehreren tausend Euro und hinterließen rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach. Am Montagnachmittag (12.06.), gegen 17.30 Uhr, kam es zu einem Brand auf dem Gelände der Vogelsbergschule im Bereich eines Gebäudes, in dem eine Lehrwerkstatt untergebracht ist – wir berichteten.

Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte gegen 18.15 Uhr komplett gelöscht werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Brandursachenermittlungen vor Ort durch die Kriminalpolizei aus Alsfeld – unterstützt von Spezialisten des HLKA – sind inzwischen abgeschlossen. Dabei haben sich keine Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Brand in Folge von Dachsanierungsarbeiten entstanden sein.

Durch den Brand entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Euro am Dach des Gebäudes.

Herborn-Uckersdorf – in Edeka-Markt eingebrochen

Über ein zerstörtes Fenster gelangten Unbekannte in den Verkaufsraum des Edeka-Marktes in der Burger Straße. Aus der Auslage stahlen sie Zigaretten in bisher unbekannter Menge. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wem sind zwischen Sonntagabend (11.06.2023), 23:20 Uhr und Montagmorgen (12.06.2023), 06:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Einkaufsmarktes aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar- Einbrecher in der Loherstraße und im Walbergraben

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag (09.06.2023), 16:00 Uhr und Montag (12.06.2023), 05:55 Uhr, drangen Diebe in ein Bürogebäude in der Loherstraße ein. Über eine Garage verschafften sich die Unbekannten zunächst Zugang zu einem Lagerraum über den sie wiederrum in die anliegenden Büros gelangten. Dort stahlen sie eine Geldkassette mit Bargeld. Der Schaden wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Im gleichen Zeitraum brachen Unbekannte in die Deichmann-Filiale im Walbergraben ein. Durch den Hintereingang gelangten sie in das Gebäude, aus dem sie eine noch unbekannte Menge an Schuhen und Modeaccessoires stahlen. In diesem Fall können zum entstandenen Schaden noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise erbittet in beiden Fällen die Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Hochelheim: Warenautomat beschädigt

Unbekannte beschädigten den Lebensmittelautomaten in der Werrastraße und verursachten so einen 2.000 Euro teuren Schaden. Gemeldet wurde der Vorfall am Sonntagabend (22.06.2023) gegen 22:00 Uhr. Zuvor hatten Vandalen offenbar mit einem faustgroßen Stein die Glasscheibe des Automaten zerstört. Hinweise zu den bisher unbekannten Vandalen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Unfallfluchten:

Wetzlar:

Einen 1.500 Euro teuren Schaden ließ ein Unbekannter am 05.06.2023 zurück. Zwischen 08:20 Uhr und 13:20 Uhr beschädigte er einen auf dem Parkplatz in der Eduard-Kaiser-Straße abgestellten grauen VW Golf an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Der Fahrer flüchtete ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes:

Rund 300 Euro wird die Reparatur an einem schwarzen Opel kosten. Dieser stand am 06.06.2023 auf dem Parkplatz des Osman-Marktes in der Bahnhofstraße. Offenbar touchierte ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken den Corsa und fuhr davon. Wem ist der Unfallfahrer zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr aufgefallen? Hinweise zu diesem oder seinem Fahrzeug erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes:

Zu einer Verkehrsunfallflucht in der Siechhofstraße kam es zwischen Freitag (09.06.2023), 17:00 Uhr und Samstag (10.06.2023), 11:00 Uhr. In diesem Zeitraum stand der schwarze BMW einer Wetzlarerin auf dem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 24. Vermutlich streifte ein Unbekannter beim Ein-oder Ausparken die Heckschürze des 5-ers an der linken Seite und verursachte einen 2.000 Euro teuren Schaden. Er setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Schaden zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu kontaktieren.

Wetzlar-Garbeinheim:

Beim Ein- oder Ausparken streifte ein Unfallfahrer einen am rechten Fahrbahnrand der Friedensstraße gegenüber der Hausnummer 34 abgestellten silbernen Golf und verursachte einen 1.000 Euro teuren Schaden an der Stoßstange vorne links. Im Anschluss flüchtete der Fahrer ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zu dem Unfallfahrer, der den Schaden zwischen 12:00 Uhr am 02.06.2023 und 20:00 Uhr am 06.06.2023 verursachte, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Ergänzung zum Brand an der Vogelsbergschule in Lauterbach

Lauterbach (ots)

Ergänzend zu der Meldung von 18.00 Uhr wird folgendes mitgeteilt:

In Lauterbach kam es heute Nachmittag (12.06.), gegen 17.30 Uhr zu einem größeren Gebäudebrand in der Vogelsbergschule. Zu diesem Zeitpunkt wurde Rauchentwicklung auf dem Flachdach der Berufsschule gemeldet, so dass umgehend starke Feuerwehrkräfte alarmiert wurden. Weiterhin nahmen zwei Streifen der Polizeistation Lauterbach vor Ort die ersten Ermittlungen zu dem Brand auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer im Bereich einer aktuellen Dachbaustelle bei einem der Gebäude der Schule aus, wobei in diesem Trakt u.a. eine Lehrwerkstatt für das Kfz-Handwerk untergebracht ist. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte gegen 18.15 Uhr komplett gelöscht werden, wobei niemand verletzt wurde. Der Schaden an dem betroffenen Gebäude und insbesondere in der Lehrwerkstatt mit teils sehr hochwertigen Maschinen wird nach ersten Erkenntnissen auf insgesamt rund 250.000 Euro geschätzt. Zur Ermittlung der Brandursache war auch ein Team der Kriminalpolizei aus Fulda im Einsatz. Im Rahmen der Brandbekämpfung kam es im Bereich der Vogelsbergschule zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Zur Sicherheit der Bevölkerung wurde eine Warnmeldung über diverse Medienkanäle veranlasst, die aber mittlerweile wieder zurückgenommen werden konnte.