Frankfurt – Eschersheim: Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 15 Jahre alter Jugendlicher verletzte am gestrigen

Montag, den 12. Juni 2023, in Eschersheim einen 16-Jährigen mit einem Messer und

ergriff anschließend die Flucht. Im Rahmen der Fahndung gelang es

Polizeibeamten, den Tatverdächtigen festzunehmen.

Der Beschuldigte und der Geschädigte verabredeten sich zunächst für ein Treffen.

Während des Gesprächs kam es zwischen beiden aus bislang unbekannten Gründen zu

Unstimmigkeiten, sodass der Beschuldigte ein Messer zog und den vor ihm

flüchtenden Geschädigten über die U-Bahnschienen der Haltestelle „Am Weißen

Stein“ bis zum Eingang einer dortigen Jugendwohngruppe verfolgte. Dort verletzte

der 15-Jährige den 16-Jährigen mit dem Messer. Als dem Geschädigten die Tür

geöffnet wurde, entfernte sich der Beschuldigte.

Auf der Suche nach dem Täter nahmen Polizeibeamte den 15-Jährigen wenig später

fest. Das mutmaßliche Tatmittel konnte bei der Absuche des Fluchtwegs

aufgefunden werden. Der Geschädigte kam zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus.

Eine Streife verbrachte den 15-Jährigen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen

ins Polizeipräsidium. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der

Beschuldigte an seine Mutter übergeben. Gegen ihn wurde aufgrund der

gefährlichen Körperverletzung ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen

in der Sache dauern an.

Frankfurt – Bornheim: Senior ausgeraubt – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Montag, den 12. Juni 2023, zwischen 17.30

Uhr und 18.00 Uhr, kam es in Bornheim zu einem Raub auf einen 88-jährigen Mann.

Ein bislang unbekannter Täter erbeutete bei der Tat mehrere hundert Euro an

Bargeld und ergriff anschließend die Flucht.

Der 88 Jahre alte Senior suchte am Nachmittag eine Bankfiliale auf der Zeil auf

und hob Geld ab. Anschließend besuchte er in der B-Ebene der Konstablerwache

eine Bäckerei. Kurz darauf fuhr er mit einer U-Bahn von der Konstablerwache zur

Haltestelle Höhenstraße und begab sich dann zu Fuß zur Wohnanschrift.

Als er die Haustür öffnete, erschien plötzlich ein Mann, der ihn unvermittelt in

den Hausflur stieß. Zeitgleich drückte der Unbekannte dem Rentner einen Flyer

ins Gesicht und entnahm aus dessen Weste das zuvor abgehobene Bargeld. Der Täter

flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der 88-jährige blieb unverletzt.

Über den Täter ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Mann gehandelt haben

soll. Der Geschädigte war im Tatzeitraum mit einem Gehstock unterwegs.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zur Sache machen

können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 51499 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Bergen – Enkheim: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots) – (lo) Am Montagmorgen (12. Juni 2023) gegen 09.10 Uhr sprach

eine Frau in der Straße „Im Sperber“ die 73-jährige Geschädigte an und

erkundigte sich nach dem nächsten Supermarkt.

Im weiteren Verlauf legte die Unbekannte der älteren Dame ein Kleidungsstück um,

lenkte sie dadurch ab und nahm ihr unbemerkt die um den Hals getragene Goldkette

ab.

Mit der Halskette flüchtete die Täterin zu Fuß in Richtung Röhrborngasse. Eine

unverzüglich eingeleitete Fahndung nach der unbekannten Tatverdächtigen verlief

ergebnislos.

Täterbeschreibung:

Weiblich, ca. 25 – 30 Jahre alt, etwa 165 cm groß, schlanke Figur, dunkle

schulterlange Haare.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zur Tat werden gebeten, sich mit dem 18.

Revier unter der Rufnummer 069 / 755 -11800 in Verbindung zu setzten oder bei

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Westend: Trickdiebstahl hochwertiger Armbanduhr

Frankfurt (ots) – (th) Am Montagmittag (13. Juni 2023) kam es gegen 12.30 Uhr zu

einem Diebstahl einer hochwertigen Armbanduhr. Die unbekannte Tatverdächtige

sprach den 60-jährigen Geschädigten im Bereich der Westendstraße an. Im Verlauf

des Gesprächs entwendete sie seine Armbanduhr, welche er am linken Handgelenk

trug, und entfernte sich in Richtung Westendplatz. Bei dem Diebesgut handelt es

sich um eine Armbanduhr der Marke Rolex im Wert von ca. 15.000 Euro.

Die Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, ca. 30 Jahre

alt, lateinamerikanisches Erscheinungsbild, lange, glatte, schwarze Haare,

sprach gebrochenes Englisch und gutes Spanisch; geschminkt, bekleidet mit einer

weißen Bluse, einer schwarzen Hose sowie weißen Schuhen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tatverdächtigen machen können, werden

gebeten, sich mit dem örtlich zuständigen 13. Polizeirevier unter der

Telefonnummer 069 / 755 – 11300 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.