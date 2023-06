Langgöns: Fahrzeugdiebstahl und Kupferdiebstahl in Langgöns

Der Diebstahl zweier Baustellenfahrzeuge und ein Kupferdiebstahl in der Holzheimer Straße in Langgöns beschäftigen derzeit die Ermittler der Gießener Kriminalpolizei. Unbekannten verschafften sich Zugang zu dem Gelände eines Bauunternehmens. Dort stahlen sie einen Gabelstapler, einen Radlader und einen Anhänger. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass diese Täter in der Nacht von Sonntag (11.06.2023) auf Montag (12.06.2023) auf das Gelände einer nahegelegenen Autoverwertung einbrachen und mit dem zuvor entwendeten Baustellenfahrzeugen zwei Container mit mehreren Tonnen Kupfer aufluden. Anschließend fuhren sie mit den Fahrzeugen und der Ladung über einen parallel zur Autobahn 45 verlaufenden Wald-/Wiesenweg unter eine Brücke, die über die A45 verläuft. Dort luden sie offenbar das gestohlene Kupfer um. Anschließend verbrachten sie die Container und die gestohlenen Fahrzeuge offensichtlich wieder auf das Grundstück der Autoverwertung und des Bauunternehmens zurück. Wer hat im fraglichen Zeitraum zwischen Sonntag und Montag in der Holzheimer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat die Baustellenfahrzeuge auf dem zur A45 parallel verlaufenden Weg zwischen der Autoverwertung und der Brücke gesehen? Wem sind nach dem Umladen ein oder mehrere Fahrzeuge mit Containern oder anderer geeignete Transportfahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Einbruch in Bäckerei

Eine Bäckerei geriet in der Nacht zu Dienstag in der Grünberger Straße in den Fokus von Dieben. Die Unbekannten brachen zwischen 20.00 Uhr am Montag (12.06.2023) und 04.00 Uhr am Dienstag (13.06.2023) über das Dach in das Gebäude ein. Mit einem Tresor suchten die Diebe über den Hinterausgang das Weite. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Rüttelplatte gestohlen

Eine Rüttelplatte ließen Unbekannte von einer Baustelle in der Versailler Straße zwischen 16.15 Uhr am Mittwoch (07.06.2023) und 07.10 Uhr am Montag (12.06.2023) mitgehen. Das Arbeitsgerät der Marke „Bomag“ hat einen Wert von etwa 10.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Fahrradbesitzer hält Dieb fest

Nachdem ein 44-jähriger offensichtlich an einer Bushaltestelle am Markplatz das Mountainbike eines 35-Jährigen entwendet hat, konnte der Besitzer den Dieb unmittelbar nach dem Diebstahl vom Fahrrad ziehen. Der 35-Jährige saß am Montag gegen 21.00 Uhr auf einer Bank, als der Langfinger zuschlug und mit dem Rad wegfahren wollte. Der Besitzer lief hinterher, zog den Dieb von Rad und hielt diesen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 44-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Fahrraddiebstahl verantworten.

Gießen: Container auf Schulgelände beschädigt

Im Spitzwegring beschädigten Unbekannte auf dem Schulhof die Scheibe eines Containers. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen 16.30 Uhr am Mittwoch (07.06.2023) und 06.45 Uhr am Montag (12.06.2023) und wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Kennzeichen weg

Auf die Kennzeichen eines Opel hatten es Unbekannte in der Kerkrader Straße abgesehen. Die Diebe montierten die Nummernschilder des weißen Combo zwischen 17.00 Uhr am Samstag (10.06.23) und 07.00 Uhr am Montag (12.06.23) ab. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Kennzeichen erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Staufenberg: Mutmaßlicher Einbrecher verschreckt

In der Richard-Wagner-Straße konnte der Bewohner eines Einfamilienhauses offenbar einen mutmaßlichen Einbrecher in die Flucht schlagen. Am Montag (12.06.2023) gegen 03.30 Uhr schob der Unbekannte die Rolläden der Terrassentür hoch. Als der Bewohner den Eindringling bemerkte, flüchtete der Unbekannte. Wem ist der Einbrecher in der Richard-Wagner-Straße ebenfalls aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Imbiss aufgebrochen

Mit Bargeld flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in einen Imbiss in der Bahnhofstraße. Die Einbrecher verschafften sich am Samstag (10.06.2023) zwischen 01.30 und 09.15 Uhr offenbar über ein gekipptes Fenster Zugang zu dem Gebäude. Hinweise zu den Langfingern nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Auseinandersetzungen bei den Hessenhallen

Aufgrund unterschiedlicher Aussagen sucht die Polizei nach zwei Auseinandersetzungen bei den Hessenhallen nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Sicherheitsdienstmitarbeiter auf dem Gelände plötzlich von einem Unbekannten geschlagen worden sein. Er fiel zunächst zu Boden, stand wieder auf und folgte dem Unbekannten, welcher in Richtung des gegenüberliegenden dem Besucherparkplatz lief. Auf dem Parkplatz soll es dann erneut zu einer weiteren Auseinandersetzung gekommen sein, bei der auch ein Schlagstock benutzt worden sei. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag (04.06.2023) gegen 01.50 Uhr. Der Unbekannte ist etwa 1,80 Meter groß, zwischen 18 bis 25 Jahren alt und schlank. Er hat braunblonde Haare mit Locken und trug ein weißes T-Shirt und eine Bluejeans. Wer hat die Auseinandersetzungen auf dem Gelände und dem Besucherparkplatz mitbekommen? Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter 0641/7006-3755.

Laubach: Autofahrer schlägt Radfahrer

Nach einer Auseinandersetzung in der Gießener Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Radfahrer war am Dienstag (06.06.2023) in Richtung Laubach unterwegs, als ein Hyundai-fahrer ihn überholte. Dabei kam es dann zu einem Streit und der Autofahrer hielt vor dem Radfahrer an, stieg aus und schlug dann zweimal zu. Nachdem ein Zeuge sich einmischte, fuhr der Autofahrer weiter. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen am Kopf. Wer hat den Vorfall am Dienstag gegen 17.00 Uhr beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Verkehrsunfälle:

Lahnau: Flucht in Kinzenbach

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Landstraße 3045 am Montag offenbar zu weit links auf Fahrbahn unterwegs war, musste ein 40-jähriger BMW-Fahrer nach rechts ausweichen und stieß gegen die Leitplanke. Der 40-Jährige war dort am Montagfrüh (12.06.2023) gegen 06.40 Uhr von Heuchelheim kommend nach Kinzenbach unterwegs, als es zum Unfall kam. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Lollar: Außenspiegel touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Montag (12.06.2023) um 10.35 Uhr den Außenspiegel eines abgestellten silberfarbenen Ford Transit im Staufenberger Weg in Lollar. Anstatt sich um den rund 1.000 Euro Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach weiter. Es könnte sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen weißen Mercedes Vito handeln und ist vermutlich am rechten Außenspiegel beschädigt. Wer kann weiteren Hinweise auf den Verursacher geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3775 zu wenden.

Gießen: BMW beschädigt

Im Philosophenwald touchierte am Montag (12.06.2023) ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten BMW 530d xDrive. Der schwarze BMW stand dort zwischen 00.15 Uhr und 09.00 Uhr. Der Schaden an dem Auto wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555

Gießen: Unfallflucht Asterweg

Im Asterweg in Gießen erwischte es den Besitzer eines grünen Smart. Ein Unbekannter hatte den in Höhe der Hausnummer 29 abgestellten PKW zwischen 13.00 Uhr am Freitag (09.06.203) und 17.30 Uhr am Samstag (10.06.2023) vermutlich beim Vorbeifahren gestreift. Die Schäden werden auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Reiskirchen: Ungebremst in geparktes Fahrzeug

20.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Unfalls am Montag (12.06.2023) in der Freiherr-vom-Stein-Str. in Reiskirchen. Ein 20-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Gießen verlor gegen 22.45 Uhr unter dem Einfluss von Alkohol die Kontrolle über seinen Lkw und prallte nahezu ungebremst in einen geparkten grauen Mercedes C 250. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 0641/9143-0.

Gießen: Unfall mit Leitverletzten

Bei einem Unfall am Montag (12.06.2023) in der Grünberger Str. in Gießen verletzte sich ein 27-jähriger Rollerfahrer leicht. Ein Linienbus befuhr die Grünberger Str. aus der Licher Str. kommend stadteinwärts auf dem rechten Fahrtstreifen. Als dieser in Höhe der Nummer 24 auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, mussten offenbar ein Autofahrer und der Rollerfahrer stark bremsen. Dabei kam der 27-Jährige zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des Linienbusses und der Autofahrer eines weißen Peugeot fuhren anschließend weiter. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Hinweise zu dem Linienbus und dem weißen Peugeot geben? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.