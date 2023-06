„Rettermeile“ in Bischhausen zum Feuerwehr-Jubiläum; Polizei bietet Fahrradcodierung an

Interessierte und Besucher der „Rettermeile“, die anlässlich der 150-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr Bischhausen am Sonntag (25.06.2023) veranstaltet wird, können an diesem Tag ihre Fahrräder und E-Bikes kostenlos codieren lassen.

Von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr nimmt die Polizei mit einem Info-Stand an der Rettermeile am Sportzentrum in der Jahnstraße in Waldkappel-Bischhausen teil und bietet den Besucherinnen und Besuchern an, mittels einer speziellen Codiermaschine einen individuellen Code in die Rahmen der Fahrräder einzugravieren.

Zum einen macht es ein auf diese Weise individuell erstellter Code für Diebe schwerer, gestohlene Fahrräder weiterzuverkaufen. Andererseits hat die Polizei im Falle des Auffindens eines gestohlenen Rades bzw. bei der Überprüfung von Fahrrädern auch schneller die Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer zur Hand.

Ausweis und Eigentumsnachweis über das Fahrrad sind mitzubringen

Benötigt werden für die Aktion ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) und ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad.

Carbon- und Bambusrahmen können leider nicht codiert werden. Besitzer von E-Bikes und Pedelecs werden außerdem gebeten dafür Sorge zu tragen, dass der Akku entfernt werden kann.

Vorherige telefonische Anmeldung unter 0561/17171 um Wartezeiten gering zu halten

Die durchführenden Kollegen bitten um eine vorherige Anmeldung und Terminabsprache, um an dem Sonntag unnötige Wartezeiten zu vermeiden.

Die Anmeldung für die Codieraktion erfolgt telefonisch im Kasseler Polizeiladen. Die Kolleginnen und Kollegen sind dort erreichbar von Mo. bis Fr. in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr unter der Telefonnummer 0561/17171.

Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch

In einem Mehrfamilienhaus in Reichensachsen mussten Beamte der Polizei Eschwege am späten Montagabend schlichtend eingreifen, nachdem zwei an gleicher Adresse wohnhafte Nachbarinnen im Alter von 35 und 37 Jahren aneinandergeraten waren. Dabei soll die 35-Jährige die Wohnung der anderen Frau widerrechtlich betreten haben und diese auch körperlich angegangen sein. Zudem habe die 35-Jährige im Zuge des Streits noch gegen einen Standventilator getreten, der dadurch beschädigt wurde. Hintergrund sind offenbar private Streitigkeiten die zuvor am gleichen Abend in einer Ruhestörung gemündet hatten. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen gegen die 35-Jährige aufgenommen.

Geld aus verlorenem Portemonnaie geklaut; Polizei sucht Zeugen

Am Montagabend haben Unbekannte aus einem Portemonnaie, das eine 17-jährige Schülerin verloren hat, einen Geldbetrag von 90 Euro geklaut und anschließend das Portemonnaie auf einem Mülleimer wieder abgelegt. Das Ganze geschah zwischen 20.00 Uhr und 21.45 Uhr an der Skateranlage in Eschwege in der Straße „Jardin-de-Saint-Mande“ beim dortigen Freizeitgelände. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Parkrempler; Schaden 2000 Euro

Ein 51-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau hat am Montagabend gegen 17.35 Uhr in der Straße Hessenring in Eschwege auf dem Parkplatz eines Autohauses einen anderen Pkw beschädigt. Der 51-Jährige touchierte beim Rückwärtsausparken den hinter ihm geparkten Pkw eines 59-Jährigen aus Eschwege. Währen das Fahrzeug des Verursachers laut Unfallbericht unbeschädigt blieb, entstand am Wagen des 59-Jährigen ein Schaden von 2000 Euro.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Nachträglich zur Anzeige gebracht wurde jetzt eine Unfallflucht, die sich letzte Woche zwischen Mittwoch (07.06.2023) 19.00 Uhr und Samstag (10.06.2023) 15.30 Uhr ereignet hat. In besagtem Zeitraum ist in Eschwege in der Straße „Unter dem Berge“ auf dem dortigen Parkplatz (ehemals Busbahnhof) ein schwarzer Renault Clio beim Ein-/Ausparken beschädigt worden. Der Schaden am vorderen rechten Kotflügel u. Stoßfänger beläuft sich auf etwa 400 Euro. Offenbar hatte der Verursacher oder ein Zeuge zwar eine Benachrichtigung an dem Renault hinterlassen, diese war aber später nicht mehr lesbar. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Polizeieinsatz nach verdächtiger Wahrnehmung

Einen Polizeieinsatz nach sich gezogen hat gestern Vormittag die Beobachtung einer Passantin, die in einem Ortsteil von Wanfried um kurz vor 11.00 Uhr zwei verdächtige Personen und verdächtiges Fahrzeug gemeldet hatte. Laut der Mitteilung, habe eine Person zudem einen verdächtigen Gegenstand bei sich getragen, der von weitem einer Waffe ähneln würde. Daraufhin haben Beamte der Eschweger Polizei das Fahrzeug in der betreffenden Ortslage ausfindig gemacht und einer Kontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte, waren die zwei Männer mit dem Auto zwecks privaten Möbelankaufs unterwegs. Einer der Männer trug dabei ein auffälliges Handyholster am Gürtel, welches von der Mitteilerin fälschlicherweise als besagter verdächtiger Gegenstand wahrgenommen worden war. Die Kontrolle verlief ohne weitere polizeirelevante Vorkommnisse.

Polizei Witzenhausen

Pkw kommt von der Fahrbahn ab; Schaden 14.000 Euro

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen ist am Montagabend mit seinem Pkw ohne Fremdeinwirkung von der Straße abgekommen und verunfallt. Der 21-jährige Fahrer befuhr gegen 20.06 Uhr die Landesstraße L 3237 von Witzenhausen in Richtung Kleinalmerode, geriet dann in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in der Folge im Straßengraben. Anschließend drehte sich das Fahrzeug mehrfach und kam dann über 70 Meter weiter entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen. Bei dem Unfall gingen neben dem Fahrzeug mit wirtschaftlichem Totalschaden u.a. auch zwei Leitpfosten und ein Verkehrszeichen zu Bruch. Der Gesamtschaden wird auf 14.000 Euro beziffert. Neben der Polizei musste auch die zuständige Straßenmeisterei zur Straßenreinigung ausrücken. Darüber hinaus musste ein Abschleppdienst zur Abschleppung des Fahrzeugs verständigt werden.

„Falsche Polizeibeamte“ warnen vor Einbrecherbande

Zwischen 18.00 Uhr und 21.40 Uhr sind die Opfer im Alter zwischen 53 und 80 Jahren mit der Masche konfrontiert worden, dass eine Einbrecherbande in der Nachbarschaft unterwegs sei. Eine aufgefundene Liste hätte die Namen der „vermeintlichen“ Opfer zu Tage gebracht, die nun vor dem Verlust von Wertgegenständen zu schützen seien. In zwei Fällen wurde von den Telefonbetrügern der Name Alex Mührens mit der Dienstnummer 4862071 als vermeintlicher Polizeibeamte genannt, in einem weiteren Fall gab sich der Anrufer als Polizeibeamter Marius Schröder mit der Dienstnummer 18563941 aus. In dem anschließenden Gesprächsverlauf rochen die Angerufenen Lunte, legten einfach auf oder gaben an, sich bei der Polizei rückversichern zu wollen, woraufhin von Täterseite das Gespräch beendet wurde. In allen Fällen handelte es sich um betrügerische Anrufe.

Schockanruf am Nachmittag; Opfer legt sofort auf

Bereits am Montagnachmittag war eine 85-jährige Dame aus Witzenhausen von Telefonbetrügern angerufen worden. In dem Telefonat gegen 15.15 Uhr wollte die Unbekannten die ältere Dame in die Irre führen indem sie vorgaben, der Sohn der Frau zu sein. Die Seniorin ließ sich aber auf keine weiteren Diskussionen ein und beendete daraufhin das Gespräch.

Tipps zum Telefonbetrug

Lassen Sie sich von einem oder mehreren Anrufern nicht drängen

und unter Druck setzen.

und unter Druck setzen. Lassen Sie sich von dem Anrufer die Telefonnummer der Behörde

(Polizei, Staatsanwaltschaft o.ä.) geben und überprüfen Sie diese mit

bereits bekannten Nummern.

(Polizei, Staatsanwaltschaft o.ä.) geben und überprüfen Sie diese mit bereits bekannten Nummern. Sie können und dürfen das Gespräch jederzeit beenden, um mit

ihren Angehörigen oder angeblich betroffenen Personen Rücksprache zu

halten, insbesondere bei „finanziellen Forderungen“. Nutzen Sie dafür

die Ihnen bekannten Rufnummern.

ihren Angehörigen oder angeblich betroffenen Personen Rücksprache zu halten, insbesondere bei „finanziellen Forderungen“. Nutzen Sie dafür die Ihnen bekannten Rufnummern. Erfüllen Sie keine finanziellen Forderungen, bevor Sie den

Sachverhalt nicht überprüft haben.

Sachverhalt nicht überprüft haben. Werden Sie hellhörig, wenn Ihnen die Möglichkeit einer

Überprüfung des Sachverhaltes „aus zeitlicher Dringlichkeit“ oder

ähnlich fadenscheinigen Gründen nicht gestattet wird.

Überprüfung des Sachverhaltes „aus zeitlicher Dringlichkeit“ oder ähnlich fadenscheinigen Gründen nicht gestattet wird. Seien Sie misstrauisch, wenn die Kommunikation fast gänzlich über

Handy abgewickelt werden soll und sie „dauerhaft erreichbar“ sein

sollen und Gespräche nicht unterbrechen dürfen.

Handy abgewickelt werden soll und sie „dauerhaft erreichbar“ sein sollen und Gespräche nicht unterbrechen dürfen. Die Polizei wird sie niemals zur Herausgabe von Geld-oder

Wertgegenständen bitten, zwecks Sicherung vor einer aktuell

agierenden „Einbrecherbande“ o.ä., dabei handelt es sich um eine

Betrugsmasche.

Wertgegenständen bitten, zwecks Sicherung vor einer aktuell agierenden „Einbrecherbande“ o.ä., dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche. Übergeben Sie in diesem Zusammenhang niemals Geld an unbekannte

Personen und seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber jeglichen

Geldforderungen egal, ob per Post, per E-Mail, Messenger-Diensten

oder eben am Telefon.

Personen und seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber jeglichen Geldforderungen egal, ob per Post, per E-Mail, Messenger-Diensten oder eben am Telefon. Informieren Sie Ihre Angehörigen und Mitmenschen über die

Betrugsmasche.

Betrugsmasche. Nehmen Sie insbesondere dann Kontakt zur Polizei auf, wenn Sie

durch einen Betrugsanruf Opfer wurden und finanziell geschädigt sind.

Erstatten Sie in dem Fall Anzeige bei der Polizei über die

Amtsleitung, ggfs. auch über die Notrufnummer 110.

Einbruch in Getränkemarkt; Täter klauen 1 Kiste Weißbier; Polizei sucht Zeugen

Polizei Witzenhausen

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 21.00 Uhr und 07.40 Uhr, die Scheibe eines Getränkemarktes eingeworfen und anschließend ein Kiste Weißbier im Wert von 17.- Euro aus dem Verkaufsraum geklaut. Der Vorfall ereignete sich in der Straße „Bischhäuser Aue“ in Witzenhausen. Durch die mittels Stein eingeworfene Frontscheibe des Getränkemarktes haben die Täter zudem einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro angerichtet. Die Polizei in Witzenhausen hat Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05542/9304-0.