Unbekannter versucht Pkw in Daspelstraße in Brand zu setzen: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Harleshausen: Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Montagabend in der Daspelstraße versucht, einen geparkten Pkw in Brand zu setzen. Ein Anwohner war aber gegen 22:30 Uhr zufällig auf eine kleine lodernde Flamme im Bereich eines Reifens des VW Polos aufmerksam geworden und hatte das Feuer gelöscht, noch bevor der Wagen in Brand geriet. Die Kasseler Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchter Brandstiftung und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Wer zur Tatzeit in der Daspelstraße möglicherweise verdächtige Personen beobachtet hat, den bitten die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

Unerwarteter Besuch in zwei Wohnungen: Wohnungsinhaberin überrascht Einbrecher auf frischer Tat, Polizei sucht nach Zeugen

Kassel-Wesertor: Durch das geöffnete Fenster einer Wohnung in der Kastenalsgasse floh am frühen Morgen des heutigen Dienstags ein Einbrecher, nachdem er von der 25-jährigen Wohnungsinhaberin in Ihrer Wohnung ertappt wurde. Er konnte noch einen Umschlag mit Bargeld ergreifen, bevor er die Flucht ergriff. Unmittelbar nach der Tat rief die Frau die Polizei und erstattete Anzeige. Das Einbruchsopfer konnte den flüchtigen Tatverdächtigen wie folgt zu beschreiben:

männlich

ca. 20 Jahre alt

schlanke Statur

dunkler Teint

schwarze kurze Haare

beige Weste

helle Hose

Bei einem weiteren Einbruch ebenfalls in der Kastenalsgasse stellte ein 57-jähriges Opfer fest, dass der am Abend auf einem Stuhl abgestellte Rucksack aus der Küche im Erdgeschoss entwendet worden war. In den beiden Fällen verschaffte sich der Täter offensichtlich Zugang zu den Wohnungen durch zum Lüften geöffnete Fenster. Daher gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass hier der gleiche Einbrecher tätig war. Vor Ort wurden an den beiden Tatorten durch die Polizei die vorhandenen Spuren gesichert und die Anzeigen aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden bei den Beamten des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Da der Täter trotz unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen bislang noch nicht ergriffen werden konnte, sucht die Polizei mit der Täterbeschreibung nun nach Zeugen, welche Hinweise auf den noch unbekannten Mann geben können. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Unbekannter schlägt mit Flasche zu – Bundespolizei sucht Zeugen!

Kassel (ots) – In einer körperlichen Auseinandersetzung endete gestern Abend

(12.6. / 21 Uhr) ein Streit zwischen mehreren Männern im Bahnhof

Kassel-Wilhelmshöhe. Vorausgegangen war eine zunächst verbale Auseinandersetzung

zwischen einem 34-Jährigen und bislang drei unbekannten Männern auf Bahnsteig 8.

Einer der drei Männer schlug dabei dem 34-jährigen Mann aus Lippstadt mit einer

Glasflasche gegen den Kopf, sodass dieser später mit Verletzungen am Kopf in ein

Krankenhaus gebracht werden musste. Im Krankenhaus wurden zudem weitere

Verletzungen am Oberkörper des 34-Jährigen festgestellt. Nach der Tat flüchteten

die drei Unbekannten.

Täterbeschreibung

Die Männer sollen zwischen 20-25 Jahre alt und von südländischem Aussehen

gewesen sein. Zwei von ihnen trugen eine schwarze, kurze Hose sowie ein graues

T-Shirt. Einer der Beiden trug zudem eine ,,Bascecap“. Der dritte

Tatverdächtige hatte lockiges Haar und die Seiten auffällig abrasiert. Weitere

Täterbeschreibungen liegen nicht vor.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel ermittelt nun wegen

gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise. Wer weitere Angaben zu dem

Fall oder zu den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter der

Tel-Nr. 0561/81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Feuer in Betreuungseinrichtung: Kein Personenschaden

Kassel (ots)

Immenhausen: Am gestrigen Montagabend stellte ein Motorradfahrer gegen 20:50 Uhr im Vorbeifahren fest, dass aus dem Fenster im 1. OG einer Betreuungseinrichtung in Immenhausen starker Rauch austrat. Im Haus konnte er die obere Etage aufgrund einer verschlossenen Tür nicht erreichen, daher löste er die Brandmeldeanlage aus. Kurze Zeit später trafen die FFW Immenhausen, ein Notarztwagen, sechs Rettungswägen, die Berufsfeuerwehr Kassel sowie ein Funkstreifenwagen der Polizeistation Hofgeismar vor Ort ein. Die Rettungskräfte evakuierten die anwesenden Heimbewohner. Sie wurden ins Freie verbracht und medizinisch überwacht. Personenschaden entstand nach aktuellem Stand nicht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Brandherd tatsächlich in einem Zimmer im ersten Stock des Hauses. Die Brandursache konnte bislang nicht festgestellt werden. Der Gebäudeschaden wird ohne die Einberechnung der Schäden durch das Löschwasser und eine ggf. durch die Hitzentwicklung beeinträchtigte Statik der Wand oder Decke auf ca. 10.000 Euro beziffert. Die Brandstelle wird am heutigen Dienstag von den zuständigen Ermittlern des K11 der Kasseler Kriminalpolizei in Augenschein genommen werden, um weiter zur Brandursache zu ermitteln. Eine vorsätzliche Brandstiftung erscheint derzeit unwahrscheinlich.