Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Waldbrand am Altkönig,

Königstein, Altkönig, seit dem 12.06.2023, 13:45 Uhr

(da)Seit Montagmittag brennt es in einem Waldgebiet im Taunus. Gegen 13:45 Uhr erreichte die Polizei die erste Mitteilung über ein brennendes Waldstück am Altkönig. Die Feuerwehr ist seitdem dauerhaft im Einsatz und mit den Löscharbeiten betraut, die sich aufgrund der anhaltenden Trockenheit und Hitze sowie des teils unwegsamen Geländes schwierig gestalten. Eine akute Gefährdung der Bevölkerung kann dennoch ausgeschlossen werden. Über den gestrigen Tag war unter anderem auch ein Polizeihubschreiber im Einsatz, der zunächst Übersichtsaufnahmen des Brandgeschehens fertigte und im weiteren Verlauf die Feuerwehr bei den Löscharbeiten unterstützte. Das Gelände des Hattsteinweihers in Usingen wurde zeitweise geräumt, um Wasser für die Löscharbeiten zur Verfügung zu stellen. Auch die L 3004 musste über den gestrigen Tag im Bereich zwischen Oberursel-Hohemark und dem Sandplacken voll gesperrt werden, da dieser Bereich als Bereitstellungsraum für die Einsatzkräfte benötigt wurde. Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich noch über den heutigen Tag hinaus an.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg geht derzeit von Brandstiftung aus. Nun bittet die Polizei um besondere Vorsicht und Umsicht bei zukünftigen Waldbesuchen:

Lassen Sie keine Flaschen zurück! Durch den Brennglaseffekt

können jederzeit Feuer entstehen.

können jederzeit Feuer entstehen. Werfen Sie keine Zigaretten in den Wald oder auf Wiesen!

Verzichten Sie auf das Entzünden von Feuern oder das Grillen im

Wald oder am Waldrand!

Wald oder am Waldrand! Parken Sie nur auf ausgewiesenen Flächen!

Achten Sie auf Zufahrtswege und die Beschilderung von

Rettungspunkten! Diese müssen immer freigehalten werden!

Rettungspunkten! Diese müssen immer freigehalten werden! Bei verdächtigen Hinweisen im Zusammenhang mit möglichen,

vergangenen Brandstiftungen erreichen Sie die Kriminalpolizei

unter 06172 / 120-0 oder über die Onlinewache unter

https://sicherheitsportal.hessen.de/

vergangenen Brandstiftungen erreichen Sie die Kriminalpolizei unter 06172 / 120-0 oder über die Onlinewache unter https://sicherheitsportal.hessen.de/ Stellen Sie einen aktuellen Waldbrand fest, kontaktieren Sie

umgehend die Notrufnummern 112 (Feuerwehr) und 110 (Polizei)!

Bei beiden Telefonnummern sind Sie immer an der richtigen

Stelle!

Polizei warnt vor Betrugsmasche auf Verkaufsportalen, Oberursel, 12.06.2023

(da)Betrüger haben es weiterhin auf Ihre Bankdaten abgesehen. Mittlerweile kommt es vermehrt zu Vorfällen, bei denen die Betrüger sich Verkaufsportale oder Tauschbörsen im Internet zunutze machen. So auch am Montag bei einem Fall in Oberursel. Hier bot eine 19-Jährige auf einer Verkaufsplattform ein Buch zum Verkauf an. Nun meldeten sich die Betrüger bei ihr und täuschten ein Kaufinteresse vor. Das Vorgehen ist mittlerweile auf vielen Portalen das Gleiche. Die vermeintlichen Interessenten schicken der Verkäuferin bzw. dem Verkäufer eine Mail mit einem Link. Dieser Link leitet Sie nun zu einem vermeintlichen Internetauftritt Ihrer Bank oder des Verkaufsportals weiter. Tatsächlich ist es aber eine verfälschte, täuschendecht wirkende sogenannte „Phishing“-Seite, über die die Betrüger an Ihre Bankdaten gelangen wollen. Sind die Zugangsdaten oder gar Zugangsdaten zum Online Banking eingegeben, haben die Betrüger leichtes Spiel und Zugriff auf Ihr Erspartes. So auch im konkreten Fall am Montag in Oberursel. Hier versuchten die Betrüger gleich zweimal Geld vom Konto der 19-Jährigen abzubuchen. Dies konnte nur durch das rasche Einschreiten ihrer Bank verhindert werden. Die Polizei rät hier ausdrücklich, niemals Zugriffsdaten oder Daten Ihrer Kreditkarten auf solchen verlinkten Internetseiten einzugeben. Nutzen Sie immer die Ihnen vertrauten Möglichkeiten Ihres Geldinstituts bzw. Bezahldienstes oder die offiziellen Bezahlmöglichkeiten der Verkaufsportale.

Trickdieb erbeutet Bankkarte,

Königstein, Frankfurter Straße, Samstag, 10.06.2023, 09:35 Uhr

(da)Am Samstag gelangte ein Trickdieb in Königstein an eine Bankkarte und hob mit dieser einen vierstellen Geldbetrag ab. Gegen 09:35 Uhr wollte eine 63-Jährige aus Glashütten in einer Bankfiliale in der Frankfurter Straße an einem Geldautomaten eine Einzahlung vornehmen, als sie hierbei von einer ihr unbekannten, männlichen Person gestört wurde. Der Unbekannte bot ihr zunächst seine Unterstützung an und drückte mehrere Knöpfe am Automaten, obwohl die 63-Jährige dies nicht wollte. Als der vermeintliche Unterstützer sich entfernte, suchte die Dame vergeblich nach ihrer Bankkarte, dachte zu diesem Zeitpunkt aber noch, dass der Automat diese vielleicht eingezogen hätte. Zwei Tage später musste sie nun aber feststellen, dass von ihrem Konto ein vierstelliger Betrag abgehoben worden war. Nun war ihr klar, dass der Mann sie durch seine vermeintliche Hilfsbereitschaft geschickt abgelenkt und währenddessen unbemerkt die Karte aus dem Automaten an sich genommen hatte. Bei dem Trickdieb handelte es sich um einen Mann im Alter von 25-30 Jahren. Er war ca. 160-165cm groß, hatte eine schmale Statur, vermutlich lockiges Haar, einen Dreitagebart und laut der Geschädigten eine bräunliche Hautfarbe. Bekleidet war er mit einer hellen Hose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 06172 / 120-0 Hinweise entgegen.

Diebstahl von Schulgelände,

Oberursel-Stierstadt, Kiesweg, Samstag, 10.06.2023, 14:30 Uhr bis Montag, 12.06.2023, 07:15 Uhr

(da)Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Diebstahl auf einem Schulgelände in Oberursel-Stierstadt. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Samstag, 14:30 Uhr bis Montag, 07:15 Uhr Zutritt zu einem Baustellengelände der Schule im Kiesweg. Hier entwendeten sie diverse Baumaschinen und Werkzeuge in einem Gesamtwert von über 15.000EUR. Die Gerätschaften waren zuvor in einem Baucontainer gesichert gewesen. Bisher liegen keinerlei Täterhinweise vor. Aufgrund der Vielzahl an Geräten und deren Größe ist davon auszugehen, dass der oder die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten. Aus diesem Grund bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Sollten Sie Ihnen verdächtige Feststellungen im genannten Zeitraum gemacht haben, nimmt die Kriminalpolizei Ihre Hinweise unter 06172 / 120-0 entgegen.

Unbekannte beschädigen Schulgebäude,

Königstein-Mammolshain, Vorderstraße, Mittwoch, 07.06.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 12.06.2023, 11:30 Uhr

(da)Über das verlängerte Wochenende beschädigten Vandalen das Gebäude einer Schule in Königstein-Mammolshain. In der Zeit von Mittwochabend auf Montagmorgen warfen sie mit Steinen mehre Fensterscheiben ein und zerstörten das Türschloss einer Eingangstür. Der Sachschaden dieser mutwilligen Zerstörung wird auf ca. 3.000EUR geschätzt. Die Polizeistation Königstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Ihre Hinweise unter 06174 / 9266-0 entgegen.

Radfahrer bei Sturz schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen, L 3024, zwischen Rotes Kreuz und Feldbergplateau, Höhe Bushaltestelle Windeck, 12.06.2023, gg. 16.10 Uhr

(pa)Nachdem am Montagnachmittag ein Radfahrer bei einem Sturz auf der L 3024 schwer verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Gegen 16.10 Uhr meldete ein Passant einen gestürzten Mountainbiker im Bereich der Landesstraße 3024 zwischen dem Roten Kreuz und dem Feldbergplateau in Höhe der Bushaltestelle Windeck. Nachdem der Mitteiler, der das Unfallgeschehen nicht selbst mitbekommen sondern den bewusstlosen Radfahrer lediglich am Boden liegend aufgefunden hatte, die Rettung verständigt hatte, brachten die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 67-jährige Bad Homburger hatte sich schwere Verletzungen zugezogen, sodass er in der Folge in eine Fachklinik gebracht werden musste. Wie es zu dem Sturz gekommen war, ist derzeit noch unklar. Zum Unfallhergang ermittelt die Polizeistation Königstein. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich dort unter der Rufnummer (06174) 9266 – 0 zu melden.