Bergstrasse

Pfungstadt: Weißer Sprinter im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag (11.6.), 20.30 Uhr und

Montagvormittag (12.6.) gegen 11 Uhr, geriet ein weißer Sprinter in der

Christian-Meid-Straße in das Visier Krimineller. Nach ersten Erkenntnissen

schlugen die Täter die Beifahrerscheibe ein und entwendeten Geld.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren

Diebstahls und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten,

sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Pfungstadt: Weißer Sprinter im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag (11.6.), 20.30 Uhr und

Montagvormittag (12.6.) gegen 11 Uhr, geriet ein weißer Sprinter in der

Christian-Meid-Straße in das Visier Krimineller. Nach ersten Erkenntnissen

schlugen die Täter die Beifahrerscheibe ein und entwendeten Geld.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren

Diebstahls und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten,

sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Hofheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht – Radfahrer verletzt

Lampertheim (ots) – Am 06.06.2023 kam es gegen 15:50 Uhr im Bereich der Erfurter

Straße in Hofheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Einer der

Radfahrer stürzte bei dem Zusammenprall und verletzte sich.

Der andere beteiligte Radfahrer entfernte sich im Anschluss vom Unfallort ohne

seine Personalien zu hinterlassen.

Wer Hinweise zu dem Vorfall oder dem bislang unbekannten Radfahrer geben kann,

wird gebeten diese der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der

Telefonnummer: 06206 / 9440-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Toter Mann aus Steinbrücker Teich geborgen

Darmstadt (ots) – Am Dienstagnachmittag (13.6.) wurde ein lebloser Mann im

Steinbrücker Teich an der Dieburger Straße entdeckt. Ein Besucher des

Freizeitgeländes hatte sich gegen 13.30 Uhr mit seiner Beobachtung an die

Polizei gewandt. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnte der Tote geborgen

werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Toten um einen

83 Jahre alten Mann aus Darmstadt. Hinweise für das Vorliegen einer Straftat

beziehungsweise Anzeichen, die auf ein Fremdverschulden als Ursache für seinen

Tod hindeuten, liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. Die Kriminalpolizei

Darmstadt (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen

des Geschehens aufgenommen.

Südhessen: Präventionsreise der polizeilichen Beratungsstelle / Auftaktveranstaltung in Darmstadt

Südhessen (ots) – Es ist wieder soweit: Pünktlich mit Beginn des Sommers gehen

auch in diesem Jahr die Fachberaterinnen und Fachberater der polizeilichen

Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen in der Zeit vom 4. Juli bis 18.

August 2023 auf Rundreise und geben interessierten Bürgerinnen und Bürgern

wertvolle Tipps, wie sie sich vor Einbrüchen und anderer Kriminalität schützen

können.

Die Auftaktveranstaltung findet am kommenden Mittwoch (21.6.) von 9 Uhr bis 15

Uhr in Darmstadt, Im Caree, Außenbereich statt. Dort können sich interessierte

Bürgerinnen und Bürger neben den klassischen Präventionsthemen zusätzlich auch

rundum das Thema Cybercrime von den Fachexperten informieren lassen. An diesem

Tag werden die Polizistinnen und Polizisten zudem von der Verbraucherzentrale

Hessen unterstützt, die mit einem Infostand vertreten sind.

Nach diesem Start wird das Beratungsmobil des Polizeipräsidiums Südhessen in

immer anderen Kommunen stehen. Interessierten wird damit direkt in ihrer Region

eine persönliche Beratung angeboten. So wird beispielsweise anhand von Exponaten

gezeigt, wie man sein Haus, seine Wohnung oder seinen Gewerbebetrieb

wirkungsvoll gegen Einbrecher sichern kann. Daneben geben die Experten aber auch

Verhaltensratschläge mit auf den Weg.

Die Beratung der Polizei ist kostenlos und unverbindlich. Nutzen Sie die

Gelegenheit, sich zu informieren!

Die Fachberaterinnen und Fachberater machen wie folgt Station:

Dienstag, 04.07.2023, 8 bis 12 Uhr, 65428 Rüsselsheim am Main, Marktplatz/

Marktstraße, während des Wochenmarktes.

Freitag, 07.07.2023, 9 bis 13 Uhr in Michelstadt, Am Festplatz 1, vor der

Erwin-Hasenzahl-Halle, während des Wochenmarktes.

Dienstag, 11.07.2023, 9 bis 12.30 Uhr in Lampertheim, Kaiserstraße 29,

Schillerplatz, während des Wochenmarktes.

Mittwoch, 12.07.2023, 8.30 bis13.30 Uhr in Groß-Umstadt, Markt 2, während des

Wochenmarktes.

Freitag, 18.08.2023, 14 bis 18 Uhr in Darmstadt, auf dem Parkplatz Orangerie,

während des Wochenmarktes.

Darmstadt: Kriminelle nutzen Messengerdienste, geben sich als Tochter aus und machen Beute / Polizei warnt und gibt Verhaltenstipps

Darmstadt (ots) – „Hallo Mama, hallo Papa! Ich habe eine neue Handynummer –

Bitte speichert sie ab. Und ich brauche eure Hilfe“ – so oder ähnlich, lautete

der Beginn eines Nachrichtenaustausches, der im Verlauf des Montags (12.6.)in

die Überweisung von Geld mündete und sich im Nachgang als Betrug entpuppte.

Denn erneut haben Kriminelle den Messenger Dienst „WhatsApp“ genutzt und Beute

gemacht. So geschehen im aktuellen Fall, bei dem sich die noch unbekannten Täter

als Tochter ausgaben und mit dieser Geschichte eine 56 Jahre alte Darmstädterin

dazu bewegten, mehr als 3000 Euro zu überweisen. Gegen 7 Uhr war die erste

Nachricht auf dem Handy der besorgten Mutter aufgeploppt. Der ersten Nachricht

folgten weitere, die suggerierten, dass ihr Kind in finanzielle Nöte geraten sei

und umgehend Rechnungen zu begleichen habe. Nachdem das Geld überwiesen war flog

der Schwindel auf.

Das Fachkommissariat ZE 40 von der südhessischen Kriminalpolizei hat die

weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamtinnen und Beamten nehmen den

aktuellen Fall zum Anlass und warnen erneut: Bei Nachrichten von unbekannten

Rufnummern über Messengerdienste gilt es misstrauisch zu bleiben! Nehmen Sie

Kontakt mit der Ihnen bekannten Person unter der alten Rufnummer auf und

verifizieren Sie die an sie herangetragene Geschichte. Überweisen Sie unter

keinen Umständen Geldbeträge aufgrund von Nachrichten einer Ihnen unbekannten

Rufnummer. Lassen Sie sich durch vermeintliche Notlagen und Geldforderung nicht

unter Druck setzen. Es ist immer der richtige Zeitpunkt sich an Freunde,

Bekannte und Familienangehörige zu wenden, nachzufragen und zu überprüfen, von

wem die Nachricht wirklich kommt. Bei weiteren Fragen rund um das Thema

Betrugsmaschen steht die Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen unter

der Rufnummer 06151 969 – 40444 zur Verfügung!

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Brand auf Balkon ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan / Polizei ermittelt

Griesheim (ots) – Am Dienstag (13.6.) gegen 12.20 Uhr erreichte die

Rettungsleitstelle eine Meldung von Zeugen, dass es auf dem Balkon eines

Mehrfamilienhauses „Am Bahnhof“ brennt.

Die Einsatzkräfte rückten hierauf gemeinsam aus. Rasch löschte die Feuerwehr die

Flammen, die bereits Fenster der Wohnung und Teile des Balkons in

Mitleidenschaft gezogen hatten. Glücklicherweise wurde infolge des Brandes nach

jetzigem Kenntnisstand niemand verletzt.

Aufgrund der verursachten Schäden ist die Wohnung für die 37 Jahre alte Mieterin

und ihre vier Kinder jedoch nicht mehr bewohnbar. Ihnen wird eine

Ausweichwohnung der Stadt zur Verfügung gestellt. Die Schadenshöhe ist final

nicht beziffert.

Zur Klärung, wie es zum Ausbruch der Flammen kam, verbunden mit der Frage, ob

möglicherweise zwei 6 und 9- jährige Kinder mit Feuer gespielt und dabei die

Ursache gesetzt haben könnten, hat das Kommissariat 10 in Darmstadt (Rufnummer

06151/9690) die weiteren Ermittlungen übernommen.

Reinheim: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen an Sporthalle – Zeugen gesucht

Nachdem zwei Fensterscheiben einer Turnhalle und die Glasabdeckung einer Lampe im Eingangsbereich des Gebäudes „Am Sportzentrum“ offenbar mutwillig von noch unbekannten Tätern beschädigt wurden, hat das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt die Ermittlungen wegendes Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.

Am Sonntagmorgen (11.6.) waren die Beschädigungen entdeckt und im Nachgang eine Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Ersten Erkenntnissen zufolge reicht der Tatzeitraum bis Mittwoch (7.6.) zurück. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern in Ober-Ramstadt zu melden (Rufnummer 06154/63300).

Reinheim: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen an Sporthalle / Zeugen gesucht

Reinheim (ots) – Nachdem zwei Fensterscheiben einer Turnhalle und die

Glasabdeckung einer Lampe im Eingangsbereich des Gebäudes „Am Sportzentrum“

offenbar mutwillig von noch unbekannten Tätern beschädigt wurden, hat das

Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt die Ermittlungen wegendes Verdachts der

Sachbeschädigung eingeleitet.

Am Sonntagmorgen (11.6.) waren die Beschädigungen entdeckt und im Nachgang eine

Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Ersten Erkenntnissen zufolge reicht

der Tatzeitraum bis Mittwoch (7.6.) zurück. Die Schadenshöhe wird derzeit auf

etwa 1500 Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich bei den Ermittlern in Ober-Ramstadt zu melden (Rufnummer

06154/63300).

Gross-Gerau

Verkehrsunfallflucht- Zeugenaufruf

Am Donnerstag, den 01. Juni zwischen 16:00 und 18:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer(in) einen blauen Skoda Fabia, der in der Straße „Am Steinernen Kreuz“ in Rüsselsheim parkte. Etwa 1500 Euro wird die Fahrzeughalterin die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der Fahrertür beschädigt wurde.

Hinweise auf den Unfallverursacher(in) nimmt die Polizeistation Rüsselsheim, Tel.: 06142/ 696 -0 entgegen.

Bischofsheim: Festnahme von drei „Dachhaien“/Polizei warnt vor der Betrugsmasche

Die Polizei in Bischofsheim hat am Montag (12.06.) drei tatverdächtige Männer, im Alter von 19, 27 und 28 Jahren festgenommen. Diese stehen im Verdacht, mit der Betrugsmasche „Dachhaie“, einen Senior um 2000 Euro gebracht zu haben.

Ein Enkel des Mannes bemerkte die dubiosen Handwerker am Vormittag auf dem Grundstück seines Großvaters „Am Himmelspfad“ und meldete seine Beobachtung der Polizei, die die drei Männer kurze Zeit später festnahm. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Tatverdächtigen für Arbeiten an der Dachrinne zunächst 120 Euro, später dann aber plötzlich 6000 Euro von dem Senior gefordert haben. Ein vierter Mann flüchtete mit einer bereits erhaltenen Anzahlung in Höhe von 2000 Euro vom Tatort, bevor die Polizei eintraf. Eine Fahndung nach ihm verlief bislang ergebnislos.

Weil die Beschuldigten ihren festen Wohnsitz im Ausland haben, wurde für die Sicherung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung fällig. Die Polizei stellte zudem den Transporter sowie die Mobiltelefone der Festgenommenen sicher. Sie werden sich nun in einem Strafverfahren wegen Betrugs bzw. Wuchers verantworten müssen.

Bei der Betrugsmasche bieten die Betrüger ihre Leistung direkt an der Haustür an. Dabei erwecken sie verstärkt den Eindruck, dass es sich hier um eine seriöse Firma handeln könnte. Mit ihrem „fachmännischen Auge“ wollen sie Mängel am Dach ihrer Opfer feststellen, die umgehend repariert werden müssen. Die anschließend durchgeführten Dacharbeiten sind meist nur mangelhaft und stehen im absoluten Missverhältnis zu dem geforderten Preis.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor der Masche der sogenannten Dachhaie und rät: Lassen Sie sich auf keine Haustürgeschäfte ein! Lassen Sie Ihre Reparaturen von seriösen und von Ihnen im Vorfeld beauftragten Handwerksbetrieben ausführen. Melden Sie verdächtiges Auftreten Ihnen unbekannter Handwerker sofort der Polizei (Notruf 110).

Odenwaldkreis

Reichelsheim-Gersprenz: Baggerschaufeln gestohlen/Zeugen gesucht

Ein Grundstück in der Quellenstraße in Gersprenz, geriet in der Nacht zum Dienstag (13.06.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter betraten das Gelände und entwendeten dort zwei Baggerschaufeln, in Form eines sogenannten Sieb- sowie eines Rechenlöffels. Die Minibagger-Anbauteile haben einen Wert von rund 2000 Euro.

Die ungebetenen Besucher müssen für den Abtransport der schweren Beute ein geeignetes Transportfahrzeug genutzt haben. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Erbach: Laserkontrollen der Polizei wegen nächtlichem Lärmschutz

In der Nacht zum Dienstag (13.06.) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Erbach eine Lasermessung in Erbach in der Neckarstraße (Bundesstraße 45) durch. An der Messstelle ist die Geschwindigkeit im Zeitraum von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr aufgrund Lärmschutz auf 30 km/h begrenzt.

In der Zeit zwischen kurz nach 04.00 und kurz nach 05.00 Uhr konnten insgesamt 15 Fahrzeuge von den Ordnungshütern gemessen werden. Dabei kam es zu insgesamt 8 Verstößen. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 42-jähriger Autofahrer, der 29 Stundenkilometer zu flott und damit fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld von 180 Euro und ein Eintrag von einem Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

Die Kontrollen werden weiterhin fortgesetzt.