Neustadt: Werke von Marianne Mansmann & Cordula Wagner vom 16. Juni bis 02. Juli 2023 im ArtShop

Neustadt an der Weinstraße – Die zweite Ausstellung im neuen ArtShop des Kunstvereins Neustadt (Ehemaliger Laden von Sport-Hofmann in der Hauptstraße 98 gegenüber der Stiftskirche) der drei KünstlerInnen Carmen de Duenas, Claudia Versondert und Emil Walker ist am vergangenen Sonntag zu Ende gegangen. Die dritte Ausstellung beginnt am kommenden Freitag.

Diese „dritte Runde“ der Ausstellungen ist vom 16. Juni bis 2. Juli 2023 zu sehen und wird am Freitag, 16.06.2023, um 19:00 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Die Ausstellung zeigt Werke von Marianne Mansmann und Cordula Wagner.

Die aus Neustadt stammende und in Lambrecht lebende Marianne Mansmann kam durch verschiedene Kurse bei Manfred Küchler und Marika Fünffinger zur Aquarellmalerei. Ihr liebstes Motiv ist die Landschaft im Wechsel der Jahreszeiten. Zudem malt sie gerne Tierporträts und abstrakte geometrische Formen.

Cordula Wagner wohnt in Maikammer, studierte Grafik-Design, Kunst und Germanistik fürs Lehramt in Mainz, Landau und Berlin. Bisher zeigte sie in zahlreichen Ausstellungen, meistens in der Pfalz, ihre Arbeiten. Sie kombiniert Ölmalerei mit Fotografie. Ihre Themen sind Landschaften, Architektur und Stadtlandschaften.

Öffnungszeiten ArtShop:

Freitags von 13:00 – 17:00 Uhr

Samstags von 10:00 – 15:00 Uhr

(Die Künstlerinnen sind anwesend)