Großkarlbach: Openair-Premiere von Fabian Kellys neuer magischer Show am 22. Juli 2023

Großkarlbach – Was haben Polaroid-Fotos von schlimmen Frisuren, Glücksbärchis, Brausepulver-Packungen, der Zauberwürfel und das „Dallas“-Poster gemeinsam? All das sind Erinnerungsstücke, die der bundesweit bekannte Magier Fabian Kelly in einem alten Umzugskarton auf seinem Dachboden gefunden hat. Ein guter Anlass, sich auf „zauberhafte“ Weise gemeinsam mit den Zuschauern seines nagelneuen Solo-Programms an die eigene Kindheit der 80er und 90er Jahre zu erinnern – und an faszinierende technische Errungenschaften, merkwürdige Klamotten, großartige TV-Serien und das Schulklo.

Am Samstag, 22. Juli, 19.30 Uhr, nimmt Fabian Kelly im Openair-Theater Alte Werkstatt in Großkarlbach seine Zuschauer bei „Erinnerungsstück – Magie, Momente, Monchichis“ mit auf eine wilde Zeitreise in die eigene Vergangenheit, gespickt mit lustigen Anekdoten, schrägen Fakten und natürlich jeder Menge Zauberei, bei der auch die Gäste gefordert sind. Wenn mittels Papierfliegern Urlaubserinnerungen entstehen, frei gewählte Worte aus Kinderbüchern erraten werden oder der Ring einer Zuschauerin an einer absurden Stelle wieder auftaucht ist klar: Das ist keine gewöhnliche Zaubershow, sondern Illusionskunst auf höchstem Niveau. Das Ganze garniert Fabian Kelly mit Standup-Comedy und sehr unterhaltsamen Lebensweisheiten. So ist bei dieser Achterbahnfahrt der Gefühle wirklich für jeden etwas dabei, oder wie es Fabian bereits zu Beginn seiner Show verspricht:

„Wir werden gemeinsam lachen, staunen und in Erinnerungen schwelgen. Es wird also lustig, magisch – und ja, auch sehr, sehr peinlich.“

Fabian Kelly steht seit über 30 Jahren als Zauberkünstler auf der Bühne. Der sympathische Rheinhesse verzauberte Zuschauer auf der ganzen Welt, war auf Kreuzfahrtschiffen und in Freizeitparks engagiert und tritt regelmäßig bei großen Galas, Events und im Fernsehen auf. Als Produzent und Regisseur gestaltet er gemeinsam mit seinem Team Eventdinner, Varietéshows und aufwändige Showproduktionen. Das alles begann im Alter von sechs Jahren mit einem Zauberkasten zu Weihnachten. Auch den hat Fabian Kelly bei seinem neuen Soloprogramm im Umzugskarton dabei.

Fabian Kelly präsentiert sein neues Programm zum ersten Mal auf einer großen Theater-Bühne.

Tickets für das Soloprogramm „Erinnerungsstück – Magie, Momente, Monchichis“ kosten 23 Euro (ermäßigt 15 Euro) und sind unter www.tawfrankenthal.de per Email an karten@tawfrankenthal.de, telefonisch unter 06233 / 354826 oder an der Theater-Kasse (Dienstag und Freitag 10 bis 13 Uhr, Mittwoch 17 bis 19 Uhr) erhältlich.