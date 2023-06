Bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Im Kreuzungsbereich Damaschkestraße/Kallstadter Straße kam es am Montag 12.06.2023 gegen 17:15 Uhr, zu einem Unfall zwischen einer 71-jährigen Autofahrerin und einem 52-jährigen Fahrradfahrer. Der Radfahrer wurde hierdurch leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Auch auf der K1 (von Pfingstweide kommend in Richtung Brunckstraße) kam es am 12.06.2023 gegen 15:15 Uhr zu einem Unfall. Ein 31-jähriger Autofahrer war zunächst zum Stehen gekommen. Aus bislang ungeklärten Gründen sei er danach wenige Meter rückwärts gegen das Motorrad einer 17-Jährigen gefahren. Diese stürzte durch den Zusammenstoß und wurde leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 2.300 Euro.

Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – Als ein 44-Jähriger am 12.06.2023 gegen 13 Uhr, in der Gudrunstraße aus einer Parkbucht in den Fließverkehr einfuhr, kollidierte er mit dem Auto einer 21-Jährigen. Diese wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.500 Euro.

Der 44-Jährige, der nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, gab den Polizeikräften gegenüber zunächst falsche Personalien an. Bei einer Durchsuchung seiner Tasche wurden Betäubungsmittel gefunden und beschlagnahmt. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC. Er wurde zur Dienststelle mitgenommen. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. Da gegen den 44-Jährigen zudem ein Haftbefehl vorlag, wurde er im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verschubt.

Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Außerdem wird er sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Tasche aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Die Tasche eines 81-Jährigen wurde am 12.06.2023 gegen 11:30 Uhr, in der Ludwigstraße gestohlen. Er hatte diese auf dem Rücksitz seines Autos abgestellt und war danach zur Fahrerseite gegangen. Diesen Moment nutzte ein bislang Unbekannter, öffnete die Tür und flüchtete mit der Tasche. In dieser befand sich Bargeld.

Durch einen Zeugen konnte der Unbekannte wie folgt beschrieben werden: etwa 1,80 m groß, kurze dunkle Haare, dunkel gekleidet, Sonnenbrille.

Wer hat den Vorfall beobachtet und/oder kann Angaben zum Dieb machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Sachbeschädigungen an Schulen

Ludwigshafen (ots) – In einer Realschule in der Schlesier Straße wurden über das Wochenende (09.06.2023, 16 Uhr bis 12.06.2023, 8 Uhr) Glasbauelemente einer Tür beschädigt sowie mehrere Blitzableiter vom Dach heruntergeworfen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

Ein Schaden von etwa 3.000 Euro wurde in einem Gymnasium in der Jaegerstraße durch Unbekannte verursacht. Diese hatten zwischen Sonntag (11.06.2023, 18 Uhr) und Montag (12.06.2023, 13:30 Uhr) die Scheiben der Mensa beschädigt.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Ihre Mithilfe. Wer hat etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet im Falle einer Unfallflucht um Ihre Mithilfe. Diese hatte sich am 12.06.2023, gegen 21:35 Uhr, ereignet. Eine bislang Unbekannte war mit ihrem silber-/bronzefarbenen Opel von der Hartmannstraße nach rechts in die Kanalstraße abgebogen und dabei gegen den parkenden Kangoo eines 55-Jährigen gefahren. Am Kangoo entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Eine Zeugin beobachtete den Unfall. Hinter der Unbekannten sei ein rotes Fahrzeug gefahren. Statt ihrer Pflicht als Verkehrsunfallbeteiligte nachzukommen, entfernte sich die Opelfahrerin unerlaubt.

Sie konnte durch die Zeugin wie folgt beschrieben werden: Etwa 25-30 Jahre, zwischen 1,65 m und 1,70 m groß, dunkelblondes bis braunes Haar, das gewellte Haar war zu einem schulterlangen Zopf zusammengebunden, sie trug ein rosafarbenes Kleid.

Den Unfall sollen mehrere Passanten beobachtet haben. Diese sowie insbesondere auch der Fahrer des roten Autos werden gebeten, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen.

Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Ludwigshafen (ots)-(SE) – Mittags am Dienstag 13.06.2023 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu mehreren Einsätzen gerufen. Um 12:08 wurde eine Brandmeldeanlage in einem Hochhaus im Stadtteil Süd ausgelöst. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr konnten als Ursache Zigarettenrauch feststellen.

Um 12:15 wurde die Feuerwehr zu einer weiteren Auslösung einer Brandmeldeanlage bei einem Pharmabetrieb, ebenfalls im Stadtteil Süd gerufen. In einem Kellerraum kam es vermutlich durch einen Kurzschluss zu einer Fehlfunktion in einem Batterieraum. Es wurde eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid im Kellergeschoss gemessen. Das Gebäude wurde vorsorglich geräumt. Der betroffene Bereich wurde maschinell belüftet. Die Berufsfeuerwehr unterstützte hierbei die Werkfeuerwehr des Betriebes.

Um 12:57 wurde die Feuerwehr zu einem Kind in einer Zwangslage nach Edigheim gerufen. Der Junge war mit seinem Fahrrad gestürzt und dabei wurde sein Bein eingeklemmt. Nach der Befreiung durch die Feuerwehr wurde der Junge unter Begleitung des Notarztes mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Um 13:14 kam es zu einem Brand in einem Dach in einem Gebäude in der Luitpoldstraße im Stadtteil Friesenheim. Aufgrund der bereits laufenden Einsätze wurde die BASF Werkfeuerwehr hier um Unterstützung gebeten. Der Schwelbrand unter der Dachhaut konnte durch die gemeinsame Arbeit der Berufsfeuerwehr und der Werkfeuerwehr BASF schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ebenfalls vor Ort waren der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst.

Um 13:28 löste nochmals eine Brandmeldeanlage in einem Hochhaus im Stadtteil Süd aus. Ein Auslösegrund konnte nicht festgestellt werden.

Um 13:27 wurde die Feuerwehr zu einem Gartenhausbrand in die Carl-Bosch-Straße 219 gerufen. Fast zeitgleich gingen weitere Notrufe zu Objekten in der Pfaustraße und der Sternstraße ein. Überall wurden ebenfalls Brände an den Gebäuden gemeldet. Nach kurzer Zeit konnte festgestellt werden, dass es sich um die eine Einsatzstelle in der Carl-Bosch-Straße im Stadtteil Friesenheim handelt. Es brannte ein Anbau eines ehemaligen Supermarktes. Hier wurde die Berufsfeuerwehr durch die Freiwillige Feuerwehr Maudach und durch die Berufsfeuerwehr Mannheim unterstützt.

Bei den Brandeinsätzen kamen keine Personen zu schaden. Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurden die Sanitätsbereitschaften Feuerwehr des Katastrophenschutzes alarmiert.

Der Stadtschutz wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Oppau sichergestellt.