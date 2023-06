Exhibitionist entblößt sich vor Fahrradfahrerin

Schifferstadt (ots) – Eine Begegnung der unangenehmen Art machte eine 65-jährige Fahrradfahrerin aus Waldsee am Montagmorgen auf einem Radweg zwischen Schifferstadt und Waldsee. In Höhe einer dortigen Kapelle konnte sie einen Mann beobachten, der an seinem erigierten Glied manipulierte und dabei auch in ihre Richtung schaute.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

ca. 30-40 Jahre alt, groß mit athletischer Figur, vermutlich Glatze, trug lange, dunkle Kleidung, vermutlich Arbeitskleidung.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 06235-495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) zu wenden.

Team des Polizeipräsidiums Rheinpfalz mit 49 Läufern beim Firmencup am Start (Foto)

Hockenheimring (ots) – Am Dienstag 13.06.2023 war es wieder so weit. Der 19. BASF-Firmencup bot wieder die Gelegenheit zu Fuß oder auf Inlinern eine Runde auf dem weltberühmten Hockenheimring zu drehen, sich dabei in einem sportlichen Wettkampf zu messen und als Team zusammenzuarbeiten. Bei dem Firmencup werden nicht nur die sportlichen Fähigkeiten gefördert, sondern auch der Zusammenhalt und die Motivation innerhalb des Teams gestärkt.

Werte, die auch für den Polizeiberuf von entscheidender Bedeutung sind. Aufgrund dessen ist es uns jedes Jahr ein besonderes Anliegen, unser großes „Polizei-Team“ bei dem Event zu vertreten.

Und so gingen 49 Angehörige des Polizeipräsidiums Rheinpfalz bei strahlendem Sonnenschein an den Start, um die knapp fünf Kilometer über den Hockenheimring gemeinsam zu bewältigen. Nachdem alle im Ziel angekommen waren, durften sie sich wohlverdient ihr Finisher-Shirt abholen. Und so freuten sich alle Teilnehmenden über eine rundum gelungene Veranstaltung.

Was Teamgeist bedeutet, zeigte insbesondere ein Kollege der Diensthundestaffel, der zusammen mit seinem Sohn die Laufstrecke absolvierte und ihn hierbei im Rollstuhl über den Ring schob. Eine tolle Aktion, die nicht nur seinem Sohn, sondern allen Beteiligten ein besonderes Erlebnis und außergewöhnliches Wir-Gefühl bot.

Hast auch du Lust ein Teil unseres Teams zu werden? Dann bewirb dich jetzt online unter www.bewerbung.polizei.rlp.de für ein duales Studium zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar.

Neugierig geworden? Einen ersten Überblick über den Ablauf des Bewerbungsverfahrens und des Bachelorstudiums, über die Vielfalt des Berufes, die Karrieremöglichkeiten, den Verdienst und vieles mehr erhältst du auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz unter www.polizei.rlp.de/karriere. Ergänzend dazu stehen dir unsere Einstellungsberater unter 0621 963-1699 oder unter pprheinpfalz.einstellungen@polizei.rlp.de zur Verfügung. Hier erhältst du dein ganz persönliches Beratungsgespräch, wertvolle Tipps zum Einstellungsverfahren und eine optimale Vorbereitung.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von rund 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Überholmanöver geht schief

Limburgerhof (ots) – Ein Überholmanöver eines 48-jährigen Pkw-Fahrers aus Ludwigshafen am Montagmittag auf der L533 zwischen Mutterstadt und Limburgerhof ging mächtig in die Hose. Vermutlich aufgrund seines vorherigen Alkoholkonsum unterschätze der Fahrer den Abstand des entgegenkommenden Verkehrs und streifte hierbei den Pkw eines 51-jährigen aus Lambsheim.

Durch den Unfall wurde der 51-jährige leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen, die danach nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro. Ein vor Ort durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab bei dem Unfallverursacher einen Wert von 1,87 Promille, woraufhin die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Einbruch in Parzelle

Dudenhofen (ots) – Im Zeitraum vom 11.06.2023, 19:00 Uhr bis 12.06.2023, 17:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter auf einer Parzelle im Heiner-Wolf-Weg ein Akku-Schrauber, einen Schlagbohrer, eine Stichsäge sowie eine Flex im Gesamtwert von ca. 730 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.