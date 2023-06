Gefährliche Körperverletzung

Frankenthal (ots) – Am 09.06.2023 gegen 23.45 Uhr, wurde ein 21-jähriger Mann aus Großniedesheim von bislang drei unbekannten Tätern in der Schlossergasse im Bereich des Kinderstrohhutfestes massiv körperlich attackiert und im Gesicht und Oberkörperbereich verletzt. Er wurde aufgrund seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Einer der Täter kann beschrieben werden als männlich, etwa 20 Jahre alt, ca. 185cm groß, muskulös, er trug eine schwarze Basecap und ein weißes Tanktop.

Ein weiterer Täter wird beschrieben als männlich, etwa 180cm groß, kurze schwarze Haare, trug schwarze Kleidung und hatte eine Umhängetasche (Männerhandtasche) bei sich.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw (Serie)

Frankenthal (ots) – Am 11.06.2023 gegen 18.50 Uhr, meldete ein Zeuge in der Hanns-Fay-Str. eine Sachbeschädigung an Pkw durch mehrere bislang unbekannte Täter. Vor Ort konnte durch die eingesetzte Streife festgestellt werden, dass insgesamt 7 Pkw an der Seite zerkratzt wurden.

Die Täter werden beide als männlich, jugendliches Alter, einer mit blauem T-Shirt und schwarzer kurzer Hose, der zweite mit weißem T-Shirt und blauer Jeans beschrieben.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

Frankenthal (ots) – Die Geschädigte parkte ihren Pkw Peugeot 207 am 12.06.2023, gegen 14.00 Uhr, in der Lindenstraße, Höhe Hausnummer 46. Als sie kurze Zeit später wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter die Heckscheibe eingeschlagen hatte. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.