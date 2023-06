Kupferdiebstahl

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 07.06.2023, 16:00 Uhr bis 12.06.2023, 00:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle im Closweg ca. 310 Meter Kupferkabel. Die Täter brachen zudem die dortigen Verteilerkästen auf. Ein Zeuge hatte in der Sonntagnacht gegen 00:30 Uhr ein Fahrzeug mit „starkem“ Motor schnell wegfahren gehört habe.

Ob hier ein Zusammenhang besteht, ist Bestandteil der Ermittlungen. Allein der entwendete Materialwert wurde auf ca. 20.000 EUR geschätzt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06232/137 – 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Einbruch in Restaurant

Speyer (ots) – Bislang unbekannte Täter hebelten im Zeitraum vom 12.06.2023, 02:30 Uhr bis 10:00 Uhr eine Eingangstür zu einem Restaurant in der Mühlturmstraße auf und entwendeten aus einer Kasse Münzgeld im niedrigen dreistelligen Wert. Auch im Innern wurden weitere Türen zu einem Personalraum und einer Wohnung aufgehebelt.

Entwendet wurde dort nichts. An einem benachbarten Lokal und den dazugehörenden Wohnungen konnten ebenfalls Hebelspuren festgestellt werden. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu wenden.

Katalysatoren gestohlen

Speyer (ots) – Unbekannte verschafften sich zwischen dem 09.06.2023, 16:45 Uhr und dem 12.06.2023 07:30 Uhr Zutritt zum Gelände eines Wohnmobilhändlers in der Franz-Kirrmeier-Straße. Hier wurden Fahrzeuge angegangen und die Katalysatoren ausgebaut. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen genommen.