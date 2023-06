Geldautomat in Bornheim gesprengt

Bornheim (ots) – Am 13.06.2023, gegen 4:45 Uhr, sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Bruchwiesenstraße in Bornheim. Hierdurch wurden der Automat sowie ein Pavillon beschädigt. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Ob Bargeld entwendet wurde, ist Bestandteil der Ermittlungen. Wer hat in der Nacht vor oder auch nach der Tat ungewöhnliche Beobachtungen in Bornheim oder Umgebung gemacht?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Farbschmierereien Bereich Grundschule

Bad Bergzabern (ots) – In der Zeit von 09.06.- 12.06.23, kam es am Gebäude der Grundschule und im Außenbereich, an mehreren Stellen zu Farbschmierereien. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden geben sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Diebstahl eines PKW-Anhängers

Kirrweiler (ots) – Von einem umschlossenen Grundstück im Bordmühlweg in Kirrweiler wurde im Zeitraum vom 10. Mai bis 12. Juni ein PKW-Anhänger entwendet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben in Verbindung zu setzen.