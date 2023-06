Kaiserslautern – Die Kaiserslauterer Stiftskirchengemeinde sucht nach neuen Impulsen durch eine Online-Umfrage.

Die größte evangelische Kirchengemeinde der Region mit über 4000 Mitgliedern sieht sich für die Zukunft vor großen und spannenden Herausforderungen. Wohin geht die Reise für die Kirchengemeinde mit der ältesten Kirche der Stadt? Das wollen die Mitglieder in der Gemeindeleitung nicht allein und von oben entscheiden. Eine Umfrage soll allen Interessierten die Möglichkeit bieten, eigene Ideen einzubringen und helfen, neue Schwerpunkte kirchlicher Angebote in der City von Kaiserslautern zu setzen. Am 1. Juni startete die Online-Umfrage.

Auf www.stiftskirche-de ist der Link veröffentlicht. Die Teilnahme dauert etwa 10 Minuten. Die Umfrage endet am 31. Oktober, danach werden die Ergebnisse auswertet und im Advent veröffentlicht. Alternativ zur ausführlichen Online-Version liegen als analoge Kurzversion der Umfrage Postkarten in der Stiftskirche und in den Pfarrämtern aus. Die Verantwortlichen in der Stiftskirche freuen sich auf viele Ideen und Ihre Meinung.