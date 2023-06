Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 12.06.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Trunkenheit im Verkehr

Grünstadt (ots) – Am 11.06.2023 gegen 20:05 Uhr wurde ein 24 Jahre alter Fahrer eines E-Scooters aufgrund fehlender Versicherungskennzeichen in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Außerdem zeigte der Mann Auffälligkeiten, die auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum zurückzuführen sein könnten. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Bei einer Durchsuchung konnte ein Tütchen mit Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt werden. Es folgten die Untersagung der Weiterfahrt und die Entnahme einer Blutprobe. Den Grünstadter erwarten nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Weiterhin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gem. § 24a StVG eingeleitet.

Kirchheim: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Kirchheim an der Weinstraße (ots) – Am 10.06.2023 gegen 19:45 Uhr kam es zu einer Straßenverkehrsgefährdung zwischen Herxheim am Berg und Kirchheim an der Weinstraße. Die Fahrerin eines grauen Opel Corsa befuhr die B271 von Kallstadt kommend in Fahrtrichtung Grünstadt. Am Ortseingang Herxheim am Berg habe die junge Frau zunächst ein Auto von rechts überholt. Anschließend habe sie einen Fahrradfahrer überholen wollen und sei in einem großen Bogen auf die Gegenfahrbahn ausgeschert. Auf der Gegenfahrbahn sei ein Fahrzeug entgegengekommen, welches abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Sowohl der Fahrradfahrer als auch das entgegenkommende Auto sind der Polizei unbekannt und werden deshalb gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt, Telefonnummer 06359 93 120 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Im weiteren Verlauf verursachte die Fahrerin einen Verkehrsunfall. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der jungen Frau wurde eine Blutprobe entnommen und sowohl der Führerschein als auch das Auto wurden durch die Beamten sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Straßenverkehrsgefährdung wurden eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):