Frankfurt-Ostend: Sachbeschädigung an Gedenkinschriften – Zeugen gesucht

Frankfurt – (dr) Bislang unbekannte Täter beschmierten im Zeitraum vom 05.

Juni 2023, 0.00 Uhr, bis zum 06. Juni 2023, 12.20 Uhr, im Ostend

Gedenkinschriften des Jüdischen Museums.

Es handelt sich um eine Außeninstallation, die sich im Philipp-Holzmann-Weg in

unmittelbarer Nähe zur EZB befindet. Auf fünf Gedenkinschriften wurde durch die

Täter eine dunkle, ölige Substanz aufgetragen.

Der Staatsschutz der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter

den Rufnummern 069 / 755-54208 (Mo-Fr) oder 069 / 755-53110 (außerhalb der

Bürozeiten) zu melden.

Frankfurt – Bockenheim: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt – (lo) Gestern Nachmittag (11. Juni 2023) griffen mehrere

Personen einen Mann in der Morsestraße an. Der Verletzte musste ins Krankenhaus

eingeliefert werden. Die Täter flüchteten.

Gegen 15.50 Uhr begab sich der 54-jährige Geschädigte zu seinem Auto. Auf dem

Weg dorthin wurde er von einem Passanten darauf aufmerksam gemacht, dass sein

Fahrzeug einen Platten habe. Während er den Schaden begutachtete, kamen aus

bislang unbekannten Gründen mehrere Personen auf den 54-Jährigen zu, schlugen

und traten auf ihn ein und stachen ihm mit einem Messer ins Bein. Anschließend

flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die alarmierten Einsatzkräfte versorgten

den Verletzten, der keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten hatte, und

brachten ihn in ein umliegendes Krankenhaus.

Eine Fahndung nach den Angreifern verlief ergebnislos. Die Ermittlungen dauern

an.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Mit Glasflasche verletzt

Frankfurt – (dr) Am Sonntag, den 11. Juni 2023, kam es in der Moselstraße

zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 19-Jähriger von einem

28-Jährigen mit einer Glasflasche verletzt wurde.

Gegen 17.40 Uhr gerieten die zwei Männer aus bislang unbekannten Gründen

zunächst in verbale Streitigkeiten. Dabei blieb es jedoch nicht. Der 28-Jährige

nahm in der Folge eine Glasflasche in die Hand und schlug mit dieser auf den

Unterarm des 19-Jährigen, sodass die Flasche zerbrach. Dadurch erlitt der

19-Jährige massive Schnittverletzungen am Arm. Ein Zeuge konnte die Beteiligten

voneinander trennen, bis die verständigten Polizeibeamten eintrafen. Alarmierte

Kräfte des Rettungsdienstes versorgten die Verletzungen des Geschädigten,

welcher eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus ablehnte und im Anschluss

vor Ort entlassen wurde.

Für den 28-jährigen Beschuldigten ging es hingegen nach seiner Festnahme zur

erkennungsdienstlichen Behandlung ins Polizeipräsidium Frankfurt. Er muss sich

wegen der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Darüber hinaus wurde gegen

ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthaltes

eingeleitet.

Bundespolizei verbietet im Hauptbahnhof Frankfurt am Main das Mitführen von Waffen und gefährlichen Gegenständen

Frankfurt am Main – Die Bundespolizei weist darauf hin, dass für den

Zeitraum vom 16. Juni 2023, 15:00 Uhr, bis zum 18. Juni 2023, 20:00 Uhr eine

Allgemeinverfügung zum Mitführverbot von Waffen, Messern und gefährlichen

Gegenständen für den Hauptbahnhof Frankfurt am Main erlassen wurde. Mit dieser

gefahrenabwehrenden Maßnahme beabsichtigt die Bundespolizei die Sicherheit der

Reisenden aktiv zu erhöhen. In der Langzeitbetrachtung kommt es an o.g.

Örtlichkeit regelmäßig zu Gewaltdelikten und entsprechenden Feststellungen.

Daher wird die Bundespolizei gerade auch in dieser Zeit verstärkt Kontrollen

durchführen und Feststellungen konsequent verfolgen. Zuwiderhandlungen gegen

diese Verbote können einen Platzverweis, ein Bahnhofsverbot (Hausverbot) oder

auch einen zukünftigen Beförderungsausschluss nach sich ziehen. Unabhängig von

einem möglichen Straf-/ Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz

(WaffG) ist auch ein Zwangsgeld möglich. Weitere Bestimmungen bzw. Ausnahmen vom

Verbot können der Allgemeinverfügung entnommen werden. Diese ist auf der

Homepage der Bundespolizei einsehbar unter:

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/Nohomepage/2023/2305

18-allgemeinverfuegung-bpold-ko-f.html

Darüber hinaus werden an den jeweiligen Bahnhöfen Plakate ersichtlich sein, die

auf die Mitführverbote hinweisen.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Goldkettenraub – Täter festgenommen

Frankfurt – (dr) Ein 19-Jähriger fiel zivilen Beamten in der Nacht von

Samstag auf Sonntag (11.06.2023) im Bahnhofsviertel durch sein konspiratives

Vorgehen auf. Sie hefteten sich an seine Fersen. Es kam wenig später zum Raub

einer Halskette und der Festnahme des jungen Täters.

Ein 64 Jahre alter Mann ging gegen 0.55 Uhr die Moselstraße entlang, als ihn der

19-Jährige erspähte und ihm schnellen Schrittes folgte. Er holte ihn ein und

legte nun seinen rechten Arm um die Schulter des Mannes. Zwischen beiden kam es

zu einem kurzen Gerangel. Der 19-Jährige riss dem 64-Jährigen dessen Goldkette

vom Hals und ergriff anschließend die Flucht. Die Zivilfahnder eilten dem Täter

sofort hinterher und ließen bei ihm in der Niddastraße die Handschellen klicken.

Nach der Festnahme kam der wohnsitzlose Räuber in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden.