Am Bahnhof Gießen haben bislang Unbekannte die Fensterscheibe der Toilettenanlage zerstört. Festgestellt wurde der Schaden am Freitagabend (9.6. / 19 Uhr).

Hoher Sachschaden

Die Schadenshöhe wird auf knapp 1000 Euro geschätzt. Die Bundespolizeiinspektion

Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen

Sachbeschädigung eingeleitet. Wer Hinweise zu diesem Fall oder anderen

Vandalismustaten im Bereich von Bahnanlagen geben kann, wird gebeten, sich unter

der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Gießen: Auseinandersetzung auf dem Lahnuferfest

Auf dem Festivalgelände in der Lahnstraße klagten Freitagabend (09. Juni) mehrere Personen beim Lahnuferfest über Augenreizungen. Gegen 23.20 Uhr suchten mehrere Besucher u. a. das Zelt des Rettungsdienstes sowie Verantwortliche an der Hauptbühne auf und schilderten ihre Beschwerden.

Nach ersten Erkenntnissen kam es offenbar kurz vor den Beschwerden vor einer Bühne zu einer handfesten Auseinandersetzung. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass währenddessen mit Reizstoff oder eine ähnliche Substanz gesprüht bzw. gespritzt wurde. Die betroffenen Besucher konnten größtenteils vom Rettungsdienst versorgt und anschließend entlassen werden. Zwei Personen kamen mit stärkeren Beschwerden in eine Klinik.

Wer hat Freitagabend gegen 23.10 Uhr an der Hauptbühne entsprechende Beobachtungen gemacht? Gibt es weitere betroffene Besucher, die ebenfalls eine Augenreizung erlitten haben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: Auseinandersetzung in Holzheim

Auf dem Gehweg in der Karlsbader Straße kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen und einem 16-jährigen Jugendlichen. Offenbar schlugen und traten mehrere Personen, etwa sechs bis sieben, den 16-Jährigen ins Gesicht sowie den Oberkörper. Dabei erlitt der Jugendliche mehrere Verletzungen am Kopf und am Oberkörper. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Hinweise auf die Identität der beteiligten Personen geben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 zu melden.

Gießen: Vor Lokal attackiert

Im Riegelpfad attackierten Unbekannte vor einem Nachtclub zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren. Nach ersten Erkenntnissen schlugen sie am Samstag gegen 03.10 Uhr dem 23-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen mehrfach ins Gesicht. Dabei erlitt dieser Verletzungen im Gesichtsbereich. Zudem wurde der 21-Jährige mit einer Glasflasche ebenfalls im Gesicht verletzt. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wie viele Personen waren daran beteiligt? Wer kann Hinweise auf die Identität der Tatverdächtigen geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555. In Verbindung zu setzen.

Lich: Naziparole gerufen

Drei Männer im Alter von 31 bis 59 Jahren riefen in einer Wohnung in der Hüttengasse offenbar mehrfach „Heil Hitler“. Gegen 01.50 Uhr meldete eine Zeugin auffällige Musik und die Naziparolen aus einer Wohnung eines Hauses. Die Polizei hat gegen das Trio ein Strafverfahren eingeleitet und sucht nach weiteren Zeugen. Wer hat die verfassungsfeindlichen Rufe ebenfalls gehört? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Laubach: Kupfergranulat entwendet

Auf Kupfergranulat mit einem Wert im vierstelligen Euro-Bereich hatten es Einbrecher in der Eisengießerei im Bürgelweg abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 19.00 Uhr am Mittwoch (07. Juni) und 06.00 Uhr am Freitag (09. Juni) Zutritt zum Gelände und brachen eine Kiste auf. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sie das Granulat zu einem Transportfahrzeug brachten und über einen grenzenden Fahrradweg flüchteten. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Kopfhörer-Ortung führt zum mutmaßlichen Dieb

Die Ortung von gestohlenen Kopfhörern führte Sonntagabend zur Festnahme eines 29-jährigen Diebes im Gießener Stadtgebiet. Der in Gießen lebende Mann wird verdächtigt, am Sonntag (11. Juni) zwischen 20.15 und 21.15 Uhr in der Löberstraße aus einem weißen VW einen Rucksack entwendet zu haben. Als der Besitzer den Diebstahl entdeckte, ortete er seine Kopfhörer und informierte die Polizei. Am Ludwigplatz konnte eine Streife den Verdächtigen festnehmen. Er hatte den gestohlenen Rucksack aus dem VW dabei, welcher dem VW-Besitzer wieder ausgehändigt werden konnte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Wache kam der Festgenommene wieder auf freien Fuß.

Gießen: Werkzeug auf Baustelle gestohlen

Von einer Baustelle in einem Mehrfamilienhaus in der Alicestraße ließen Unbekannte Werkzeug mitgehen. Die Diebe betraten am Samstag (10. Juni) zwischen 12.00 und 14.00 Uhr das Gebäude und stahlen Schneidwerkzeug und Werkmaschinen im Wert von über 660 Euro. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Toyota Yaris beschädigt

Schäden an der linken Heckstoßstange blieben nach einer Verkehrsunfallflucht in der Wilhelmstraße an einem grauen Toyota Yaris zurück. Zwischen 14.00 Uhr am Mittwoch (07.06.2023) und 17.00 Uhr am Freitag (09.06.2023) stand der Toyota in der Höhe der Hausnummer 67. Die Höhe des Blechschadens schätzt die Polizei auf ca. 600 Euro. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizei Gießen-Süd unter 0641/7006-3555

Gießen: Parkhaus An der Alten Post

Rund 600 Euro wir die Reparatur des Schadens an einem blauen VW Tiguan kosten, nachdem ein Unbekannter auf dem Parkhaus „An der Alten Post“ (Ebene 3) gegen die Beifahrertür gestoßen war. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Verursacher beim Ein- oder Aussteigen mit der Tür seines Wagens gegen die Tür die Tiguan stieß. Zeugen die den Verursacher zwischen 13.30 Uhr am Donnerstag (08.06.2023) und 09.00 Uhr am Freitag (09.06.2023) am Parkdeck beobachteten, werden gebeten sich unter Tel. 0641/7006-3555 bei der Polizei Gießen-Süd zu melden.

Grünberg: Außenspiegel touchiert im Begegnungsverkehr

Am Samstag (10.Juni) gegen 9.20 Uhr befuhr eine 61-jährige Frau in einem Honda die Landstraße 3127 von Grünberg in Richtung Geilshausen. Dabei kam der Honda-Fahrerin ein bislang Unbekannter entgegen und touchierte im Begegnungsverkehr den linken Außenspiegel des Honda. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 80 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen hellen PKW. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel.06401/91430 entgegen.

Lich: Fußgänger angefahren

Freitagnachmittag (09.Juni) gegen 15.20 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Kirchgasse in Richtung Braugasse. Auf Höhe der Hausnummer 2 streifte der Unbekannte beim Vorbeifahren einen in entgegengesetzter Richtung laufenden 25-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger verletzte sich dabei leicht. Der Unbekannte hielt kurz an, fuhr dann jedoch weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem Unbekannten handelt es sich um eine ca. 45-50 Jahre alte Frau, 165 cm groß mit schwarzen schulterlangen Haaren. Sie trug ein helles Brillengestell, ein weißes Oberteil und eine beigefarbene Hose. Die Frau war mit einem schwarzen VW Passat Kombi unterwegs. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Angaben zu der Identität der Fahrerin machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Linden: Vorfahrt missachtet

Samstagabend (10.Juni) gegen 18.30 Uhr befuhr eine 42-Jährige in einem Toyota den Mittelweg in Großen-Linden und beabsichtigte an der Einmündung Sudetenstraße nach links in Richtung Bahnhofstraße einzubiegen. Offenbar übersah die Toyota-Fahrerin dabei einen 38-jährigen Radfahrer, der auf der Sudetenstraße in Richtung Nikolaus-Otto-Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich er Radler leicht verletzte. Der 38-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem sich Hinweise bei dem Radfahrer auf Alkohol ergaben, folgte eine Blutentnahme. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Unfallflucht in der Rodheimer Straße

Ein zunächst Unbekannter fuhr am Freitag (09.Juni) gegen 14.30 Uhr von einem Gelände in die Rodheimer Straße ein. Dabei streifte der Unbekannte einen am Fahrbahnrand geparkten Honda, einen VW sowie einen Metallzaun. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 48-Jährigen aus dem Vogelsbergkreis. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Lich: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Am Sonntag (11.Juni) gegen 13.25 Uhr befuhr ein 25-Jähriger in einem VW die Landstraße 3481 von Nieder-Bessingen kommend in Richtung Lich. Kurz vor der Auffahrt zur Bundesstraße 457 musste der VW-Fahrer bremsen. Offenbar bemerkte eine 57-Jährige Peugeot-Fahrerin den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den VW auf. Dabei verletzte sich die Peugeot-Fahrerin schwer und eine 30-jährige Mitfahrerin leicht. Beide Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 9.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Grünberg: Schwer verletztes Kind nach Fahrradunfall

Sonntagmittag (11.Juni) gegen 13.55 Uhr fuhr ein 13-jähriger Junge mit einem Rad den Bodenweg in Richtung Lardenbach. Offenbar verlor der Junge die Kontrolle über sein Rad, bremste und flog über den Lenker auf die Straße. Dabei verletzte sich der 13-Jährige schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Lollar: Kontrolle verloren

Ein 30-jähriger Mann aus Marburg in einem Skoda befuhr Sonntagnacht (11.Juni) gegen 3.50 Uhr die Gießener Straße. Auf Höhe der Hausnummer 46 verlor der Skoda-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen geparkten Opel. Der Skoda kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Durch den Aufprall wurde der Opel gegen einen dahinterstehenden Audi geschoben. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem 30-Jährigen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 2,36 Promille. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 16.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Abschlussmeldung – Fünf Personen blockieren Verkehr in der Licher Straße

Gießen

Nachdem heute Morgen fünf Personen im Alter von 45 bis 65 Jahren die Licher Straße blockierten, beendete etwa eine Stunde später die Versammlungsbehörde und Polizei den Klimaprotest.

Zwei Personen hatten sich gegen 07.20 Uhr festgeklebt, die anderen drei waren nicht festgeklebt. Nach mehrmaliger Aufforderungen der Polizei sowie Versammlungsbehörde die Aktion zu beenden, löste die Polizei die festgeklebten Personen von der Fahrbahn. Gegen 08.25 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Vier Beteiligte kamen zur Identitätsfeststellung auf die Polizeiwache und wurde mittlerweile wieder entlassen.

Die Polizei leitete gegen die Beteiligten ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr ein und es wird geprüft, ob die Kosten den Personen aufgelegt werden.

#### Gießen: Straße wieder frei

Nachdem am Montagmorgen mehrere Personen die Licher Straße blockierten, ist seit wenigen Minuten die Straße wieder frei.

Fünf Personen blockieren Verkehr in der Licher Straße in Gießen

Gießen: Seit etwa 07.20 Uhr blockieren fünf Personen den Verkehr auf der Licher Straße. Aktuell sind die Fahrstreifen vom Gießener Ring kommend in Richtung Innenstadt gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen haben sich mindestens zwei Personen an die Fahrbahn festgeklebt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen, die sich bis auf die Autobahn 485 auswirken. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.