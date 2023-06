Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Zwei Hektar Wald brannten: Polizeihubschrauber und Feuerwehr im Einsatz – Gemarkung Rodgau

(dj) Am Samstagmittag, gegen 14.30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Waldbrand im Bereich Rodgau (Schwarzlacheschneise) alarmiert. Ein eingesetzter Polizeihubschrauber und die Feuerwehr konnten die Brandstelle nach wenigen Augenblicken lokalisieren, nachdem zunächst eine Rauchsäule von einem Flieger-Piloten aus Egelsbach gesichtet und den Rettungskräften gemeldet worden war. Auf einer Fläche von letztlich etwa zwei Hektar stand das Waldgebiet in Flammen, das nach einigen Stunden durch die Feuerwehr und mit Hilfe des Polizeihubschraubers, welcher mit mehreren Löschmittelabwürfen unterstütze, gegen 19 Uhr gelöscht werden konnte. Die Brandspezialisten vom Kommissariat 11 aus Offenbach werden nun die Ermittlungen aufnehmen, um die genaue Brandursache herauszufinden. Zeitweise fanden durch die Polizei umfangreiche Umleitungsmaßnahmen statt und es waren über 100 Feuerwehrkräfte eingesetzt.

Bereich Offenbach

Raubüberfall auf Hotel – Wer kann Hinweise geben? – Offenbach

(jm) Ein etwa 1,75 Meter großer sowie maskierter Räuber hat am frühen Montagmorgen ein Hotel am Marktplatz überfallen. Der bis dato unbekannte Täter betrat gegen 4.45 Uhr den Eingangsbereich und forderte von dem Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe der Einnahmen sowie sein Mobiltelefon. Mit dem Geld und Telefon flüchtete der Unbekannte. Er trug eine dunkle Jacke mit Kapuze sowie einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Unfallflucht mit hohem Schaden: Polizei bittet um Hinweise – Mühlheim/Lämmerspiel

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Steinheimer Straße sucht die Polizei den Verursacher des auf 5.000 Euro geschätzten Schadens an einem silbernen VW Golf. Dieser war in Höhe der Hausnummer 32 geparkt. In der Zeit zwischen Donnerstag, 22 Uhr bis Freitag, 10 Uhr, fuhr der bislang Unbekannte vermutlich beim Vorbeifahren gegen die linke Seite des geparkten Kombis. Anhand des Spurenbildes könnte möglicherweise ein Lastkraftwagen als verursachendes Fahrzeug in Betracht kommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06106 6000-0 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

Wer fuhr gegen den blauen Opel? – Hanau/Lamboy

(dj) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitag in der Feuerbachstraße sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 500 Euro geschätzten Schadens an einem blauen Opel Insignia. Dieser war in Höhe der Hausnummer 24 am rechten Fahrbahnrand geparkt. In der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr fuhr der bislang Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken hinten rechts gegen den geparkten Opel und hinterließ mehrere Kratzer. Die Polizei in Hanau bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Zeugensuche nach Unfallflucht: Zusammenstoß zwischen Radfahrern endet mit Verletzungen – Hanau/Klein-Auheim

(jm) Die Polizei sucht weitere Zeugen nach einem Unfall zwischen zwei Radfahrern am späten Sonntagnachmittag im Bereich „An der Fasanerie“ und der Einmündung „Vor der Lache“, bei dem eine 68-Jährige aus Klein-Auheim verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 17.25 Uhr die 68 Jahre alte Frau die Straße „An der Fasanerie“ in Richtung Klein-Auheim. Ein unbekannter Radler befuhr die Straße „Vor der Lache“ und wollte in die Straße „An der Fasanerie“ einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Zweiradfahrern, bei dem die Radlerin stürzte. Sie erlitt hierbei Prellungen sowie Schürfwunden. Zudem bestand der Verdacht einer Gehirnerschütterung, sodass die Radlerin zur weiteren Behandlung in eine Klinik kam. Ohne sich um die offenbar schwer verletzte Frau zu kümmern, fuhr der Mann, der mit einem Rad mit dicken Reifen und einem kleinen weißen Hund unterwegs war, weiter. Die Unfallfluchtermittler bitten nun um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Vorrang missachtet: Zwei Verletzte bei Unfall – Maintal/Bischofsheim

(lei) Das Nichtbeachten des Vorrangs eines entgegenkommenden Fahrzeugs war offenbar die Ursache für einen Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen am Montagmorgen in der Straße „Am Kreuzstein“. Laut Informationen der Polizeistation Maintal wollte eine 20-jährige Ford-Fahrerin gegen 7.20 Uhr, aus Richtung Goethestraße kommend, an der Anschlussstelle Bischofsheim auf die Autobahn 66 in Richtung Fulda auffahren, als sie einen entgegenkommenden Skoda übersehen haben soll, an dessen Steuer ein 70 Jahre alter Mann saß. Beide Fahrer wurden durch die Kollision verletzt und kamen in der Folge in ein Krankenhaus. Die Ampelanlage an der dortigen Stelle war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb. Der Schaden an beiden Autos wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die A66-Ausfahrt für den aus Richtung Frankfurt kommenden Verkehr musste vorübergehend gesperrt werden.

Unfallflucht: Wer sah den Verursacher gesehen? – Nidderau/Heldenbergen

(dj) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich zwischen Dienstag und Mittwoch in der Mittelstraße ereignet hat. Zwischen Dienstagnachmittag, 15.30 Uhr und Mittwochabend, 18.30 Uhr touchierte ein Unbekannter vermutlich beim Vorbeifahren in Höhe der Hausnummer 12 einen grauen Kia Stonic. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den etwa 1.200 Euro teuren Schaden auf der Fahrerseite des Wagens und fuhr davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Unfallflucht: Wer sah den Parkrempler? – Biebergemünd/Wirtheim

(jm) Ein Schaden von etwa 1.000 Euro am vorderen linken Kotflügel eines geparkten BMW entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Samstagmittag auf einem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Frankfurter Straße (100er-Hausnummern). In der Zeit zwischen 13 und 15.15 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken den schwarzen 320d und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Ordnungshüter in Gelnhausen suchen daher nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06051 827-0 zu melden.

Personenkontrolle endet mit Widerstand und vorläufiger Festnahme – Bad Soden-Salmünster

(dj) Polizeibeamte nahmen am frühen Samstagabend im Bereich des Bahnhofs einen mutmaßlichen Rauschgiftverkäufer vorläufig fest. Den Ordnungshütern fiel der 26-jährige Fahrradfahrer gegen 17.45 Uhr in der Bahnhofstraße auf und sie unterzogen ihn einer Kontrolle. Nach einem kurzen Austausch sowie der Aushändigung seines Ausweises, sah der Mann offensichtlich die letzte Chance seine kriminellen Aktivitäten zu verbergen und sprang auf seinen Drahtesel, um zu flüchten. Die Beamten reagierten offenbar geistesgegenwärtig und konnten den Fluchtversuch des 26 Jahre alten Verdächtigen unterbinden und ihn anschließend vorläufig festnehmen. Dabei soll er offenbar in Form von Schlägen sowie Tritten gegen die Einsatzkräfte Widerstand geleistet haben, sodass mehrere Polizeibeamte und der Beschuldigte selbst leichte Verletzungen erlitten. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden bei dem Mann aus Bad Soden-Salmünster diverse Drogen aufgefunden, die er mit sich führte. Gegen ihn wird jetzt nun wegen Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des Drogenhandels ermittelt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Pedelec vor Schwimmbad gestohlen – Sinntal/Sterbfritz

(jm) Innerhalb von 30 Minuten entwendete ein Unbekannter bereits am vorletzten Sonntag (04.06.) ein Pedelec vor einem Schwimmbad im Seemeweg. Der Besitzer stellte sein anthrazitrotes Pedelec der Marke Raymon an den dortigen Fahrradständern ab. Gegen 13.30 Uhr stellte er fest, dass das Gefährt gestohlen war. Die Schlüchterner Polizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 066619610-0 zu melden.

Radfahrer bei Kollision mit Auto schwerstverletzt – Langen

(lei) Beim Zusammenstoß mit einem Auto hat am Montagmorgen ein 41-jähriger Radfahrer lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen war der Langener gegen 7.20 Uhr aus Richtung Frankfurter Straße kommend auf einem parallel zur Nördlichen Ringstraße verlaufenden Radweg unterwegs und soll aus bislang noch unbekannten Gründen unvermittelt auf die Fahrbahn gefahren sein. Dort stieß er frontal mit einem Fiat Kastenwagen zusammen, der aus Richtung Pestalozzistraße angefahren kam. Durch den Zusammenstoß erlitt der Radfahrer trotz Tragens eines Fahrradhelms schwerste Kopfverletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der 29 Jahre alte Fiat-Fahrer blieb nach ersten Informationen unverletzt. Ein hinzugezogener Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang rekonstruieren. Zum diesem Zweck wurden auch der Fiat und das Fahrrad sichergestellt. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Langen zu melden (Telefon: 06103 9030-0).

Zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß – B 486 / Langen

(lei) Infolge eines Unfalls im Begegnungsverkehrs sind auf der Bundesstraße 486 am Montagmorgen die Fahrer der beiden beteiligten Fahrzeuge leicht verletzt worden. Ein 23-jähriger Golf-Fahrer war gegen 6.45 Uhr in Richtung Autobahn 5 unterwegs und war aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Ausfahrt zur Deutschen Flugsicherung in den Gegenverkehr geraten, wo ihm ein 52-jähriger Fahrer eines Peugeot-Kastenwagens entgegenkam. Bei dem anschließenden Frontalzusammenstoß wurden beiden Fahrer leicht verletzt – sie kamen in umliegende Kliniken. Ihre Fahrzeuge, an denen nach ersten Schätzungen rund 25.000 Euro an Sachschaden entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Langen zu melden (Telefon: 06103 9030-0).

Bereich Main-Kinzig

Verdacht der Brandstiftung: Vier Autos sowie eine Mülltonne durch Feuer beschädigt – Hanau / Großauheim

(lei) Etwa 80.000 Euro Sachschaden, so die ersten Schätzungen, sind die Bilanz eines Brandes, bei dem am frühen Montagmorgen in der Rochusstraße vier geparkte Autos beschädigt wurden. Ein Zeuge hatte gegen 1.30 Uhr via Notruf mitgeteilt, dass auf einem Parkplatz unweit des Friedhofes mehrere Fahrzeuge in Flammen stehen. Die ausrückenden Kräfte von Feuerwehr und Polizei stellten vor Ort fest, dass ein VW Transporter, zwei Fiesta sowie ein Hyundai i10 zum Raub der Flammen wurden. Drei der Wägen standen in Vollbrand, der vierte wurde durch Hitzeentwicklung beschädigt. Etwa zeitgleich teilte eine Zeugin mit, dass etwa 200 Meter weiter, in der Sandgasse, eine Mülltonne vor einem Haus brennt. Beide Brandorte, zwischen denen die Polizei einen Zusammenhang vermutet, konnten im Zuge der Löscharbeiten durch die Feuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht werden. Die Kripo in Hanau hat nun Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Fünf Verletzte bei Unfall – A66 / Schlüchtern

(lei) Bei einem folgenreichen Verkehrsunfall auf der Autobahn 66 sind am Sonntagnachmittag fünf Personen verletzt worden – eine davon schwer und vier leicht. Zu der Karambolage mit fünf beteiligten Fahrzeugen kam es gegen 15.55 Uhr. Ein 23-Jähriger war zu dem Zeitpunkt mit seiner E-Klasse in Richtung Fulda unterwegs, als er wenige hundert Meter nach der Anschlussstelle Schlüchtern-Süd vermutlich ein Stauende zu spät bemerkte und auf der linken Spur auf den Passat eines 50-Jährigen auffuhr. Der Mercedes schleuderte daraufhin über die Fahrbahn, kollidierte mit der Leitplanke und streifte einen Audi A4, in dem ein 74-Jähriger und eine 70-Jährige saßen. Anschließend kollidierte die E-Klasse mit einem weiteren Passat eines 66-Jährigen. Letztlich wurde noch ein Seat Leon von einem losgelösten Reifen des Verursacherfahrzeugs beschädigt. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden Passat-Fahrer, die 70-Jährige, sowie der Mitfahrer des 66-Jährigen, ein 69 Jahre alter Mann, kamen mit leichten Verletzungen ebenfalls in umliegende Krankenhäuser. An allen fünf Fahrzeugen entstand Sachschaden, der ersten Schätzungen zufolge auf über 55.000 Euro beziffert wird. Die Polizeiautobahnstation Langenselbold bittet nun um weitere Hinweise von Unfallzeugen unter der Rufnummer 06183 911 55-0. Die Autobahn Richtung Fulda war für mehrere Stunden voll gesperrt.