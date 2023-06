Mann bei Auseinandersetzung angefahren, Limburg, Gutenbergring, Sonntag, 11.06.2023, 21:10 Uhr

(wie) In Limburg ist am Sonntagabend ein Mann bei einer Auseinandersetzung von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der 20-Jährige hatte sich mit einem 18-Jährigen und weiteren Personen in der Bodelschwinghstraße in Blumenrod getroffen, um einen Streit zu klären. Hierbei soll es nach anfänglicher Verständigung doch zu einem Streit gekommen sein, der zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte. Hierbei wurde der 20-Jährige schließlich von einem schwarzen BMW M 550i, den der 18-Jährigen steuerte, angefahren und verletzt. Der 18-Jährige floh anschließend, stellte sich aber später der Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden der Pkw und der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Da sich die Aussagen der Zeugen deutlich unterscheiden, sucht die Polizei nun nach unbeteiligten Zeugen des Vorfalls im Bereich Gutenbergring/ Bodelschwinghstraße. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Auto aufgebrochen,

Limburg, Schaumburger Straße, Sonntag, 11.06.2023, 20:00 Uhr bis Montag, 12.06.2023, 05:40 Uhr

(wie) Während der Nacht von Sonntag auf Montag ist in Limburg ein Pkw aufgebrochen und Gegenstände daraus gestohlen worden. Ein 30-Jähriger hatte einen grauen VW Polo in der Schaumburger Straße abgestellt. Als er am frühen Montagmorgen zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte das vordere Fenster auf der Fahrerseite mit einem Stein eingeworfen hatten. Aus dem Inneren entwendeten die Diebe anschließend eine Geldbörse mitsamt Inhalt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

E-Bike nach Panne gestohlen,

Weilmünster, Mühlweg, Freitag, 09.06.2023, 19:30 Uhr bis Samstag, 10.06.2023, 09:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein E-Bike, dass nach einer Panne in Weilmünster stehengelassen werden musste, von Unbekannten entwendet. Ein 53-Jähriger war mit seinem schwarzen E-Bike der Marke „Sachsenrad“ im Mühlweg unterwegs. Da er aufgrund eines platten Reifens nicht mehr weiterfahren konnte, schloss er das Zweirad am Fahrradständer eines Supermarktes an. Als er sich am nächsten Morgen um den Reifen kümmern wollte, war das komplette E-Bike mitsamt dem Schloss verschwunden. Die Polizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Falsche Polizisten erbeuten Bargeld,

Limburg, Bundesautobahn 3, Samstag, 10.06.2023, 14:45 Uhr

(wie) Am Samstagnachmittag haben Trickdiebe zwei Männer auf der Autobahn reingelegt und so Bargeld erbeutet. Ein 39-Jähriger war mit einem Mercedes Kleintransporter auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Gegen 14:45 Uhr wurden er und sein 56-jähriger Beifahrer von einem älteren, silbernen Ford Focus überholt. Aus diesem Fahrzeug zeigten zwei Männer in Polizeiuniform eine Anhaltekelle und brachten den Fahrer dazu, ihnen zu folgen und anzuhalten. Die Unbekannten zeigten eine Art Polizeiausweis vor und fingierten eine Kontrolle. Hierbei nahmen sie mehrere tausend Euro Bargeld an sich. Anschließend fuhren die falschen Polizisten in Richtung Köln davon. Die Bestohlenen wurden schließlich stutzig und fuhren zur Polizei in Limburg. Wo genau die falsche Kontrolle stattfand, konnten sie nicht mitteilen. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Betrunken und ohne Führerschein vor Polizei geflohen, Limburg, Offheimer Weg, Freitag, 09.06.2023, 21:40 Uhr

(wie) In Limburg hat ein betrunkener Mann ohne Führerschein am Freitagabend versucht mit seinem Auto vor der Polizei zu fliehen. Der 21-Jährige war einer Streife in der Grabenstraße aufgefallen, da er mit einem Hyundai zu schnell unterwegs war. Daher wollten die Beamten das Fahrzeug auf der B 8 anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer tat zunächst so, als wollte er den Anweisungen der Polizei folgen, beschleunigte dann aber sein Fahrzeug und raste über die B 8 bis zum Offheimer Weg und missachtete dabei die roten Ampeln. Im Offheimer Weg hielt der 21-Jährige schließlich kurz an und konnte vom Streifenwagen blockiert werden. Als er daraufhin zurücksetzten und weiter fliehen wollte, wurde er unter Vorhalt der Schusswaffe von den Beamten gestoppt und festgenommen. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hat, betrunken war und Betäubungsmittel konsumiert hatte. Zudem hatte er noch Haschisch bei sich. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über ein Promille. Die Polizisten nahmen den Fahrer mit zur Dienststelle, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Nach Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels und den weiteren polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.

Motorhaube zerkratzt,

Weilburg, Rudolf-Dietz-Straße, Samstag, 10.06.2023, 20:00 Uhr bis Sonntag, 11.06.2023, 14:30 Uhr

(wie) Am vergangenen Wochenende wurde in Weilburg die Motorhaube eines Pkw zerkratzt. Ein 43-Jähriger hatte am Samstagabend einen schwarzen Renault Megane in der Rudolf-Dietz-Straße abgestellt. Ein Unbekannter nutzte dann bis zum Sonntagmittag einen unbeobachteten Moment und zerkratzte die Motorhabe des Autos mit einem spitzen Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR. Die Polizei in Weilburg bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

Hund aus heißem Auto gerettet,

Bad Camberg, Obertorstraße, Freitag, 09.06.2023, 18:00 Uhr

(wie) In Bad Camberg musste die Polizei am Freitagabend einen Hund aus einem heißen Auto befreien. Ein Passant verständigte gegen 18:00 Uhr die Polizei, da er in einem geparkten Audi einen Hund bemerkt hatte, der bereits laut bellte und stark hechelte. Zuvor hatte offenbar eine Frau den Hundehalter noch gesehen und darauf angesprochen, dass es für das Tier gefährlich sei in dem heißen Auto bleiben zu müssen. Der Mann hatte die Ansprache jedoch ignoriert. Eine Streife fuhr in die Obertorstraße und sah sich die Situation an. Da das Fahrzeug verschlossen war und es dem Tier offensichtlich bereits schlecht ging, schlugen die Beamten die Scheibe des Audi ein, retteten den Hund ins Freie und versorgten ihn mit Wasser. Kurz darauf kam der Fahrer zu dem Fahrzeug und wurde von den Beamten eindringlich auf sein Fehlverhalten hingewiesen. Er war mit der Maßnahme der Polizei gar nicht einverstanden und beschwerte sich über die Beschädigung am Fahrzeug. Die Polizisten schrieben eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz an das zuständige Ordnungsamt.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt,

Limburg, Bundesautobahn 3, Sonntag, 11.06.2023, 15:30 Uhr

(wie) Am Sonntag ist auf der Autobahn bei Limburg ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 66-Jähriger befuhr mit einer Harley-Davidson die Beschleunigungsspur von der B 49 zur Parallelfahrbahn der A 3 bei Limburg in Richtung Frankfurt. Als er auf die Parallelspur wechseln wollte, übersah er offenbar den dort fahrenden Fiat einer 18-Jährigen. Es kam zur seitlichen Kollision, wobei das Motorrad zur Seite kippte und liegend über die Fahrbahn rutschte. Hierdurch wurde der Motorradfahrer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 7.000 EUR, das Motorrad musste abgeschleppt werden.